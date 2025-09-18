Cựu chủ tịch Tập đoàn Thuận An lĩnh 10 năm 6 tháng tù

Chiều ngày 18/9, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 29 bị cáo trong vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An và các địa phương, cơ quan khác...

Tòa án tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An) mức án 10 năm 6 tháng về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng về tội danh này, bị cáo Trần Anh Quang (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An) lĩnh 7 năm tù; Nguyễn Khắc Mẫn (cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An) lĩnh 4 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 24 tháng cho hưởng án treo đến 5 năm 6 tháng tù.

Có 2 bị cáo bị phạt từ 3 năm và 5 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi và tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo rất nghiêm trọng, vi phạm các quy định về bảo đảm công bằng, khách quan, công khai, minh bạch trong đấu thầu, gây thiệt hại lớn cho nhà nước.

Các bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự, trực tiếp tham gia các gói thầu nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi vi phạm.

Trong đó, các bị cáo ở các Ban Quản lý dự án đã tiếp nhận đề nghị, tạo điều kiện cho liên danh của Tập đoàn Thuận An trúng thầu, nhận tiền từ nhà thầu.

Bên cạnh đó, Hội đồng xét xử cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, đã khắc phục hậu quả, nộp lại số tiền hưởng lợi, có nhiều thành tích trong công tác, gia đình có công với cách mạng…

Tổng số tiền hưởng lợi các bị cáo đã nộp lại là hơn 84 tỷ đồng, tổng số tiền các bị cáo nộp khắc phục hậu quả vụ án là hơn 70 tỷ đồng.

Tòa án xác định bị cáo Nguyễn Duy Hưng cùng Tập đoàn Thuận An phải khắc phục hậu quả vụ án.

Theo cáo trạng, hành vi của các bị cáo liên quan đến các gói thầu dự án mà Tập đoàn Thuận An thi công ở Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội. Các sai phạm đấu thầu khiến nhà nước thiệt hại hơn 120 tỷ đồng.

Trong đó, tại tỉnh Bắc Giang, Tập đoàn Thuận An và liên danh trúng gói thầu số 7 dự án cầu Đồng Việt, gây thiệt hại 96,8 tỷ đồng. Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An đưa trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới chi tiền cho các cá nhân thuộc cơ quan quản lý nhà nước nhằm trúng thầu.

Tại tỉnh Tuyên Quang, sai phạm xảy ra liên quan gói thầu số 26 giai đoạn 1 dự án cao tốc Tuyên Quang, thi công xây dựng đoạn tuyến từ km0 99-km11 300 gây thiệt hại hơn 9,8 tỷ đồng.

Nhóm bị cáo ở Tập đoàn Thuận An chi tiền ngoài hợp đồng 8 tỷ đồng; thỏa thuận, thống nhất với Trần Viết Cương, giám đốc Ban quản lý dự án Tuyên Quang để chỉ đạo các nhân viên cấp dưới thông thầu thông qua việc thiết lập “quân xanh”, “quân đỏ”.

Tại Hà Nội, Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu số 2 dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2; chi tiền “cơ chế” ngoài hợp đồng hơn 10,1 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 9,2 tỷ đồng.

Tại tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Thuận An và liên danh tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công gói thầu số 13 dự án đường ven sông Hạ Long – Đông Triều trái quy định, Nhà nước thiệt hại hơn 2,1 tỷ đồng.

Tại Bộ Giao thông và Vận tải (trước đây), sai phạm liên quan đến 2 gói thầu XD01 và XD02 thuộc dự án Quốc lộ 14E khiến Nhà nước thiệt hại hơn 2,3 tỷ đồng.

Tập đoàn Thuận An và liên danh tham gia khảo sát, tiếp cận, chỉnh sửa hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự toán các gói thầu, được cung cấp thông tin và điều chỉnh, mở rộng tiêu chí trong dự thảo hồ sơ mời thầu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu. Số tiền các bị cáo nhận từ Nguyễn Duy Hưng là hơn 9,1 tỷ đồng.