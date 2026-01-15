Cựu Chủ tịch ECB: Việc gây sức ép lên Fed có thể đe dọa ổn định tài chính toàn cầu

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 15/01/2026
Ngọc Trang
15/01/2026, 11:17
Cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Jean-Claude Trichet cảnh báo rằng các cuộc công kích của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể gây ra “hệ lụy nghiêm trọng” cho hệ thống tài chính toàn cầu...
“Chính quyền ông Trump đang tìm cách thay đổi luật chơi khi thách thức vị thế độc lập của ngân hàng trung ương tại các nền kinh tế phát triển”, ông Trichet nhận xét trong một chương trình của hãng tin CNBC ngày 14/1.
Cuối tuần trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết Bộ Tư pháp Mỹ đã mở điều tra hình sự liên quan tới dự án cải tạo trụ sở Fed trị giá 2,5 tỷ USD. Theo ông, động thái này mang động cơ chính trị và xuất phát từ việc Fed không chấp nhận sức ép của ông Trump để hạ lãi suất mạnh hơn và nhanh hơn.
Ngày 12/1, lãnh đạo nhiều ngân hàng trung ương lớn - trong đó có Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) Andrew Bailey và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde - đã ra tuyên bố chung lên tiếng bảo vệ ông Powell.
Ông Trichet so sánh cách ông Powell bị đối xử với cách hoạch định chính sách tiền tệ ở một số thị trường mới nổi có nền tảng thể chế yếu, đồng thời cảnh báo tình hình hiện tại “cực kỳ nghiêm trọng”.
“Một Fed chỉ làm theo yêu cầu của nhánh hành pháp không phù hợp với tinh thần Hiến pháp Mỹ. Theo Hiến pháp, Fed chịu trách nhiệm trước Quốc hội, chứ không phải trước nhánh hành pháp”, ông Trichet nói.
Cũng trong chương trình của CNBC, ông Olli Rehn, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Phần Lan, nhấn mạnh tính độc lập của ngân hàng trung ương là “trụ cột” bảo đảm ổn định tài chính và ổn định giá cả của một nền kinh tế. Ông cảnh báo lạm phát toàn cầu có thể tăng cao nếu uy tín của Fed bị xói mòn bởi Mỹ giữ vai trò then chốt đối với nền kinh tế thế giới.
“Kịch bản này chắc chắn sẽ gây ra hệ lụy toàn cầu, đồng thời buộc các ngân hàng trung ương khác - gồm cả châu Âu - phải đưa yếu tố này vào tính toán khi ra quyết định chính sách, nhằm bảo vệ ổn định giá cả và ổn định kinh tế nói chung”, ông Rehn phát biểu.
Trong chương trình, khi nói về bối cảnh kinh tế Mỹ, ông Trichet cho rằng sự “đồng thuận của lưỡng đảng” theo hướng ủng hộ “chi tiêu ngày càng nhiều” ở Mỹ đang làm gia tăng mức độ dễ tổn thương cả về mặt kinh tế lẫn chính trị. Theo ông, khi thâm hụt ngân sách và tỷ lệ nợ công trên GDP tiếp tục phình to, nhà đầu tư cũng ngày càng dè dặt hơn trong việc xuống tiền mua trái phiếu chính phủ.
Ông Trichet cho rằng hiện tượng này không chỉ xảy ra ở Mỹ.
“Những gì chúng ta chứng kiến ở Mỹ, ở mức độ nào đó, cũng phản ánh bức tranh của kinh tế toàn cầu. Hiện nay, tổng dư nợ khu vực công và tư so với GDP của thế giới đã cao hơn so với giai đoạn ngay trước khi ngân hàng Lehman Brothers sụp đổ - sự kiện châm ngòi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008”, ông chỉ ra, đồng thời cảnh báo rằng thị trường đang “quá bình thản” so với những rủi ro hiện hữu.
Trở lại vấn đề Fed, ông Trichet cho rằng nếu Fed trở nên quá lệ thuộc vào ý muốn của tổng thống, điều này có thể gây phương hại nghiêm trọng tới sự ổn định kinh tế và ổn định tài chính toàn cầu.
“Kinh tế toàn cầu đang ở trạng thái rất dễ tổn thương và chúng ta cần tính tới điều này. Vì vậy, bất kỳ diễn biến nào làm bất ổn mối quan hệ giữa nhánh hành pháp và Fed đều đặc biệt đáng lo ngại, không có gì phải bàn cãi”, vị cựu Chủ tịch ECB nói.
Cùng quan điểm, bộ phận nghiên cứu của ngân hàng Citi cảnh báo rủi ro đối với tính độc lập của ngân hàng trung ương với các chính phủ theo khuynh hướng dân túy có thể không dừng ở nước Mỹ.
Trong một báo cáo công bố hôm 12/1, các nhà phân tích của Citi cho biết kỳ hạn bình quân gia quyền của trái phiếu chính phủ Anh và trái phiếu chính phủ châu Âu đang rút ngắn, do ngày càng ít nhà đầu tư muốn nắm giữ trái phiếu 30 năm. Xu hướng này khiến chi phí trả nợ của chính phủ nhạy cảm hơn với thay đổi lãi suất chính sách. Vì vậy, trong tương lai, áp lực thúc đẩy các ngân hàng trung ương hạ lãi suất có thể tăng lên, đặc biệt khi các chính phủ theo khuynh hướng dân túy lên nắm quyền.
“Dù tính độc lập của ECB và BOE hiện chưa bị đặt dấu hỏi, chúng ta không thể coi đây là điều hiển nhiên về lâu dài”, báo cáo chỉ ra.
Alphabet, công ty mẹ của công cụ tìm kiếm trực tuyến Google, đã chính thức gia nhập “câu lạc bộ” các công ty có vốn hóa thị trường vượt mốc 4 nghìn tỷ USD, cùng với 3 “ông lớn” công nghệ khác là Nvidia, Microsoft và Apple...
Quyết định tăng thuế quan được đưa ra trong bối cảnh chính quyền ông Trump đang thúc đẩy sản xuất công nghệ tại Mỹ và củng cố vị thế dẫn đầu của nước này trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI)...
Đồng tiền của Nhật Bản đương đầu áp lực giảm giá liên tục trong thời gian gần đây, khi nhà đầu tư lo ngại về chủ trương nới lỏng chính sách...
Chủ tịch Fed Jerome Powell đang đối mặt với đe dọa truy tố hình sự trong bối cảnh căng thẳng với Tổng thống Trump về chính sách lãi suất...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: