Xét xử nhiều cựu lãnh đạo Vicem gây thất thoát cho Nhà nước hơn 380 tỷ đồng

Quá trình đầu tư xây dựng dự án "Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem" nhiều lãnh đạo Tổng Công ty Xi măng Việt Nam - Vicem đã vi phạm nhiều quy định, dẫn đến dự án thực hiện dở dang, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm tỷ...

Ngày 26/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) và Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC).

Theo quyết định xét xử, có 14 bị cáo bị truy tố, tuy nhiên, ngày 8/1/2026, bị cáo Nguyễn Bích Thủy (SN 1959, cựu thành viên Hội đồng thành viên Vicem) đã chết nên Hội đồng xét xử đã quyết định đình chỉ xét xử vụ án về phần hình sự đối với bị cáo Thủy. Các vấn đề dân sự và xử lý vật chứng liên quan tới bị cáo Thủy vẫn được tòa án đưa ra xét xử trong vụ án này.

Như vậy, có 13 bị cáo bị đưa ra xét xử. Trong đó, nhóm tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí gồm 6 bị cáo gồm: Lê Văn Chung (SN 1952, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem); Tạ Quang Bửu (cựu thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc Vicem); Trần Bình Trọng và Nguyễn Lâm Cường (cùng là cựu Phó Tổng giám đốc VNCC), Đoàn Thị Mai Lan (cựu Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế dự toán của VNCC), Trịnh Công Loan (cựu thành viên Hội đồng thành viên Vicem).

Có 4 bị cáo bị xét xử về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Nguyễn Thành Tâm (Phó trưởng phòng Kế hoạch, Ban Quản lý dự án Vicem), Đỗ Đình Thu (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng ECON), Nguyễn Thị Tuyết (Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư xây dựng ECON), Nguyễn Thị Kim Dung (cựu Trưởng phòng Kinh tế - Kỹ thuật - Kế hoạch Công ty cổ phần đầu tư xây dựng ECON).

Có 3 bị cáo bị truy tố 2 tội danh Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Nguyễn Ngọc Anh (SN 1953, cựu Tổng Giám đốc Vicem), Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Vicem), Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án Vicem).

Các bị cáo tại tòa sáng 26/1.

Theo cáo trạng, năm 2006, bị cáo Chung ký văn bản đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép Vicem đầu tư dự án “Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Tổng Công ty xi măng Việt Nam”.

Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 488 tỷ đồng, gồm 25 tầng nổi và 2 tầng hầm để làm văn phòng làm việc, văn phòng cho thuê.

Năm 2010, UBND TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Vicem với tổng vốn đầu tư dự án là 1.482 tỷ đồng.

Mặc dù chưa có hồ sơ của đơn vị tư vấn do VNCC phát hành nhưng bị cáo Chung và Ngọc Anh vẫn chỉ đạo thông qua các cuộc họp tại Vicem để triển khai dự án. Ngày 2/8/2010 và 24/11/2011, bị cáo Dư Ngọc Long ký tờ trình đề nghị thẩm định dự án với tổng mức đầu tư lần lượt là 1.951 tỷ đồng và 2.743 tỷ đồng.

Bị cáo Hoàng Ngọc Hiếu không thực hiện thẩm định, không xem xét các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả của dự án…. mà sử dụng số liệu theo văn bản đề nghị của cấp dưới để ban hành các văn bản thẩm định dự án.

Do đó, các ngày 23/9/2010, 30/12/2011, sau khi Hội đồng thành viên có ý kiến, bị cáo Chung đã ký các quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư dự án.

Đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng.

Theo Viện kiểm sát, cả 2 lần ban hành quyết định phê duyệt đầu tư dự án, Hội đồng thành viên căn cứ theo số liệu do VNCC lập khống. Mặc dù dự án có tổng mức đầu tư cao hơn nhưng Vicem không thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật…

Cáo buộc thể hiện các bị cáo thuộc VNCC đã lập dự án đầu tư xây dựng không đúng thực tế, nâng khống các giá trị doanh thu đầu vào để thuyết minh dự án có hiệu quả kinh tế theo yêu cầu.

Vicem đã đầu tư vào dự án 1.245 tỷ đồng. Trong đó giai đoạn từ năm 2011 – năm 2016, công ty vay vốn ngân hàng để đầu tư. Đến tháng 8/2016, doanh nghiệp đã tất toán khoản vay nhưng đến nay dự án vẫn không được khai thác, sử dụng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 380 tỷ đồng.