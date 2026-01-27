Nhiều cựu lãnh đạo Vicem "hợp tác" nâng khống số liệu tại dự án nghìn tỷ

Quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án, mặc dù hồ sơ dự án của đơn vị tư vấn chưa hoàn chỉnh, song bị cáo Lê Văn Chung – cựu Chủ tịch HĐQT Vicem và Nguyễn Ngọc Anh vẫn chỉ đạo triển khai, dẫn tới việc tổng mức đầu tư được điều chỉnh tăng lên 1.951 tỷ đồng và 2.743 tỷ đồng...

Trong các ngày 26-27/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử đối với 13 bị cáo về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) và Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC).

Sai phạm của 13 bị cáo liên quan trực tiếp đến dự án Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem. Dự án được đầu tư 1.245 tỷ đồng; khởi công từ năm 2011 đến năm 2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc; sau đó dừng thi công đến nay.

Theo cáo trạng, dự án Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem ban đầu có tổng mức đầu tư gần 489 tỷ đồng, sau nhiều lần điều chỉnh liên tục tăng lên 1.951 tỷ đồng rồi 2.743 tỷ đồng.

Từ năm 2006–2011, mặc dù các tài liệu thể hiện giá thuê văn phòng và dịch vụ phụ trợ trên thị trường ở mức thấp, song bị cáo Dư Ngọc Long - cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Vicem vẫn tham mưu áp dụng mức giá cho thuê và giá dịch vụ cao hơn để tính toán hiệu quả kinh tế, qua đó làm cơ sở đề xuất triển khai dự án.

Trên cơ sở đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh, cựu Tổng Giám đốc Vicem, đã ký văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án với tổng vốn dự kiến 1.482 tỷ đồng.

Quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án, mặc dù hồ sơ dự án của đơn vị tư vấn chưa hoàn chỉnh, song bị cáo Lê Văn Chung – cựu Chủ tịch HĐQT Vicem và Nguyễn Ngọc Anh vẫn chỉ đạo triển khai, dẫn tới việc tổng mức đầu tư được điều chỉnh tăng lên 1.951 tỷ đồng và 2.743 tỷ đồng.

Cáo buộc cũng thể hiện, các bị cáo thuộc VNCC đã có hành vi giúp sức cho các bị cáo thuộc Vicem thực hiện sai phạm khiến Nhà nước thất thoát hơn 380 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Lâm Cường (cựu Phó Tổng giám đốc VNCC) cho biết có nhận bản fax từ phía bị cáo Dư Ngọc Long, yêu cầu tính toán lại hiệu quả kinh tế dự án. Phía Vicem liệt kê các nguyên nhân, trong đó có phần lãi vay rất lớn.

Chủ tọa tra hỏi: “Bị cáo có yêu cầu cấp dưới nâng khống các số liệu không? Đáng lẽ VNCC phải độc lập làm báo cáo, sao lại lấy số liệu từ anh Dư Ngọc Long?”.

Cựu Phó Tổng giám đốc VNCC Nguyễn Lâm Cường khai nhận: “Đó là hạn chế của bị cáo. Bị cáo nghĩ chủ đầu tư thì họ có quyền quyết định giá bán, giá thuê. Bị cáo cũng nghĩ yếu tố cho thuê trong tương lai là giả định nên đã chuyển luôn yêu cầu của Vicem cho cấp dưới”.

Tại tòa, cựu Phó Tổng giám đốc VNCC thừa nhận các bị cáo không đi khảo sát thực tế và khẳng định không được hưởng lợi gì.

Trong vụ án này, Viện kiểm sát cáo buộc bị cáo Lê Văn Chung có vai trò cao nhất trong vụ án. Cựu Chủ tịch HĐQT Vicem biết rõ các số liệu giá trị doanh thu đầu vào được nâng “khống” nhưng vẫn ký các văn bản liên quan để thực hiện lập và triển khai dự án.