Công an Đà Nẵng giải cứu thành công một nữ sinh viên bị "bắt cóc" online

Công an phường Hương Trà (TP Đà Nẵng) vừa ngăn chặn kịp thời một trường hợp là sinh viên bị các đối tượng thao túng tâm lý online nhằm chiếm đoạt tài sản…

Qua công tác nắm tình hình, công an phường Hương Trà phát hiện nữ sinh viên T.H.L (SN 2007, trú xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa) bị một đối tượng tự xưng là cán bộ công an gọi điện thông báo: “L liên quan đến vụ án buôn bán ma túy và yêu cầu em phải chứng minh mình không liên quan đến vụ việc, nếu không sẽ bị phạt 300 triệu đồng”.

Đối tượng liên tục gây áp lực khiến L. hoang mang, lo sợ và cảm thấy bị khống chế về mặt tinh thần. Theo yêu cầu, L. đã đến thuê phòng khách sạn để tham gia cuộc làm việc online qua Zoom.

Trong buổi làm việc kéo dài nhiều giờ, có khoảng 6-7 đối tượng lừa đảo mặc trang phục của công an tham gia, liên tục gây áp lực và đe dọa tinh thần em. Qua quá trình nói chuyện trực tuyến trên Zoom, nhóm lừa đảo yêu cầu L. đi vào TP Hồ Chí Minh để gặp một số “công an” khác làm việc. Tuy nhiên, L. không đồng ý.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo: Người dân cần cảnh giác, không nghe, làm theo hướng dẫn của các đối tượng lừa đảo. Trong quy định, lực lượng công an không gọi điện, nhắn tin hay yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản để phục vụ điều tra...

Các đối tượng đã khai thác tâm lý của L. khi biết em chuyển sang học một chuyên ngành khác phù hợp với sở thích cá nhân từ đó, chúng dụ dỗ, thuyết phục L. đi du học tại Nhật Bản và yêu cầu em phải kiếm đủ 300 triệu đồng để chuyển vào tài khoản, làm visa.

Tối 5/10/2025, Công an phường Hương Trà đã tìm được L. tại khách sạn và đưa về gia đình.

Sự việc thêm một lần cảnh báo người dân cảnh giác với thủ đoạn của các đối tượng phạm tội trên không gian mạng. Đặc biệt, người dân cần cảnh giác với tội phạm giả danh cán bộ cơ quan nhà nước (công an, viện kiểm sát…) để thao túng tâm lý nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng đánh vào tâm lý sợ hãi và thiếu hiểu biết pháp luật để dẫn dắt nạn nhân vào kịch bản được chuẩn bị sẵn là yêu cầu “hợp tác điều tra”. Chúng nghiên cứu kỹ hành vi, thói quen sử dụng mạng xã hội của nạn nhân, khai thác thông tin cá nhân để tăng độ “thật” của câu chuyện.

Trong quá trình liên hệ, tội phạm vừa đe dọa, vừa vỗ về, khiến nạn nhân rơi vào trạng thái sợ hãi – lệ thuộc – tuân theo. Có trường hợp, đối tượng duy trì liên lạc hàng giờ đồng hồ, bị kiểm soát tâm lý đến mức người bị hại tin rằng chỉ cần làm trái yêu cầu là sẽ bị bắt.