Xét xử nhiều cựu lãnh đạo Vicem gây thất thoát cho Nhà nước hơn 380 tỷ đồng

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 26/01/2026
Đỗ Mến
26/01/2026, 17:46
Quá trình đầu tư xây dựng dự án "Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem" nhiều lãnh đạo Tổng Công ty Xi măng Việt Nam - Vicem đã vi phạm nhiều quy định, dẫn đến dự án thực hiện dở dang, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm tỷ...
Ngày 26/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) và Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC).
Theo quyết định xét xử, có 14 bị cáo bị truy tố, tuy nhiên, ngày 8/1/2026, bị cáo Nguyễn Bích Thủy (SN 1959, cựu thành viên Hội đồng thành viên Vicem) đã chết nên Hội đồng xét xử đã quyết định đình chỉ xét xử vụ án về phần hình sự đối với bị cáo Thủy. Các vấn đề dân sự và xử lý vật chứng liên quan tới bị cáo Thủy vẫn được tòa án đưa ra xét xử trong vụ án này.
Như vậy, có 13 bị cáo bị đưa ra xét xử. Trong đó, nhóm tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí gồm 6 bị cáo gồm: Lê Văn Chung (SN 1952, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem); Tạ Quang Bửu (cựu thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc Vicem); Trần Bình Trọng và Nguyễn Lâm Cường (cùng là cựu Phó Tổng giám đốc VNCC), Đoàn Thị Mai Lan (cựu Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế dự toán của VNCC), Trịnh Công Loan (cựu thành viên Hội đồng thành viên Vicem).
Có 4 bị cáo bị xét xử về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Nguyễn Thành Tâm (Phó trưởng phòng Kế hoạch, Ban Quản lý dự án Vicem), Đỗ Đình Thu (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng ECON), Nguyễn Thị Tuyết (Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư xây dựng ECON), Nguyễn Thị Kim Dung (cựu Trưởng phòng Kinh tế - Kỹ thuật - Kế hoạch Công ty cổ phần đầu tư xây dựng ECON).
Có 3 bị cáo bị truy tố 2 tội danh Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Nguyễn Ngọc Anh (SN 1953, cựu Tổng Giám đốc Vicem), Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Vicem), Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án Vicem).
Theo cáo trạng, năm 2006, bị cáo Chung ký văn bản đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép Vicem đầu tư dự án “Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Tổng Công ty xi măng Việt Nam”.
Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 488 tỷ đồng, gồm 25 tầng nổi và 2 tầng hầm để làm văn phòng làm việc, văn phòng cho thuê.
Năm 2010, UBND TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Vicem với tổng vốn đầu tư dự án là 1.482 tỷ đồng.
Mặc dù chưa có hồ sơ của đơn vị tư vấn do VNCC phát hành nhưng bị cáo Chung và Ngọc Anh vẫn chỉ đạo thông qua các cuộc họp tại Vicem để triển khai dự án. Ngày 2/8/2010 và 24/11/2011, bị cáo Dư Ngọc Long ký tờ trình đề nghị thẩm định dự án với tổng mức đầu tư lần lượt là 1.951 tỷ đồng và 2.743 tỷ đồng.
Bị cáo Hoàng Ngọc Hiếu không thực hiện thẩm định, không xem xét các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả của dự án…. mà sử dụng số liệu theo văn bản đề nghị của cấp dưới để ban hành các văn bản thẩm định dự án.
Do đó, các ngày 23/9/2010, 30/12/2011, sau khi Hội đồng thành viên có ý kiến, bị cáo Chung đã ký các quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư dự án.
Theo Viện kiểm sát, cả 2 lần ban hành quyết định phê duyệt đầu tư dự án, Hội đồng thành viên căn cứ theo số liệu do VNCC lập khống. Mặc dù dự án có tổng mức đầu tư cao hơn nhưng Vicem không thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật…
Cáo buộc thể hiện các bị cáo thuộc VNCC đã lập dự án đầu tư xây dựng không đúng thực tế, nâng khống các giá trị doanh thu đầu vào để thuyết minh dự án có hiệu quả kinh tế theo yêu cầu.
Vicem đã đầu tư vào dự án 1.245 tỷ đồng. Trong đó giai đoạn từ năm 2011 – năm 2016, công ty vay vốn ngân hàng để đầu tư. Đến tháng 8/2016, doanh nghiệp đã tất toán khoản vay nhưng đến nay dự án vẫn không được khai thác, sử dụng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 380 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, quá trình thực hiện gói thầu số 19 “thi công tường vây và cọc khoan nhồi” của dự án, với động cơ hưởng lợi cá nhân, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh và Dư Ngọc Long đã câu kết, thông đồng với Đỗ Đình Thu thỏa thuận trích lại 5% tiền thanh toán của gói thầu cho Vicem để được thi công gói thầu; gây thiệt hại hơn 15 tỷ đồng.
Trong thời gian chuyển đổi, người có thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám chữa bệnh tại các trạm y tế phường, xã, đặc khu và các phòng khám đa khoa thuộc trung tâm y tế khu vực cũ vẫn được hưởng chế độ và quyền lợi bảo hiểm y tế như quy định...
Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến điều chỉnh giảm mức điểm ưu tiên cho thí sinh sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ xuống còn 1-2 điểm thay vì mức tối đa là 3 điểm như trước đây...
Theo quyết định của Sở Giáo dục Đào tạo TP. Hồ Chí Minh, lịch nghỉ chính thức diễn ra từ ngày 12/2 đến hết 22/2 (tức 25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng). Tuy nhiên, tùy vào tình hình thực tế, hiệu trưởng các trường được quyền chủ động cho học sinh nghỉ sớm từ ngày 9/2...
Theo Nghị định 27/2026/NĐ-CP của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, thông tin về tiền lương, phụ cấp, tài sản của cán bộ công chức viên chức sẽ được cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia…
Bảo hiểm xã hội TP.HCM sẽ thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2, tháng 3 năm 2026 vào cùng một kỳ chi trả tháng 2. Người hưởng qua tài khoản cá nhân sẽ nhận từ ngày 2/2, chi bằng tiền mặt từ ngày 10/2...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Doanh nghiệp niêm yết
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: