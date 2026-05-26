Quảng Trị: Không để chậm tiến độ Dự án Cảng hàng không và Khu bến cảng Mỹ Thủy
Nguyễn Thuấn
26/05/2026, 16:49
Hiện Dự án Cảng hàng không Quảng Trị đã cơ bản hoàn thành phần lớn khối lượng giải phóng mặt bằng và nhiều hạng mục thi công quan trọng, trong khi Khu bến cảng Mỹ Thủy vẫn còn một số hộ dân chưa đồng thuận phương án bồi thường. Tỉnh Quảng Trị đang thành lập các tổ công tác để trực tiếp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hai dự án trọng điểm.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị, Dự án
Cảng hàng không Quảng Trị hiện có tổng diện tích giải phóng mặt bằng 265,3 ha,
trong đó đã hoàn thành 260,7 ha. Phần diện tích còn lại khoảng 4,67 ha thuộc xã
Cửa Việt, chủ yếu liên quan đến nhà ở và một số diện tích đất nông nghiệp của
người dân bị ảnh hưởng.
Song song với công tác giải phóng mặt bằng, nhiều hạng mục
trọng điểm của dự án đang được triển khai đồng loạt. Hạng mục sân đỗ máy bay và
các công trình phụ trợ phục vụ thi công đã hoàn thành từ tháng 3/2025. Các hạng
mục chính như đường cất hạ cánh, đường lăn, nhà ga hành khách, đài kiểm soát
không lưu và hạ tầng kỹ thuật đang được triển khai thông qua 5 gói thầu xây lắp.
Đến nay, hạng mục đường cất hạ cánh, đường lăn và hệ thống
thoát nước khu bay đã hoàn thành công tác bóc hữu cơ, vét bùn, đào nền và lu nền
đạt độ chặt K98; đồng thời triển khai thi công cọc đất gia cố xi măng.
Đối với nhà ga hành khách, các hạng mục chính như phần cọc,
móng nhà ga, móng cẩu tháp CT1, kết cấu bê tông cốt thép phần thân đến sàn tầng
2 cùng móng và vách trạm điện T2 đã cơ bản hoàn thành. Hiện đơn vị thi công
đang triển khai xây tường nhà ga, đạt khoảng 65% khối lượng.
Đại diện địa phương đã báo cáo một số khó
khăn, vướng mắc liên quan đến nhà ở, đất ở, công trình tâm linh và đất nông
nghiệp của người dân trong phạm vi dự án.
Ngày 25/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến đã trực tiếp kiểm tra hiện trường. Sau khi kiểm tra thực địa và nghe báo cáo từ các đơn vị, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp
tục phối hợp chặt chẽ, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ
thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn
thiện hồ sơ, thủ tục, phương án bồi thường, hỗ trợ để tổ chức đối thoại với các
hộ dân còn vướng mắc. Trong đó, phương án bồi thường phải được gửi đến người
dân trước thời điểm đối thoại ít nhất 1 ngày để người dân nghiên cứu, tạo sự đồng
thuận trong quá trình triển khai.
Đồng thời, chủ đầu tư được yêu cầu xây dựng kế hoạch thi
công cụ thể cho từng hạng mục; khu vực nào đã hoàn thành bàn giao mặt bằng phải
huy động ngay máy móc, nhân lực tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ tổng thể của
dự án. Sở Xây dựng được giao chủ trì rà soát, phân loại từng nhóm hộ dân còn
khó khăn để có phương án xử lý phù hợp.
Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến cũng
kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phạm vi vũng quay tàu thuộc Dự án Khu bến
cảng Mỹ Thủy.
Theo báo cáo của địa phương, diện tích giải phóng mặt bằng
khu vực vũng quay tàu hơn 20 ha, hiện vẫn còn khoảng 3,8 ha chưa được phê duyệt
phương án bồi thường, hỗ trợ. Nguyên nhân chủ yếu do còn 9 hộ dân chưa thống nhất
với phương án bồi thường.
Tại hiện trường, đại diện các sở, ngành đã tham gia rà soát
các tài sản bị ảnh hưởng để thống nhất phương án giải phóng mặt bằng cho người
dân.
Sau kiểm tra thực địa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu
cầu khẩn trương thành lập tổ công tác trực tiếp làm việc với các hộ dân bị ảnh
hưởng nhằm thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ; đồng thời lập biên bản ghi
nhận đầy đủ các kiến nghị, đề xuất của người dân để hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm tối
đa quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu chủ đầu tư chủ động bố
trí nguồn lực để thực hiện chi trả bồi thường ngay khi các phương án được thống
nhất; đồng thời nhấn mạnh các sở, ngành và địa phương phải quyết liệt phối hợp
trong tổ chức thực hiện, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến tiến độ thi công Dự
án Khu bến cảng Mỹ Thủy.
