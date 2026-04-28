Cuộc đua lập ngân hàng tại Trung tâm tài chính quốc tế tăng nhiệt

Đến nay, 6 ngân hàng đã công bố kế hoạch lập công ty con tại Trung tâm tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh. Các tổ chức này hướng đến thử nghiệm mô hình kinh doanh mới, mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế và đa dạng hóa nguồn thu. Xu hướng này cho thấy sự dịch chuyển dần khỏi phụ thuộc tín dụng sang các dịch vụ tài chính có giá trị gia tăng cao hơn trong hệ thống ngân hàng...

Ngày 28/4, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại Ninh Bình. Đại hội đủ điều kiện tiến hành khi cổ đông tham dự đại diện 66,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc cổ đông thông qua chủ trương góp vốn, thành lập ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên do LPBank sở hữu 100% vốn để hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (VIFC). Ngân hàng đồng thời được phép góp vốn, thành lập thêm các pháp nhân khác để tham gia các hoạt động tại trung tâm này.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều ngân hàng trong nước đã công bố kế hoạch hiện diện tại VIFC. Trước đó, Vietcombank thông qua phương án thành lập ngân hàng con với vốn điều lệ dự kiến khoảng 3.000 tỷ đồng, tập trung vào các dịch vụ tài chính phục vụ giao dịch xuyên biên giới. SHB, HDBank, TPBank và Nam A Bank cũng đã đưa ra kế hoạch tương tự tại các kỳ đại hội cổ đông gần đây.

Việc nhiều tổ chức tín dụng cùng lúc hướng đến VIFC cho thấy xu hướng mở rộng sang các hoạt động tài chính quốc tế, trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng chịu giới hạn và biên lợi nhuận có xu hướng thu hẹp. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của các kế hoạch này còn phụ thuộc vào tiến độ hình thành trung tâm và khung pháp lý đi kèm.

Bên cạnh nội dung trên, đại hội cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu tăng trưởng ở mức tương đối thận trọng. Cụ thể, LPBank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 615.600 tỷ đồng, tăng 1,6% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 14.982 tỷ đồng, tăng khoảng 5%.

Theo ban lãnh đạo, kế hoạch này được xây dựng trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều yếu tố khó lường, trong khi hạn mức tăng trưởng tín dụng dự kiến ở mức 11,7%. Trong điều kiện đó, ngân hàng định hướng ưu tiên kiểm soát chất lượng tài sản và hiệu quả hoạt động.

Cơ cấu thu nhập tiếp tục được điều chỉnh theo hướng giảm phụ thuộc vào tín dụng. Năm 2025, thu nhập ngoài lãi chiếm khoảng 27% tổng thu, và dự kiến tiếp tục được cải thiện trong thời gian tới.

Tỷ lệ nợ xấu hiện ở mức khoảng 1,6%. Ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát rủi ro và xử lý nợ xấu, trong khi vẫn duy trì cơ chế quản trị tập trung kết hợp phân quyền tại các đơn vị kinh doanh.

Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2026 được đề cập gồm áp lực lãi suất, chi phí vốn và yêu cầu tăng trích lập dự phòng. Đồng thời, ngân hàng tiếp tục dành nguồn lực cho đầu tư công nghệ và chuyển đổi số.

Về phương án phân phối lợi nhuận, LPBank dự kiến chia cổ tức năm 2025 ở mức 30%. Trong bối cảnh các yêu cầu về an toàn vốn ngày càng cao, đặc biệt khi hướng tới các chuẩn mực như Basel III, việc duy trì mức chi trả này có thể tạo thêm áp lực lên nhu cầu bổ sung vốn trong thời gian tới.

Ban lãnh đạo cho biết ngân hàng sẽ cân nhắc các phương án tăng vốn phù hợp nhằm đảm bảo các chỉ tiêu an toàn, đồng thời duy trì dư địa cho tăng trưởng.