Trang chủ Khung pháp lý

Công an Đà Nẵng giải cứu thành công một nữ sinh viên bị "bắt cóc" online

Như Nguyệt

10/10/2025, 16:01

Công an phường Hương Trà (TP Đà Nẵng) vừa ngăn chặn kịp thời một trường hợp là sinh viên bị các đối tượng thao túng tâm lý online nhằm chiếm đoạt tài sản…

Công an phường Hương Trà làm việc, động viên nạn nhân H.T.L
Công an phường Hương Trà làm việc, động viên nạn nhân H.T.L

Qua công tác nắm tình hình, công an phường Hương Trà phát hiện nữ sinh viên T.H.L (SN 2007, trú xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa) bị một đối tượng tự xưng là cán bộ công an gọi điện thông báo: “L liên quan đến vụ án buôn bán ma túy và yêu cầu em phải chứng minh mình không liên quan đến vụ việc, nếu không sẽ bị phạt 300 triệu đồng”.

Đối tượng liên tục gây áp lực khiến L. hoang mang, lo sợ và cảm thấy bị khống chế về mặt tinh thần. Theo yêu cầu, L. đã đến thuê phòng khách sạn để tham gia cuộc làm việc online qua Zoom.

Trong buổi làm việc kéo dài nhiều giờ, có khoảng 6-7 đối tượng lừa đảo mặc trang phục của công an tham gia, liên tục gây áp lực và đe dọa tinh thần em. Qua quá trình nói chuyện trực tuyến trên Zoom, nhóm lừa đảo yêu cầu L. đi vào TP Hồ Chí Minh để gặp một số “công an” khác làm việc. Tuy nhiên, L. không đồng ý.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo: Người dân cần cảnh giác, không nghe, làm theo hướng dẫn của các đối tượng lừa đảo. Trong quy định, lực lượng công an không gọi điện, nhắn tin hay yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản để phục vụ điều tra...

Các đối tượng đã khai thác tâm lý của L. khi biết em chuyển sang học một chuyên ngành khác phù hợp với sở thích cá nhân từ đó, chúng dụ dỗ, thuyết phục L. đi du học tại Nhật Bản và yêu cầu em phải kiếm đủ 300 triệu đồng để chuyển vào tài khoản, làm visa.

Tối 5/10/2025, Công an phường Hương Trà đã tìm được L. tại khách sạn và đưa về gia đình.

Sự việc thêm một lần cảnh báo người dân cảnh giác với thủ đoạn của các đối tượng phạm tội trên không gian mạng. Đặc biệt, người dân cần cảnh giác với tội phạm giả danh cán bộ cơ quan nhà nước (công an, viện kiểm sát…) để thao túng tâm lý nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng đánh vào tâm lý sợ hãi và thiếu hiểu biết pháp luật để dẫn dắt nạn nhân vào kịch bản được chuẩn bị sẵn là yêu cầu “hợp tác điều tra”. Chúng nghiên cứu kỹ hành vi, thói quen sử dụng mạng xã hội của nạn nhân, khai thác thông tin cá nhân để tăng độ “thật” của câu chuyện.

Trong quá trình liên hệ, tội phạm vừa đe dọa, vừa vỗ về, khiến nạn nhân rơi vào trạng thái sợ hãi – lệ thuộc – tuân theo. Có trường hợp, đối tượng duy trì liên lạc hàng giờ đồng hồ, bị kiểm soát tâm lý đến mức người bị hại tin rằng chỉ cần làm trái yêu cầu là sẽ bị bắt.

Bộ Giáo dục ra công văn khẩn cảnh báo tình trạng “bắt cóc online”

21:11, 12/08/2025

Bộ Giáo dục ra công văn khẩn cảnh báo tình trạng “bắt cóc online”

Công an TP.HCM lập các tổ công tác chuyên trách xử lý tội phạm “bắt cóc online”

10:31, 04/08/2025

Công an TP.HCM lập các tổ công tác chuyên trách xử lý tội phạm “bắt cóc online”

Cảnh báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ sự cố an ninh mạng

19:34, 16/09/2025

Cảnh báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ sự cố an ninh mạng

Từ khóa:

lừa đảo

Đọc thêm

Việt Nam sẽ đào tạo 70.000 nhân lực, chuẩn bị sẵn sàng cho đường sắt tốc độ cao

Việt Nam sẽ đào tạo 70.000 nhân lực, chuẩn bị sẵn sàng cho đường sắt tốc độ cao

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 2230/QĐ-TTg ngày 9/10/2025 phê duyệt Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam đến năm 2035, định hướng đến năm 2045...

Hà Nội yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học

Hà Nội yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học; vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ theo quy định...

Khởi tố giám đốc Công ty kinh doanh vàng bạc về tội Trốn thuế

Khởi tố giám đốc Công ty kinh doanh vàng bạc về tội Trốn thuế

Cơ quan Công an làm rõ đối tượng không kê khai thuế, không xuất hoá đơn, hàng hoá dịch vụ theo quy định pháp luật số tiền khoảng trên 1.200 tỷ đồng...

Di cư lao động trẻ từ đồng bằng sông Cửu Long, một bài toán khó

Di cư lao động trẻ từ đồng bằng sông Cửu Long, một bài toán khó

Nhiều năm qua, đồng bằng sông Cửu Long vẫn được coi là vùng đất “đưa người đi nhiều hơn đón người về”. Hằng trăm ngàn lao động trẻ rời quê để tìm cơ hội mưu sinh ở TP.Hồ Chí Minh và các địa phương Đông Nam Bộ như Bình Dương, Đồng Nai…

Xác minh, thu hồi khối tài sản rất lớn của Phó Đức Nam

Xác minh, thu hồi khối tài sản rất lớn của Phó Đức Nam

Ngày 6/10, tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý III/2025, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã cung cấp cho báo chí các thông tin mới về vụ án có liên quan đến Phó Đức Nam (Mr. Pips) và đồng phạm…

