Trang chủ Tài chính

Thành lập bộ máy hỗ trợ Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế

Hoàng Sơn

02/02/2026, 10:10

Chính phủ bổ sung một cấu phần tổ chức quan trọng cho Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam là thành lập Cơ quan giúp việc Hội đồng điều hành, đóng vai trò đầu mối tham mưu, điều phối và kết nối giữa trung ương và các địa phương…

VnEconomy

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 01/QĐ-HĐĐHTTTC về việc thành lập Cơ quan giúp việc Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Theo nội dung Quyết định, đơn vị này giữ vai trò hỗ trợ trực tiếp cho Chủ tịch Hội đồng điều hành trong tổ chức hoạt động, điều phối công việc chung theo dõi tiến độ hình thành, vận hành và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Đồng thời sẽ phối hợp với Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.Hồ Chí Minh, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.Đà Nẵng và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Cơ quan giúp việc Hội đồng điều hành là xây dựng kế hoạch công tác, chương trình hành động để trình Chủ tịch Hội đồng; đồng thời tiến hành heo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chương trình đã được phê duyệt.

Công tác tài chính – hành chính như lập dự toán kinh phí, quản lý tài sản, con dấu, chuẩn bị tài liệu phục vụ các cuộc họp, trình Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành ban hành thông báo kết luận các cuộc họp cũng như theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận đều thuộc phạm vi trách nhiệm của Cơ quan giúp việc.

(Quyết định số 01/QĐ-HĐĐHTTTC) 

Song song, cơ quan này cũng tham gia xây dựng, rà soát hệ thống quy chế, quy định, văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng điều hành và là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị từ các cơ quan điều hành tại địa phương để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, Cơ quan giúp việc được giao nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên thông giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng; giữa Hội đồng điều hành với cơ quan điều hành tại các thành phố.

Ngoài nhiệm vụ tham mưu, Cơ quan giúp việc được giao nhiệm vụ triển khai hợp tác quốc tế, truyền thông về chủ trương, chính sách, cơ chế vận hành của Trung tâm Tài chính quốc tế; đồng thời chuẩn bị báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam và kiến nghị xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động.

Về tổ chức bộ máy, Văn phòng Hội đồng điều hành được cơ cấu thành các bộ phận chuyên môn gồm: (i) Phòng Tổng hợp; (ii) Phòng Nghiệp vụ; (iii) Phòng Hợp tác quốc tế và (iv) các Phòng khác do Chủ tịch Hội đồng điều hành quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng điều hành.

Đứng đầu là Chánh Văn phòng, người chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng điều hành và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị cũng như quản lý công chức, viên chức, người lao động, tài chính và tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Văn phòng Hội đồng điều hành cũng bao gồm một số Phó Chánh Văn phòng, Quyết định nêu rõ.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định số 2755/QĐ-TTg ngày 18/12/2025 liên quan đến việc thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình được phân công giữ chức Chủ tịch Hội đồng điều hành.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng bao gồm: (i) Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; (ii) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; (iii) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được và (iv) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn.

Bên cạnh đó, Hội đồng điều hành còn có sự tham gia của lãnh đạo một số bộ, cơ quan ngang bộ, bao gồm: (i) Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh; (ii) Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương; (iii) Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân và (iv) Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp.

