Thứ Ba, 28/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Cuộc đua lập ngân hàng tại Trung tâm tài chính quốc tế tăng nhiệt

Tùng Thư

28/04/2026, 13:44

Đến nay, 6 ngân hàng đã công bố kế hoạch lập công ty con tại Trung tâm tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh. Các tổ chức này hướng đến thử nghiệm mô hình kinh doanh mới, mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế và đa dạng hóa nguồn thu. Xu hướng này cho thấy sự dịch chuyển dần khỏi phụ thuộc tín dụng sang các dịch vụ tài chính có giá trị gia tăng cao hơn trong hệ thống ngân hàng...

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của LPBank thông qua kế hoạch mở rộng hoạt động tại VIFC.

Ngày 28/4, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại Ninh Bình. Đại hội đủ điều kiện tiến hành khi cổ đông tham dự đại diện 66,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc cổ đông thông qua chủ trương góp vốn, thành lập ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên do LPBank sở hữu 100% vốn để hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (VIFC). Ngân hàng đồng thời được phép góp vốn, thành lập thêm các pháp nhân khác để tham gia các hoạt động tại trung tâm này.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều ngân hàng trong nước đã công bố kế hoạch hiện diện tại VIFC. Trước đó, Vietcombank thông qua phương án thành lập ngân hàng con với vốn điều lệ dự kiến khoảng 3.000 tỷ đồng, tập trung vào các dịch vụ tài chính phục vụ giao dịch xuyên biên giới. SHB, HDBank, TPBank và Nam A Bank cũng đã đưa ra kế hoạch tương tự tại các kỳ đại hội cổ đông gần đây.

Việc nhiều tổ chức tín dụng cùng lúc hướng đến VIFC cho thấy xu hướng mở rộng sang các hoạt động tài chính quốc tế, trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng chịu giới hạn và biên lợi nhuận có xu hướng thu hẹp. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của các kế hoạch này còn phụ thuộc vào tiến độ hình thành trung tâm và khung pháp lý đi kèm.

Đến nay, LPBank, Vietcombank, SHB, HDBank, TPBank và Nam A Bank đã thông qua kế hoạch lập công ty con tại Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM. Các tổ chức này hướng đến mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, đồng thời tìm nguồn thu ngoài tín dụng. Diễn biến này phản ánh xu hướng dịch chuyển sang các dịch vụ tài chính có giá trị gia tăng cao hơn.

Bên cạnh nội dung trên, đại hội cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu tăng trưởng ở mức tương đối thận trọng. Cụ thể, LPBank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 615.600 tỷ đồng, tăng 1,6% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 14.982 tỷ đồng, tăng khoảng 5%.

Theo ban lãnh đạo, kế hoạch này được xây dựng trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều yếu tố khó lường, trong khi hạn mức tăng trưởng tín dụng dự kiến ở mức 11,7%. Trong điều kiện đó, ngân hàng định hướng ưu tiên kiểm soát chất lượng tài sản và hiệu quả hoạt động.

Cơ cấu thu nhập tiếp tục được điều chỉnh theo hướng giảm phụ thuộc vào tín dụng. Năm 2025, thu nhập ngoài lãi chiếm khoảng 27% tổng thu, và dự kiến tiếp tục được cải thiện trong thời gian tới.

Tỷ lệ nợ xấu hiện ở mức khoảng 1,6%. Ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát rủi ro và xử lý nợ xấu, trong khi vẫn duy trì cơ chế quản trị tập trung kết hợp phân quyền tại các đơn vị kinh doanh.

Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2026 được đề cập gồm áp lực lãi suất, chi phí vốn và yêu cầu tăng trích lập dự phòng. Đồng thời, ngân hàng tiếp tục dành nguồn lực cho đầu tư công nghệ và chuyển đổi số.

Về phương án phân phối lợi nhuận, LPBank dự kiến chia cổ tức năm 2025 ở mức 30%. Trong bối cảnh các yêu cầu về an toàn vốn ngày càng cao, đặc biệt khi hướng tới các chuẩn mực như Basel III, việc duy trì mức chi trả này có thể tạo thêm áp lực lên nhu cầu bổ sung vốn trong thời gian tới.

Ban lãnh đạo cho biết ngân hàng sẽ cân nhắc các phương án tăng vốn phù hợp nhằm đảm bảo các chỉ tiêu an toàn, đồng thời duy trì dư địa cho tăng trưởng.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Thế giới

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hà Nội: Công bố danh mục 6 thủ tục hành chính liên quan đến người lao động nước ngoài

Dân sinh

2

Cổ phiếu lao dốc hàng loạt

Chứng khoán

3

Các quốc gia sở hữu trữ lượng kim loại đồng lớn nhất thế giới

Thế giới

4

Hải Phòng hoàn thành giải phóng mặt bằng khu công nghiệp - đô thị Tràng Cát

Bất động sản

5

Thành phố Huế hướng tới mục tiêu đô thị “không rác thải nhựa”

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy