Gần 97.000 tỷ đồng hỗ trợ thuế và cắt giảm 39 thủ tục hải quan trong năm 2025

Trong nửa đầu năm 2025, tổng số tiền thuế được gia hạn, miễn giảm ước đạt gần 97.00 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, ngành hải quan đã cắt giảm 39 thủ tục, bãi bỏ 15 điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi thương mại...

Sáng ngày 16/10, Tạp chí Kinh tế - Tài chính và các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính tổ chức toạ đàm “Hoàn thiện chính sách thuế, hải quan, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển” với sự tham gia của các đại diện bộ, ban ngành, hiệp hội doanh nghiệp cùng với các chuyên gia trong lĩnh vực thuế và hải quan.

Phát biểu tại hội thảo, Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết theo quy định mới tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, mức thuế suất phổ thông 20% tiếp tục được giữ ổn định và có cơ chế áp dụng thuế suất linh hoạt hơn: 15% cho doanh nghiệp có doanh thu không quá 3 tỷ đồng/năm và 17% cho nhóm doanh thu từ 3-50 tỷ đồng/năm.

Đáng chú ý, doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập được miễn thuế thu nhập trong 3 năm đầu; doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang mô hình doanh nghiệp được miễn 2 năm đầu.

Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Cục trưởng Cục Thuế "Để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, ngành thuế đã thực hiện nghiêm Nghị định số 82/2025/NĐ-CP ngày 02/4/2025 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2025 cùng với Nghị định số 81/2025/NĐ-CP ngày 02/4/2025 gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, trong đó tổng số tiền thuế được gia hạn, miễn giảm trong 6 tháng đầu năm 2025 ước khoảng 96.749 tỷ đồng".

Bên cạnh đó, thu nhập từ hợp đồng nghiên cứu khoa học, sản xuất thử nghiệm hoặc sản phẩm ứng dụng công nghệ mới được miễn thuế tối đa 3 năm. Đồng thời, mức trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ được nâng lên 20% thu nhập tính thuế hàng năm, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết.

Cũng theo ông Đặng Ngọc Minh, để thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ, Cục Thuế đã có kế hoạch cụ thể để cắt giảm, đơn giản hóa tối đa các khâu trung gian, quy trình, thủ tục hành chính rườm rà. Cắt giảm, đơn giản hóa ngay TTHC thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả các gói hỗ trợ về miễn giảm, gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất năm 2025.

Theo Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính hiện đang trình Quốc hội Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) dự kiến thông qua vào tháng 10/2025, hướng tới 4 mục tiêu: (i) hiện đại hóa công tác quản lý thuế theo hướng minh bạch, (ii) giảm chi phí tuân thủ, (iii) phòng chống thất thu, gian lận và chuyển giá và (iv) đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực tài chính công.

“Chuyển đổi số trong quản lý thuế là một hành trình dài, nhiều thách thức nhưng cũng đầy cơ hội. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp giảm gánh nặng hành chính, tăng năng lực cạnh tranh mà còn nâng cao hiệu quả quản lý và tính minh bạch của hệ thống thuế”, ông Đặng Ngọc Minh nói.

Cùng với đó, Bộ Tài chính cũng đang hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025 nhằm đảm bảo chính sách được áp dụng thống nhất, minh bạch và góp phần nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách nhà nước.

Về phía Cục Hải quan, Ông Trần Đức Hùng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan cho biết ngành Hải quan tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát cắt giảm thủ tục hành chính, chuyển đổi số hỗ trợ tối đa doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đầu tư với các giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát hải quan, tạo thuận lợi thương mại.

Theo ông Hùng, Cục Hải quan đã nghiên cứu, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 5% số quy định và 5% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh; đề xuất đơn giản hóa 6 thủ tục trong lĩnh vực hải quan để phân cấp, rà soát, sửa đổi và bổ sung 3 văn bản quy phạm pháp luật theo hướng khai thác dữ liệu dân cư thay cho yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú giấy.

Theo đó, Cục Hải quan đã thực hiện rà soát tổng thể toàn bộ 214 thủ tục hành chính do cơ quan Hải quan trực tiếp thực hiện và 29 điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Cục.

Trên cơ sở này, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2421/QĐ-BTC ngày 9/7/2025, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 39 thủ tục trong lĩnh vực hải quan, đồng thời trình Chính phủ ban hành Quyết định số 1848/QĐ-TTg ngày 27/8/2025, trong đó bãi bỏ 15 điều kiện kinh doanh không cần thiết, ông Hùng nói.

Song song đó, Cục Hải quan cũng đẩy mạnh áp dụng các phương pháp quản lý hải quan hiện đại như xác định trước mã số, trị giá, xuất xứ; kiểm tra sau thông quan; quản lý rủi ro; công nhận doanh nghiệp ưu tiên; đánh giá tuân thủ pháp luật. Việc này giúp khuyến khích doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật, rút ngắn thời gian thông quan và giảm chi phí phát sinh.

Theo ông Trần Đức Hùng, đẩy mạnh chuyển đổi số luôn được xác định là giải pháp chiến lược và ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, chuyển đổi số là công cụ hữu hiệu nhằm tạo thuận lợi thương mại, góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh thương mại cho doanh nghiệp trên thị trường khu vực và trên thế giới.

Để triển khai hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong thời gian tới, Cục Hải quan tiếp tục tập trung triển khai 6 nhiệm vụ: (i) rà soát, sửa đổi chính sách, hoàn thiện hành lang pháp lý; (ii) thực hiện đánh giá tác động, thẩm định, thẩm tra quy định thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản pháp luật; (iii) công bố minh bạch đầy đủ, chính xác thông tin về thủ tục hành chính; (iv) rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành; (v) chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ thủ tục hành chính bảo đảm chất lượng, thuận lợi và (vi) đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số.