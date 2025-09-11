Thứ Năm, 11/09/2025

VnEconomy
Trang chủ Khung pháp lý

Vụ án Thuận An là “điển hình vi phạm đấu thầu”

Đỗ Mến

11/09/2025, 18:26

Đại diện cơ quan công tố cho rằng Tập đoàn Thuận An cấu kết lãnh đạo các tỉnh trước khi phát hành hồ sơ mời thầu để xin được tham gia, xin được trúng thầu. Nếu năng lực không đủ thì liên danh công ty khác cho đủ...

Quang cảnh xét xử 29 bị cáo.
Quang cảnh xét xử 29 bị cáo.

Ngày 11/9, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm đối với 29 bị cáo trong vụ án sai phạm đấu thầu tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tỉnh thành liên quan.

Tại phần đối đáp, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng vụ án là điển hình vi phạm đấu thầu, có 5 dự án liên quan tới sai phạm và có tới 29 bị cáo bị đưa ra xét xử. 

Cụ thể, các hành vi sai phạm đấu thầu của Tập đoàn Thuận An xảy ra tại: Gói thầu số 7 Dự án cầu Đồng Việt (Bắc Giang); Gói thầu số 26 giai đoạn 1 Dự án cao tốc Tuyên Quang; Gói thầu số 2 Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 (Hà Nội); Gói thầu số 13 Dự án đường ven sông Hạ Long – Đông Triều (Quảng Ninh); Gói thầu XD01 và XD02 thuộc Dự án Quốc lộ 14E (Bộ Giao thông và Vận tải - trước đây).

Qua quá trình xét hỏi cho thấy tất cả các thủ đoạn phạm tội, khi thực hiện có sự phân công nhiệm vụ, mỗi người là một mắt xích, thực hiện vai trò nhất định, có sự phân công chỉ đạo, tạo thành một phương thức phạm tội.

Viện Kiểm sát đã làm rõ tại sao Tập đoàn Thuận An trúng thầu ở 5 dự án trên. Tập đoàn Thuận An cấu kết lãnh đạo trước khi phát hành hồ sơ mời thầu để xin được tham gia, xin được trúng thầu. Nếu năng lực không đủ thì liên danh công ty khác cho đủ.

Khi các cơ quan quản lý nhà nước đồng ý cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu, họ sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp bằng cách cung cấp hồ sơ dự toán, thiết kế, hồ sơ mời thầu trước, để tạo lợi thế cho Thuận An xây dựng hồ sơ dự thầu.

“Một hành vi điển hình nữa là xây dựng hồ sơ mời thầu nhằm mục đích để Thuận Anh trúng thầu. Hành vi chỉnh sửa hồ sơ mời thầu, đã thể hiện rất rõ”- đại diện Viện Kiểm sát nói thêm.

Các bị cáo được dẫn giải đến tòa. 
Các bị cáo được dẫn giải đến tòa. 

Cũng theo Viện Kiểm sát, các bị cáo đều bao biện Tập đoàn Thuận An có năng lực nên mới đồng ý cho làm và chất lượng công trình bây giờ vẫn đang tốt. Viện Kiểm sát không nói công trình có chất lượng thấp, kém, tuy nhiên các bị cáo đã vi phạm hoạt động đấu thầu, để Tập đoàn Thuận An trúng thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước.

“Khi chọn được nhà thầu có năng lực, có trình độ với mức giá tốt thì chúng ta còn làm lợi cho Nhà nước, nhân dân, có khi còn được tặng bằng khen, lại không gây thiệt hại 120 tỷ đồng. Số tiền này có thể dùng vào các dự án an sinh sẽ tốt hơn nhiều”- đại diện Viện Kiểm sát nói.

Về vị trí, vai trò của các bị cáo khi thực hiện những hành vi phạm tội, theo đại diện Viện Kiểm sát, ngoại trừ doanh nghiệp Thuận An, các bị cáo thuộc các Ban Quản lý dự án thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.

Viện Kiểm sát đã cân nhắc, xem xét đến vị trí, vai trò của các bị cáo, mối quan hệ trong từng cơ quan, đơn vị để phân hóa trách nhiệm hình sự. Trường hợp lãnh đạo giao nhiệm vụ không đúng thì các công chức có quyền từ chối, không thực hiện nhiệm vụ.

Đại diện Viện Kiểm sát cũng khẳng định trong vụ án không ai thực hiện hành vi phạm tội "mờ nhạt, không đáng kể".

Chiều nay, nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Duy Hưng nhận là người đứng đầu Tập đoàn Thuận An, do đó có trách nhiệm lớn nhất trong việc đưa ra các chủ trương, dẫn đến những sai lầm trong đấu thầu, thực hiện các dự án...

Vụ án này liên quan đến các gói thầu dự án mà Tập đoàn Thuận An thi công ở Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội khiến nhà nước thiệt hại hơn 120 tỷ đồng.

Các hành vi sai phạm đấu thầu xảy ra tại gói thầu số 7 dự án cầu Đồng Việt (Bắc Giang), gói thầu số 26 giai đoạn 1 dự án cao tốc tuyên Quang, gói thầu số 2 dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 (Hà Nội), gói thầu số 13 dự án đường ven sông Hạ Long – Đông Triều (Quảng Ninh), gói thầu XD01 và XD02 thuộc dự án Quốc lộ 14E (Bộ Giao thông và Vận tải - trước đây).

16:56, 10/09/2025

14:55, 15/07/2025

10:08, 16/05/2025

Ngày 25/9 tới đây, TAND TPHCM sẽ đưa ra xét xử 16 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị liên quan. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 25-30/9/2025...

Bộ Nội vụ vừa phát đi văn bản đôn đốc lần 2, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc đồng bộ dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Hiện tiến độ triển khai còn chậm, nhiều đơn vị chưa báo cáo hoặc chưa kết nối dữ liệu theo đúng yêu cầu...

Viện kiểm sát đánh giá các bị cáo đã câu kết với doanh nghiệp tạo nên nhóm lợi ích và lợi ích nhóm và bị doanh nghiệp thao túng. Đây là một trong những nguyên nhân điều kiện phạm tội của các bị cáo...

Cục Cảnh sát giao thông cho biết trong dự thảo thông tư quy định về mức chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông do Bộ Công an soạn thảo, mức chi có thể lên đến 5 triệu đồng...

Tại Công ty SJC, Chi nhánh SJC Hải Phòng, SJC miền Trung, các bị can lập khống danh sách bán 7.049 lượng vàng bình ổn giá cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 5,7 tỷ đồng...

