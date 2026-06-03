Hà Nội mở rộng hỗ trợ bảo hiểm cho nhiều nhóm đối tượng đặc thù

Hà Nội bổ sung thêm nhiều nhóm đối tượng đặc thù, người có công, lực lượng hỗ trợ ở cơ sở và các nhóm yếu thế vào diện được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn...

Ngày 2/6/2026, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND quy định nội dung, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách xã hội của thành phố.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, với nhiều điều chỉnh liên quan đến quyền lợi hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các nhóm thụ hưởng.

Tăng cường hỗ trợ nhóm yếu thế

Bên cạnh các đối tượng đã được quy định tại Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND, Hội đồng nhân dân thành phố quyết định bổ sung thêm nhiều nhóm đối tượng đặc thù, người có công, lực lượng hỗ trợ ở cơ sở và các nhóm yếu thế vào diện được hỗ trợ.

Các nhóm này bao gồm: Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và chưa có thẻ bảo hiểm y tế; nhân viên chăn nuôi thú y không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và chưa có thẻ bảo hiểm y tế; nhân viên y tế thôn, bản, cô đỡ thôn, bản; cộng tác viên dân số; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Chính sách cũng mở rộng với người được tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú theo quy định của Luật Di sản văn hóa; nạn nhân theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người; nạn nhân bom mìn vật nổ sau chiến tranh.

Các nhóm tiếp nữa là hội viên hội cựu chiến binh, cựu quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương tham gia Câu lạc bộ Cựu quân nhân, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong; người dân xã đảo Minh Châu không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và chưa có thẻ bảo hiểm y tế.

Người sinh sống, làm việc, người được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các tổ chức, cơ sở từ thiện, tôn giáo; người được Ủy ban nhân dân thành phố công nhận danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và chưa có thẻ bảo hiểm y tế.

Điều chỉnh mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, hỗ trợ thêm 20% mức đóng đối với đối tượng người tham gia khác ngoài mức hỗ trợ được quy định tại Nghị định số 159/2025/NĐ-CP.

Hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với hội viên hội cựu chiến binh, cựu quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương tham gia Câu lạc bộ Cựu quân nhân, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong; người dân tộc thiểu số.

Như vậy, từ ngày 1/7/2026, mức hỗ trợ đối với người dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn Thành phố Hà Nội như sau: Người dân thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo được hỗ trợ 100% mức đóng; người tham gia khác được hỗ trợ 40% mức đóng.

Hội viên hội cựu chiến binh, cựu quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương tham gia Câu lạc bộ Cựu quân nhân, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong được hỗ trợ 50% mức đóng. Người dân tộc thiểu số được hỗ trợ 60% mức đóng.

Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế

Thành phố hỗ trợ 100% mức đóng đối với các nhóm đối tượng gồm: Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi (không thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc, chưa có thẻ bảo hiểm y tế); nhân viên thú y; cộng tác viên dân số.

Người thuộc hội viên hội cựu chiến binh, cựu quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương tham gia Câu lạc bộ Cựu quân nhân, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong.

Người dân xã đảo Minh Châu; người sinh sống, làm việc, người được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các tổ chức, cơ sở từ thiện, tôn giáo.

Người được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội công nhận danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và chưa có thẻ bảo hiểm y tế.

Hỗ trợ thêm 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với: Người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của thành phố; nạn nhân bom mìn vật nổ sau chiến tranh.

Hỗ trợ thêm 50% mức đóng bảo hiểm y tế đối với: Học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của thành phố chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn; nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Mức hỗ trợ thêm 50% cũng áp dụng với nhóm Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú; nạn nhân theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người. Thời gian hỗ trợ là 1 năm kể từ khi được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.