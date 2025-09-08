Thứ Hai, 08/09/2025

Trang chủ Tài chính

Cựu Tổng Giám đốc SJC gây thiệt hại tài sản nhà nước 95,7 tỷ đồng; hưởng lợi cá nhân 73,5 tỷ đồng

Đỗ Mến

08/09/2025, 16:38

Các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thực hiện các hành vi tham ô tài sản, thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 95,7 tỷ đồng...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố với 16 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị liên quan.

Theo đó, bị can Lê Thúy Hằng (SN 1970, cựu Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC) bị truy tố về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng tội danh trên còn có bị can Mai Quốc Uy Viễn (Giám đốc xưởng vàng, Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận thuộc SJC), Trần Tấn Phát, Phó giám đốc xưởng vàng; Hoàng Lệ Huê, Giám đốc Công ty SJC Chi nhánh miền Trung; Đoàn Lê Thanh, nhân viên Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận.

Có 5 người bị truy tố về tội Tham ô tài sản gồm Trần Hiền Phúc, Kế toán trưởng Công ty SJC; Nguyễn Thị Lộc, kế toán SJC Chi nhánh miền Trung… 6 người còn lại bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

LẬP TỜ TRÌNH KHỐNG, CHIẾM HƯỞNG 85 LƯỢNG VÀNG

Theo cáo trạng, SJC thực hiện chức năng sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC, bán vàng miếng SJC bình ổn giá và được chủ động xác định giá vàng miếng SJC.

Tuy nhiên, bị can Hằng cùng đồng phạm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thực hiện các hành vi tham ô tài sản, thu lợi bất chính, gây thiệt hại hơn 107 tỷ đồng; trong đó Nhà nước thiệt hại hơn 95,7 tỷ đồng.

Tháng 5/2024, Ngân hàng Nhà nước giao cho Công ty SJC gia công 10 tấn vàng miếng từ nguồn vàng nguyên liệu.

Bị can Hằng chỉ đạo Trần Hiền Phúc – Kế toán trưởng soạn thảo văn bản ngày 6/5/2024, báo giá gia công với 4 mức chi phí từ 141.631 đồng – 202.881 đồng/1 sản phẩm. Trong đó, định mức hao hụt vàng cho sản xuất vàng miếng số lượng từ 1001 sản phẩm trở lên là 0,0005 chỉ/1 sản phẩm, tương đương 40.000/1 sản phẩm.

Còn theo quy định của SJC, tại thời điểm này, định mức hao hụt là 0,00007 chỉ/1 sản phẩm.

Cáo buộc thể hiện, để có cơ sở báo giá trên, bị can Hằng chỉ đạo Giám đốc và Phó giám đốc xưởng vàng Tân Thuận soạn thảo Tờ trình định mức hao hụt “đề lùi ngày 2/6/2021”. Đồng thời, bị can Hằng chỉ đạo Trần Hiền Phúc xây dựng quy định về định mức hao hụt mới trên cơ sở tờ trình này nhưng lấy số văn bản năm 2021.

Ngoài ra, bị can Hằng phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức hao hụt 0,0005 chỉ/1 sản phẩm và báo cáo Ngân hàng Nhà nước tổng số vàng hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng nhằm chiếm đoạt 91 lượng vàng hao hụt dôi dư. Ngoài ra, bị can Hằng còn bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 4,8 lượng vàng quét đãi nhà xưởng thu hồi. Tổng cộng bị can  Hằng chiếm đoạt 95,851 lượng vàng, trị giá hơn 8,4 tỷ đồng.

Trong đó số vàng bà Hằng bị cáo buộc chiếm hưởng là 85 lượng vàng, trị giá hơn 6,6 tỷ đồng.

LỢI DỤNG CHỨC VỤ GÂY THIỆT HẠI HƠN 95 TỶ ĐỒNG

Cáo buộc cũng thể hiện, bị can Hằng còn lợi dụng chức vụ, chỉ đạo để Hoàng Lệ Huê – Giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung rút bới lãi bằng cách điều chỉnh chứng từ, tạo khoản lỗ khống chiếm đoạt số tiền 3,2 tỷ đồng của Công ty SJC Chi nhánh Miền Trung. Trong đó bị can Hằng bị cáo buộc chiếm hưởng 2,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, với động cơ vụ lợi, bị can Hằng đã lợi dụng chức vụ thực hiện các hành vi mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho phó giám đốc xưởng vàng Trần Tấn Phát, chỉ đạo chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định. Viện Kiểm sát cáo buộc bị can Hằng gây thiệt hại cho nhà nước hơn 74,8 tỷ đồng, hưởng lợi trái phép 64 tỷ đồng.

Tại Hải Phòng, bị can Hằng còn chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng, mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Trần Tấn Phát đưa vào sản xuất hơn 11.000 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định, gây thiệt hại 15 tỷ đồng.

Đồng thời, bị can Hằng chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Lệ Huê và Trần Ngọc Minh Thư (Trưởng phòng Kinh doanh vàng SJC) chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết.

Từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 8/2024, SJC Chi nhánh Hải Phòng, Chi nhánh Miền Trung và Phòng Kinh doanh vàng đã lập khống danh sách bán 7.000 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại tài sản nhà nước 5,7 tỷ đồng.

Tổng cộng, bị can Lê Thúy Hằng bị cáo buộc gây thiệt hại tài sản nhà nước 95,7 tỷ đồng; hưởng lợi cá nhân 73,5 tỷ đồng.

