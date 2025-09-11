Vụ án Thuận An là “điển hình vi phạm đấu thầu”

Đại diện cơ quan công tố cho rằng Tập đoàn Thuận An cấu kết lãnh đạo các tỉnh trước khi phát hành hồ sơ mời thầu để xin được tham gia, xin được trúng thầu. Nếu năng lực không đủ thì liên danh công ty khác cho đủ...
Ngày 11/9, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm đối với 29
bị cáo trong vụ án sai phạm đấu thầu tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tỉnh
thành liên quan.
Tại phần đối đáp, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng vụ án là
điển hình vi phạm đấu thầu, có 5 dự án liên quan tới sai phạm và có tới 29 bị
cáo bị đưa ra xét xử.
Cụ thể, các hành vi sai phạm đấu thầu của Tập đoàn Thuận An xảy ra tại: Gói thầu số 7 Dự án cầu Đồng Việt (Bắc Giang); Gói thầu số 26 giai đoạn 1 Dự án cao tốc Tuyên Quang; Gói thầu số 2 Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 (Hà Nội); Gói thầu số 13 Dự án đường ven sông Hạ Long – Đông Triều (Quảng Ninh); Gói thầu XD01 và XD02 thuộc Dự án Quốc lộ 14E (Bộ Giao thông và Vận tải - trước đây).
Qua quá trình xét hỏi cho thấy tất cả các thủ đoạn phạm tội,
khi thực hiện có sự phân công nhiệm vụ, mỗi người là một mắt xích, thực hiện
vai trò nhất định, có sự phân công chỉ đạo, tạo thành một phương thức phạm tội.
Viện Kiểm sát đã làm rõ tại sao Tập đoàn Thuận An trúng thầu
ở 5 dự án trên. Tập đoàn Thuận An cấu kết lãnh đạo trước khi phát hành hồ sơ mời
thầu để xin được tham gia, xin được trúng thầu. Nếu năng lực không đủ thì liên
danh công ty khác cho đủ.
Khi các cơ quan quản lý nhà nước đồng ý cho Tập đoàn
Thuận An trúng thầu, họ sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp bằng cách
cung cấp hồ sơ dự toán, thiết kế, hồ sơ mời thầu trước, để tạo lợi thế cho Thuận
An xây dựng hồ sơ dự thầu.
“Một hành vi điển hình nữa là xây dựng hồ sơ mời thầu nhằm mục
đích để Thuận Anh trúng thầu. Hành vi chỉnh sửa hồ sơ mời thầu, đã thể hiện rất
rõ”- đại diện Viện Kiểm sát nói thêm.
Cũng theo Viện Kiểm sát, các bị cáo đều bao biện Tập đoàn
Thuận An có năng lực nên mới đồng ý cho làm và chất lượng công trình bây
giờ vẫn đang tốt. Viện Kiểm sát không nói công trình có chất lượng thấp, kém, tuy
nhiên các bị cáo đã vi phạm hoạt động đấu thầu, để Tập đoàn Thuận An trúng thầu,
gây thiệt hại cho Nhà nước.
“Khi chọn được nhà thầu có năng lực, có trình độ với mức giá
tốt thì chúng ta còn làm lợi cho Nhà nước, nhân dân, có khi còn được tặng bằng
khen, lại không gây thiệt hại 120 tỷ đồng. Số tiền này có thể dùng vào các dự
án an sinh sẽ tốt hơn nhiều”- đại diện Viện Kiểm sát nói.
Về vị trí, vai trò của các bị cáo khi thực hiện những hành vi phạm
tội, theo đại diện Viện Kiểm sát, ngoại trừ doanh nghiệp Thuận An, các
bị cáo thuộc các Ban Quản lý dự án thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.
Viện Kiểm sát đã cân nhắc, xem xét đến vị trí, vai trò của
các bị cáo, mối quan hệ trong từng cơ quan, đơn vị để phân hóa trách nhiệm hình
sự. Trường hợp lãnh đạo giao nhiệm vụ không đúng thì các công chức có quyền từ
chối, không thực hiện nhiệm vụ.
Đại diện Viện Kiểm sát cũng khẳng định trong vụ án không ai
thực hiện hành vi phạm tội "mờ nhạt, không đáng kể".
Chiều nay, nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Duy Hưng nhận là
người đứng đầu Tập đoàn Thuận An, do đó có trách nhiệm lớn nhất trong việc đưa
ra các chủ trương, dẫn đến những sai lầm trong đấu thầu, thực hiện các dự án...
Vụ án này liên quan đến các gói thầu dự án mà Tập đoàn Thuận
An thi công ở Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội khiến nhà nước thiệt hại
hơn 120 tỷ đồng.
Các hành vi sai phạm đấu thầu xảy ra tại gói thầu số 7 dự án
cầu Đồng Việt (Bắc Giang), gói thầu số 26 giai đoạn 1 dự án cao tốc tuyên Quang,
gói thầu số 2 dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 (Hà Nội), gói thầu số 13 dự án đường
ven sông Hạ Long – Đông Triều (Quảng Ninh), gói thầu XD01 và XD02 thuộc dự án
Quốc lộ 14E (Bộ Giao thông và Vận tải - trước đây).
