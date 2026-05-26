Khởi động dự án tăng cường quản trị tài nguyên nước vùng Mekong

Dự án IP3 đóng vai trò then chốt trong quản trị tài nguyên nước và tăng cường khả năng chống chịu khí hậu. Dự án tập trung cải thiện sinh kế bền vững cho phụ nữ, người dân tộc thiểu số và người khuyết tật tại Việt Nam...

Trong hai ngày 26 - 27/5/2026 tại Huế, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội (CSRD) phối hợp với Oxfam tổ chức Hội thảo khởi động dự án “Quản trị tài nguyên nước và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu” thuộc Chương trình Quản trị tài nguyên nước Mekong giai đoạn 3 (IP3).

Dự án do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) cùng Cơ quan Hợp tác Phát triển Thụy Sĩ (SDC) tài trợ thông qua Oxfam, triển khai trong giai đoạn 2025-2029 tại 5 quốc gia, gồm: Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Lào và Myanmar.

Ban tổ chức cho biết tổng vốn viện trợ không hoàn lại dành cho dự án tại Việt Nam đạt hơn 506.000 USD, tương đương khoảng 13,34 tỷ đồng. Dự án hướng tới hỗ trợ 2.120 người hưởng lợi trực tiếp và 8.480 người hưởng lợi gián tiếp, trong đó ít nhất 50% là phụ nữ, đặc biệt ưu tiên phụ nữ dân tộc thiểu số và người khuyết tật.

Hội thảo có sự tham gia của 50 đại biểu đến từ các bộ, ngành trung ương, chính quyền địa phương, tổ chức quốc tế, nhà tài trợ và cộng đồng tại địa bàn dự án. Tham dự có đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ban Điều phối Viện trợ Nhân dân PACCOM, lãnh đạo UBND Thành phố Huế cùng nhiều sở, ngành liên quan.

Dự án IP3 tập trung thúc đẩy quản trị tài nguyên nước bao trùm gắn với tăng cường khả năng chống chịu khí hậu, cải thiện sinh kế bền vững cho cộng đồng ven sông tại lưu vực sông Sekong và đồng bằng sông Cửu Long.

Trong khuôn khổ dự án tại Việt Nam, ba đối tác gồm CSRD, Hội Người khuyết tật Thành phố Hà Nội và Viện Mekong thuộc Đại học Cần Thơ sẽ triển khai các hợp phần tại Thành phố Huế, Hà Nội, Cần Thơ và Cà Mau.

Tại lưu vực sông A Sáp ở Thành phố Huế, dự án do CSRD triển khai hướng tới tăng cường năng lực thích ứng biến đổi khí hậu cho cộng đồng ven sông thông qua bảo vệ đa dạng sinh học thủy sinh và phát triển mô hình sinh kế bền vững. Dự án đặt mục tiêu hỗ trợ 50 hộ dân áp dụng các mô hình sinh kế thích ứng khí hậu như nuôi trồng thủy sản, mô hình tích hợp trồng trọt – chăn nuôi – thủy sản hoặc du lịch sinh thái cộng đồng.

Trong khi đó, Hội Người khuyết tật Thành phố Hà Nội sẽ tập trung thúc đẩy sự tham gia của người khuyết tật trong quản trị tài nguyên nước và thích ứng biến đổi khí hậu. Viện Mekong triển khai các mô hình sinh kế thích ứng khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long với các mô hình như tôm – rừng, lúa – tôm và nông nghiệp tuần hoàn.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Trịnh Thị Định, Giám đốc CSRD, cho biết đơn vị sẽ phối hợp cùng chính quyền và người dân địa phương thúc đẩy các mô hình sinh kế bền vững phù hợp với phụ nữ dân tộc thiểu số tại khu vực A Lưới, góp phần phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và bảo vệ hệ sinh thái rừng núi.

TS Phạm Quang Tú, Phó Giám đốc Quốc gia của Oxfam tại Việt Nam, nhận định: Việt Nam hiện nằm trong nhóm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Các giai đoạn trước của chương trình đã đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy bình đẳng giới, hòa nhập người khuyết tật và quản trị tài nguyên nước tại khu vực Mekong.

Sau hội thảo, ngày 27/5/2026, các đại biểu sẽ tham quan thực địa tại các xã A Lưới 2, A Lưới 3 và A Lưới 4 để khảo sát các mô hình nuôi trồng thủy sản và sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu do DFAT và SDC hỗ trợ thông qua Oxfam.