Thứ Năm, 09/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Khung pháp lý

Khởi tố giám đốc Công ty kinh doanh vàng bạc về tội Trốn thuế

Đỗ Mến

09/10/2025, 09:45

Cơ quan Công an làm rõ đối tượng không kê khai thuế, không xuất hoá đơn, hàng hoá dịch vụ theo quy định pháp luật số tiền khoảng trên 1.200 tỷ đồng...

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Bảo. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Bảo. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên.

Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Thế Bảo, sinh năm 1976, trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên về tội Trốn thuế.

Nguyễn Thế Bảo là Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2023 đến quý 1/2025, để che giấu hành vi vi phạm, trốn tránh việc kiểm tra của cơ quan chức năng nhằm mục đích trốn thuế, Nguyễn Thế Bảo đã chỉ đạo nhân viên công ty lập nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền bán vàng của khách hàng; sau đó chỉ kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế với số lượng nhỏ.

Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ Bảo không kê khai thuế, không xuất hoá đơn, hàng hoá dịch vụ theo quy định pháp luật số tiền khoảng trên 1.200 tỷ đồng. Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Bảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các đối tượng, triệt để thu hồi tài sản do phạm tội mà có theo quy định pháp luật.

Điều 200 Bộ luật Hình sự 2025 quy định tội Trốn thuế gồm các hành vi như không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật;

Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp; không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán;

Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, số tiền thuế được hoàn;

Sử dụng chứng từ, tài liệu không hợp pháp khác để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được hoàn; sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục đích quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan quản lý thuế…

Tùy thuộc vào mức độ, hành vi phạm tội, người phạm tội có thể chịu phạt tiền, phạt tù từ 3 tháng – 7 năm tù.

Tạm giữ hình sự đối tượng bán hàng online trốn thuế 12,5 tỷ đồng

14:36, 10/07/2025

Tạm giữ hình sự đối tượng bán hàng online trốn thuế 12,5 tỷ đồng

Bộ Y tế: Có tình trạng nhập lậu và trốn thuế trong kinh doanh mỹ phẩm online

11:34, 24/04/2025

Bộ Y tế: Có tình trạng nhập lậu và trốn thuế trong kinh doanh mỹ phẩm online

Truy tố 5 bị can trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng và trốn thuế

15:24, 10/03/2025

Truy tố 5 bị can trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng và trốn thuế

Từ khóa:

trốn thuế

Đọc thêm

Di cư lao động trẻ từ đồng bằng sông Cửu Long, một bài toán khó

Di cư lao động trẻ từ đồng bằng sông Cửu Long, một bài toán khó

Nhiều năm qua, đồng bằng sông Cửu Long vẫn được coi là vùng đất “đưa người đi nhiều hơn đón người về”. Hằng trăm ngàn lao động trẻ rời quê để tìm cơ hội mưu sinh ở TP.Hồ Chí Minh và các địa phương Đông Nam Bộ như Bình Dương, Đồng Nai…

Xác minh, thu hồi khối tài sản rất lớn của Phó Đức Nam

Xác minh, thu hồi khối tài sản rất lớn của Phó Đức Nam

Ngày 6/10, tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý III/2025, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã cung cấp cho báo chí các thông tin mới về vụ án có liên quan đến Phó Đức Nam (Mr. Pips) và đồng phạm…

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người hưởng chế độ hưu trí, bảo hiểm xã hội

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người hưởng chế độ hưu trí, bảo hiểm xã hội

Công an tỉnh Bắc Ninh cảnh báo người dân, đặc biệt là những người sắp nghỉ hưu hoặc đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo tinh vi mới trên không gian mạng nhằm chiếm đoạt tiền trợ cấp và lương hưu…

Công an Thanh Hóa vạch trần thủ đoạn của các nhóm tội phạm dưới

Công an Thanh Hóa vạch trần thủ đoạn của các nhóm tội phạm dưới "vỏ bọc" doanh nghiệp

Tại cuộc Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý III/2025, tổ chức vào chiều 06/10/2025, Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã nêu ra thủ đoạn của các băng nhóm tại Thanh Hoá như Tuấn “thần đèn”, Vi “ngộ”, Mạnh “gỗ” cùng các mối quan hệ cấu kết “quan – thương” để trục lợi…

Bầu Đoan “bán lúa non” thu lợi bất chính hơn 190 tỷ đồng

Bầu Đoan “bán lúa non” thu lợi bất chính hơn 190 tỷ đồng

Chiều 6/10, tại họp báo quý III, Bộ Công an thông tin ông Cao Tiến Đoan (bầu Đoan), Chủ tịch Tập đoàn Đông Á và Chủ tịch CLB Bóng đá Đông Á Thanh Hóa, bị khởi tố do chỉ đạo lập sổ sách kép, bán hàng trăm lô đất trái phép, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng, với sự tiếp tay của nhiều cán bộ địa phương.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

eMagazine

2

Thế hệ trẻ logistics định hình chuỗi cung ứng xanh trong kỷ nguyên AI

Thị trường

3

Khẩn trương triển khai có hiệu quả Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Tiêu điểm

4

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng

Kinh tế số

5

Hàng không Việt Nam cất cánh: Từ “sân bay không giấy tờ” đến siêu dự án Long Thành

Nhà đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy