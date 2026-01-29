Cựu TGĐ Vicem bị đề nghị mức án 15-17 năm tù vì những sai phạm nghiêm trọng

Giá vàng trong nước và thế giới
Sáng 29/1, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo để xảy ra sai phạm tại Dự án “Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem”, đại diện Viện Kiểm sát công bố bản luận tội và đề nghị mức án với các bị cáo...
Mức án được Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị trong bản luận tội cụ thể như sau:
Bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem) mức án từ 12-13 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc Vicem) bị đề nghị mức án 15-17 năm về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
11 bị cáo còn lại bị đề nghị từ 2 năm tù treo đến 16 năm tù theo tội danh bị truy tố.
Tại tòa, một số luật sư đề nghị xác định lại thiệt hại của vụ án. Theo các luật sư, vụ án xảy do một số nguyên nhân tác động bên ngoài như việc thay đổi tỷ giá, giá nguyên vật liệu tăng cao… Những nguyên nhân này nằm ngoài ý chí chủ quan của các bị cáo.
Bào chữa cho bị cáo Lê Văn Chung, luật sư Hoàng Tuấn Anh cho rằng quyết định chủ trương đầu tư dự án có từ các thời lãnh đạo trước. Dự án là tâm huyết của các đời lãnh đạo và cán bộ nhân viên công ty. Bị cáo Chung là người tiếp tục thực hiện các quyết định đầu tư này.
Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem được đầu tư 1.245 tỷ đồng, khởi công từ năm 2011 đến năm 2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc, sau đó dừng thi công đến nay.
Luật sư cũng đề nghị xem xét việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án không phải vì mục đích vụ lợi. Sở dĩ phải tăng mức đầu tư vì dự án có thời gian triển khai kéo dài và do tác động của khủng hoảng kinh tế. Thời điểm năm 2015, nhiều dự án bị đội vốn, chậm triển khai.
Trong bản luận tội, đại diện Viện kiểm sát nhấn mạnh quá trình triển khai thực hiện dự án, các bị cáo đã không chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và pháp luật về đấu thầu.
Các bị cáo thực hiện hành vi lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư dự án không đúng quy định; cố ý tính toán và hợp thức các chỉ tiêu tài chính mang tính chủ quan. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến hiệu quả kinh tế của dự án không khả thi.
“Các bị cáo cũng thừa nhận từ những sai sót đó đã dẫn đến tình trạng dự án đầu tư dang dở, không hoàn thiện để khai thác sử dụng. Thậm chí cho đến thời điểm này không thể chuyển nhượng được và chưa thể tiếp tục triển khai do phải tính lại hiệu quả kinh tế”, đại diện Viện kiểm sát nêu rõ.
Theo cáo trạng, từ năm 2006–2011, mặc dù các tài liệu thể hiện giá thuê văn phòng và dịch vụ phụ trợ trên thị trường ở mức thấp, song bị cáo Dư Ngọc Long - cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Vicem vẫn tham mưu áp dụng mức giá cho thuê và giá dịch vụ cao hơn để tính toán hiệu quả kinh tế, qua đó làm cơ sở đề xuất triển khai dự án.
Trên cơ sở đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh, cựu Tổng Giám đốc Vicem đã ký văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án với tổng vốn dự kiến 1.482 tỷ đồng.
Quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án, mặc dù hồ sơ dự án của đơn vị tư vấn chưa hoàn chỉnh, song bị cáo Lê Văn Chung và Nguyễn Ngọc Anh vẫn chỉ đạo triển khai, dẫn tới việc tổng mức đầu tư được điều chỉnh tăng lên 1.951 tỷ đồng và 2.743 tỷ đồng.
Cáo buộc cũng thể hiện, các bị cáo thuộc VNCC đã có hành vi giúp sức cho các bị cáo thuộc Vicem thực hiện sai phạm khiến Nhà nước thất thoát hơn 380 tỷ đồng.
Ngoài ra, khi thực hiện gói thầu số 19 “thi công tường vây và cọc khoan nhồi” của dự án, các bị cáo vi phạm quy định đấu thầu, gây thiệt hại hơn 15 tỷ đồng.
