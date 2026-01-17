Thủ tướng yêu cầu kiến tạo hệ sinh thái toàn diện đối với Trung tâm Tài chính Quốc tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, để Trung tâm Tài chính Quốc tế hoạt động hiệu quả, cần kiến tạo một hệ sinh thái toàn diện, trong đó: thể chế là then chốt, con người là trung tâm, hạ tầng là nền tảng, quản trị là đột phá và niềm tin thị trường là điều kiện tiên quyết...

Chiều ngày 16/1/2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo nhằm rà soát tình hình triển khai các chỉ đạo và kế hoạch xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng.

Phiên họp tập trung rà soát tình hình thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị; kế hoạch xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế tại hai thành phố; cơ chế chính sách đặc thù; quy chế làm việc của Hội đồng điều hành và quy chế hoạt động của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.

Tại phiên họp, Thủ tướng yêu cầu chậm nhất ngày 9/2/2026, Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh phải chính thức ra mắt.

Việc xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế không đơn thuần là phát triển một khu tài chính hay vài tòa nhà, mà là kiến tạo một hệ sinh thái toàn diện bao gồm: thể chế, thị trường, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và mô hình quản trị hiện đại. Trong đó, thể chế là yếu tố then chốt, con người là trung tâm, hạ tầng là nền tảng, quản trị là đột phá và niềm tin thị trường là điều kiện tiên quyết.

Thủ tướng đặt mục tiêu chậm nhất ngày 9/2 tới đây ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời ra mắt Trung tâm Trọng tài Quốc tế và Toà án chuyên biệt.

Một là, cần lấy thể chế làm đột phá, coi đây là cạnh tranh cốt lõi, Việt Nam đi sau nhưng phải kế thừa chọn lọc những tinh hoa của thế giới. Thể chế phải vượt trội, khác biệt, phù hợp thông lệ quốc tế; đồng thời phải phù hợp điều kiện Việt Nam, đảm bảo chủ quyền, an ninh tài chính, an toàn dữ liệu.

Hai là, lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực. Muốn có Trung tâm Tài chính Quốc tế, trước hết phải có đội ngũ quản trị, điều hành, chuyên gia, nhân lực chuyên nghiệp, có tâm, có đức, có tài, có sức, khát vọng cống hiến, đạo đức nghề nghiệp và kỷ luật tuân thủ, gồm cả tuyển dụng, đào tạo nhân lực và thu hút các chuyên gia quốc tế.

Ba là, lấy hạ tầng làm nền tảng. Hạ tầng không chỉ là giao thông, điện, nước; mà là hạ tầng số, dữ liệu, an ninh mạng, trung tâm dữ liệu, nền tảng giao dịch, định danh, xác thực, liên thông – chia sẻ thông tin.

Bốn là, lấy thị trường và sản phẩm làm thước đo. Làm Trung tâm Tài chính Quốc tế phải trả lời được: thu hút định chế nào, sản phẩm gì, thị trường nào, khách hàng nào; tạo giá trị gì cho nền kinh tế; đóng góp gì cho tăng trưởng và việc làm; lan tỏa gì cho lợi ích chung?

Năm là, phân vai rõ ràng, bổ trợ lẫn nhau giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng, tránh cạnh tranh nội bộ, tránh chồng lấn, tránh dàn trải. Trung ương thống nhất định hướng; địa phương chủ động triển khai; phối hợp chặt chẽ, chia sẻ dữ liệu, chia sẻ nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm, bài học, dữ liệu.

Sáu là, đẩy mạnh hợp tác quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Về một số nhiệm vụ cụ thể thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế, chính sách đặc thù hoạt động của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế; xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Tài chính Quốc tế, Quy chế làm việc của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế. Cùng với đó, tiến hành tuyển dụng nhân sự, hoàn thành bố trí trụ sở hoạt động của Hội đồng điều hành.

Các bộ ngành, hai thành phố xây dựng Chiến lược phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 đảm bảo phù hợp với điều kiện, xu thế, khả thi, hiệu quả. Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng phối hợp kết nối hạ tầng công nghệ điều hành, bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất liên thông, sử dụng chung".