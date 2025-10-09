Hà Nội yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học; vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ theo quy định...
UBND thành phố Hà Nội vừa có công văn ngày 8/10/2025 về triển khai thực hiện chính sách học phí; miễn, giảm, hỗ trợ học phí và các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2025-2026.
Theo đó, đối với học phí năm học 2025-2026, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai, quán triệt đến các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập theo phân cấp quản lý nội dung trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục công lập được miễn học phí.
Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các sở: Tài chính, Tư pháp và đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết gồm: Về mức học phí và mức ngân sách nhà nước hỗ trợ cấp bù cho cơ sở giáo dục công lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục.
Về quy định các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở: Tài chính, Tư pháp và đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, vùng miền.
Về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ tiền đóng học phí, chỉ đạo các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ học phí đầy đủ, kịp thời theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó lưu ý, trẻ em mầm non, học sinh phổ thông không phải nộp đơn miễn giảm học phí, hỗ trợ học phí; tăng cường giải quyết thủ tục hành chính qua khai thác dữ liệu điện tử đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác qua cổng dịch vụ công.
Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục, cụ thể: Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học; vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ theo quy định; thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện bảo đảm chất lượng, về thu - chi tài chính theo quy định.
UBND thành phố yêu cầu UBND các xã, phường, đối với học phí năm học 2025-2026, quán triệt đến các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập nội dung: Miễn học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục công lập theo quy định.
UBND các xã, phường tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học; quán triệt các cơ sở giáo dục thực hiện việc vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ theo quy định; nghiêm túc thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng, về thu - chi tài chính theo quy định.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
