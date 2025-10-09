Khởi tố giám đốc Công ty kinh doanh vàng bạc về tội Trốn thuế

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 09/10/2025
Đỗ Mến
09/10/2025, 09:45
Cơ quan Công an làm rõ đối tượng không kê khai thuế, không xuất hoá đơn, hàng hoá dịch vụ theo quy định pháp luật số tiền khoảng trên 1.200 tỷ đồng...
Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Thế Bảo, sinh năm 1976, trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên về tội Trốn thuế.
Nguyễn Thế Bảo là Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo.
Quá trình điều tra xác định, từ năm 2023 đến quý 1/2025, để che giấu hành vi vi phạm, trốn tránh việc kiểm tra của cơ quan chức năng nhằm mục đích trốn thuế, Nguyễn Thế Bảo đã chỉ đạo nhân viên công ty lập nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền bán vàng của khách hàng; sau đó chỉ kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế với số lượng nhỏ.
Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ Bảo không kê khai thuế, không xuất hoá đơn, hàng hoá dịch vụ theo quy định pháp luật số tiền khoảng trên 1.200 tỷ đồng. Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Bảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các đối tượng, triệt để thu hồi tài sản do phạm tội mà có theo quy định pháp luật.
Điều 200 Bộ luật Hình sự 2025 quy định tội Trốn thuế gồm các hành vi như không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật;
Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp; không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán;
Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, số tiền thuế được hoàn;
Sử dụng chứng từ, tài liệu không hợp pháp khác để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được hoàn; sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục đích quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan quản lý thuế…
Tùy thuộc vào mức độ, hành vi phạm tội, người phạm tội có thể chịu phạt tiền, phạt tù từ 3 tháng – 7 năm tù.
Nhiều năm qua, đồng bằng sông Cửu Long vẫn được coi là vùng đất “đưa người đi nhiều hơn đón người về”. Hằng trăm ngàn lao động trẻ rời quê để tìm cơ hội mưu sinh ở TP.Hồ Chí Minh và các địa phương Đông Nam Bộ như Bình Dương, Đồng Nai…
Ngày 6/10, tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý III/2025, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã cung cấp cho báo chí các thông tin mới về vụ án có liên quan đến Phó Đức Nam (Mr. Pips) và đồng phạm…
Công an tỉnh Bắc Ninh cảnh báo người dân, đặc biệt là những người sắp nghỉ hưu hoặc đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo tinh vi mới trên không gian mạng nhằm chiếm đoạt tiền trợ cấp và lương hưu…
Tại cuộc Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý III/2025, tổ chức vào chiều 06/10/2025, Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã nêu ra thủ đoạn của các băng nhóm tại Thanh Hoá như Tuấn “thần đèn”, Vi “ngộ”, Mạnh “gỗ” cùng các mối quan hệ cấu kết “quan – thương” để trục lợi…
Chiều 6/10, tại họp báo quý III, Bộ Công an thông tin ông Cao Tiến Đoan (bầu Đoan), Chủ tịch Tập đoàn Đông Á và Chủ tịch CLB Bóng đá Đông Á Thanh Hóa, bị khởi tố do chỉ đạo lập sổ sách kép, bán hàng trăm lô đất trái phép, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng, với sự tiếp tay của nhiều cán bộ địa phương.
