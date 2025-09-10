Thứ Tư, 10/09/2025

Trang chủ Khung pháp lý

Vụ Thuận An: Viện kiểm sát nhấn mạnh việc cán bộ bị doanh nghiệp thao túng

Đỗ Mến

10/09/2025, 16:56

Viện kiểm sát đánh giá các bị cáo đã câu kết với doanh nghiệp tạo nên nhóm lợi ích và lợi ích nhóm và bị doanh nghiệp thao túng. Đây là một trong những nguyên nhân điều kiện phạm tội của các bị cáo...

Viện kiểm sát luận tội với các bị cáo.
Viện kiểm sát luận tội với các bị cáo.

 Ngày 10/9/2025, phiên tòa xét xử 29 bị cáo liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An bước sang phần tranh luận.

Trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Nguyễn Duy Hưng (SN 1974, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An) mức án từ 10 – 11 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội danh trên, các bị cáo thuộc Tập đoàn Thuận An gồm Trần Anh Quang (SN 1985, cựu Tổng Giám đốc) bị đề nghị án từ 6-7 năm tù, Nguyễn Khắc Mẫn (SN 1983, cựu Phó Tổng Giám đốc) 5-6 năm tù, Nguyễn Ngọc Hòa (SN 1973, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 168 Việt Nam) 3-4 năm tù, Hoàng Thị Lê Hạnh (SN 1980, Trưởng phòng) 2 năm 6 tháng tù – 3 năm tù…

Các bị cáo còn lại bị đề nghị từ 18 tháng tù treo - 7 năm tù về các tội danh khác nhau như: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Viện kiểm sát đánh giá, trong việc quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư xây dựng, đấu thầu, một số cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng ở một số địa phương đã suy thoái về phẩm chất đạo đức vì động cơ vụ lợi.

Các bị cáo đã câu kết với doanh nghiệp tạo nên nhóm lợi ích và lợi ích nhóm và bị doanh nghiệp thao túng. "Đây là một trong những nguyên nhân điều kiện phạm tội của các bị cáo", theo đại diện Viện Kiểm sát.

Song, việc xử lý các bị cáo trong vụ án được thực hiện trên nguyên tắc: nghiêm trị người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, giữ vai trò chính; đảm bảo nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự giữa các bị cáo; đồng thời, áp dụng chính sách khoan hồng của pháp luật đối với những bị cáo thành khẩn khai báo, có vai trò thứ yếu...

Vụ án này liên quan đến các gói thầu dự án mà Tập đoàn Thuận An thi công ở Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội. Các sai phạm đấu thầu khiến nhà nước thiệt hại hơn 120 tỷ đồng.

Trong đó, tại tỉnh Bắc Giang, Tập đoàn Thuận An và liên danh trúng gói thầu số 7 dự án cầu Đồng Việt, gây thiệt hại 96,8 tỷ đồng. Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An đưa trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới chi tiền cho các cá nhân thuộc cơ quan quản lý nhà nước nhằm trúng thầu.

Tại tỉnh Tuyên Quang, sai phạm xảy ra liên quan gói thầu số 26 giai đoạn 1 dự án cao tốc tuyên Quang, thi công xây dựng đoạn tuyến từ km0 99-km11 300 gây thiệt hại hơn 9,8 tỷ đồng. Nhóm bị cáo ở Tập đoàn Thuận An chi tiền ngoài hợp đồng 8 tỷ đồng; thỏa thuận, thống nhất với Trần Viết Cương, giám đốc Ban quản lý dự án Tuyên Quang để chỉ đạo các nhân viên cấp dưới thông thầu thông qua việc thiết lập “quân xanh”, “quân đỏ”.

Các luật sư tham gia tố tụng.
Các luật sư tham gia tố tụng.

Tại Hà Nội, Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu số 2 dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2; chi tiền “cơ chế” ngoài hợp đồng hơn 10,1 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 9,2 tỷ đồng.

Tại tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Thuận An và liên danh tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công gói thầu số 13 dự án đường ven sông Hạ Long – Đông Triều trái quy định, Nhà nước thiệt hại hơn 2,1 tỷ đồng.

Tại Bộ Giao thông và Vận tải (trước đây), sai phạm liên quan đến 2 gói thầu XD01 và XD02 thuộc dự án Quốc lộ 14E khiến Nhà nước thiệt hại hơn 2,3 tỷ đồng.

Tập đoàn thuận An và liên danh tham gia khảo sát, tiếp cận, chỉnh sửa hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự toán các gói thầu, được cung cấp thông tin và điều chỉnh, mở rộng tiêu chí trong dự thảo hồ sơ mời thầu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu. Số tiền các bị cáo nhận từ Nguyễn Duy Hưng là hơn 9,1 tỷ đồng.

Bào chữa cho bị cáo Hưng, luật sư Nguyễn Thị Thu đề cập đến nguyên nhân, bối cảnh dẫn đến hành vi vi phạm của các bị cáo.

Luật sư Thu cho rằng, tính đến ngày 31/8/2025, có 15 dự án do Tập đoàn Thuận An thực hiện đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được thanh toán hoặc quyết toán dứt điểm. Tổng số nợ phải thu từ 15 dự án này lên tới 107 tỷ đồng.

Ngoài ra, do giá nguyên vật liệu (đặc biệt là thép và nhiên liệu) leo thang nên doanh nghiệp phải bù lỗ nhiều tỷ đồng. Những điều này gây thiệt hại nặng nề và tạo áp lực về tài chính kéo dài cho doanh nghiệp.

lợi dụng chức vụ sai phạm đấu thầu Tập đoàn Thuận An vi phạm đấu thầu

