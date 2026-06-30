D’. Diamant Bleu: Chuẩn sống xanh được “chế tác” giữa trung tâm Long Biên

Với mã “gen vị trí” (một trong các mã gen đặc trưng của các dự án do Tân Hoàng Minh đầu tư phát triển) cùng lợi thế cận kề công viên và hồ điều hoà, các căn hộ D'. Diamant Bleu đang định hình lại tiêu chuẩn sống xanh tại phía Đông Hà Nội.

Phối cảnh dự án D’. Diamant Bleu. Ảnh: Tân Hoàng Minh.

Trong phân khúc bất động sản hạng sang, vị trí đắc địa không đơn thuần là giao điểm của hạ tầng và tiện ích đầy đủ mà còn là sự hội tụ của yếu tố khan hiếm, những giá trị hữu hạn và không thể tái tạo khi đô thị đã đạt đến mật độ phát triển nhất định.

VÌ SAO CĂN HỘ GẦN CÔNG VIÊN NGÀY CÀNG ĐẮT GIÁ?

Những khu đất ở lõi trung tâm thành phố, gần không gian xanh rộng lớn và mặt nước tự nhiên được xem là những “tài nguyên” ngày càng hạn chế, có khả năng định hình đẳng cấp sống và giá trị tài sản một cách bền vững.

Sở hữu tầm nhìn trực diện hồ Tây, D’. Eldorado là một trong những dự án nổi bật của Tân Hoàng Minh, ghi dấu ấn bởi giá trị cảnh quan và sức hấp dẫn bền vững trên thị trường. Ảnh: Tân Hoàng Minh.

Dữ liệu của Batdongsan.com.vn cho thấy, phân khúc căn hộ cao cấp ở Tây hồ có mức giá phổ biến 150–210 triệu đồng/m2. Với lợi thế tầm nhìn hướng ra hồ Tây và sông Hồng, các căn hộ tại khu vực này tính ở thời điểm quý 3/2025 đã tăng hơn 90% so với quý 1/2023. Giá bất động sản Tây hồ Tây luôn cao hơn tối thiểu 30% so với các khu vực nội thành khác, đi kèm biên độ tăng giá ổn định từ 20 - 30%/năm. Tương tự, tại TP. HCM, giá bán các dự án có tầm nhìn ra công viên và sông Sài Gòn đã tăng gần 60% so với thời điểm quý 1/2023.

Những số liệu trên khẳng định sức hút rất lớn của các căn hộ sở hữu không gian xanh, gần công viên và hồ điều hoà. Tại phía Đông Hà Nội, quận Long Biên (trước đây) được đánh giá là một trong những khu vực có điều kiện hình thành chuẩn sống xanh nổi bật của Thủ đô. Trong khi mật độ cây xanh bình quân của Hà Nội chỉ khoảng 2m2/người, nhiều khu đô thị tại Long Biên đã đạt mức 7–9m2/người. Cùng với hệ thống công viên, hồ điều hòa và mặt nước tự nhiên được quy hoạch đồng bộ, khu vực này đang kiến tạo một môi trường sống trong lành, cân bằng và bền vững. Đó cũng là lý do khiến dự án D’. Diamant Bleu của Tân Hoàng Minh Group tại Khu đô thị Việt Hưng đang trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của thị trường.

Bên cạnh việc sở hữu vị trí trung tâm với ba mặt tiền đường, liền kề trung tâm hành chính của cực phát triển phía Đông Thủ đô, D’. Diamant Bleu còn được hưởng lợi từ mạng lưới kết nối đa điểm, thuận tiện. Chỉ trong 05 phút di chuyển, cư dân có thể đến hệ thống các trường học công lập và quốc tế như BIS, Wellspring, Vinschool,…; 07 phút tới các trung tâm thương mại, vui chơi - giải trí như AEON Mall, Savico Megamall, Vincom Plaza; 10 phút tới hệ thống bệnh viện đa khoa Vinmec, Tâm Anh,..; 15 phút đến với hồ Hoàn Kiếm và 30 phút đến sân bay Nội Bài. Đáng giá hơn cả, D’. Diamant Bleu cận kề công viên Long Biên rộng 21ha và hồ điều hoà trung tâm rộng hơn 50.000m2. Đây là những yếu tố đắt giá, tác động trực tiếp đến chất lượng sống và tạo nên nền tảng giá trị dài hạn cho dự án.

CHUẨN SỐNG XANH TỪ NGHỆ THUẬT ‘CHẾ TÁC’ BẤT ĐỘNG SẢN

Ngay từ khâu lựa chọn vị trí, Tân Hoàng Minh đã cho thấy rõ nét tư duy "chế tác" bất động sản khi lựa chọn những vị trí đắc địa, mang yếu tố "xanh" mà rất ít dự án có thể sở hữu.

Triết lý ấy đã được minh chứng qua hàng loạt công trình mang dấu ấn của tập đoàn này. Đó là D’. Capitale kề cận công viên Nhân Chính; D’. Le Roi Soleil với ba mặt hướng ra hồ Tây và một mặt hướng sông Hồng; D’. Eldorado nhìn trực diện ra hồ Tây rộng lớn; D’. Le Pont D’or, nơi hội tụ giá trị sống thượng lưu bên hồ Hoàng Cầu; hay Hanoi Signature, toà căn hộ duy nhất trên đường Nguyễn Văn Huyên, sở hữu không gian xanh và tầm nhìn bao trọn công viên Nghĩa Đô và hồ Nghĩa Tân.

Và D’. Diamant Bleu là minh chứng tiếp theo cho “gen vị trí” trên hành trình kiến tạo những tuyệt tác bất động sản. Tuy nhiên, nếu "gen vị trí" là nền tảng tiên quyết thì tư duy “chế tác” lại chính là cách Tân Hoàng Minh nâng tầm giá trị cho D’. Diamant Bleu.

D’. Diamant Bleu là sự giao thoa giữa kiến trúc đương đại, trải nghiệm sống tinh tế. Ảnh: Tân Hoàng Minh.

Toàn bộ toà tháp được phủ kính Low-E cao cấp, phản chiếu sắc trời và cảnh quan không ngừng biến ảo theo từng thời điểm trong ngày, đồng thời xoá nhoà ranh giới giữa không gian bên trong và thiên nhiên bên ngoài, mở ra tầm nhìn rộng thoáng.

Bên cạnh đó, cảnh quan nội khu lên đến 8.000m2 cũng được thiết kế theo “nghệ thuật sắp đặt”, với không gian xanh, mặt nước và tiện ích đan xen hài hòa. Tư duy quy hoạch bền vững giúp tiết chế tối đa các khối bê tông khô cứng, lấy thiên nhiên làm trung tâm để tạo nên một tổng thể kiến trúc mềm mại, hài hòa và tôn vinh tối đa cảnh quan công viên, mặt hồ liền kề.

Như vậy có thể thấy, D’. Diamant Bleu đang tiếp tục thể hiện rõ "nghệ thuật chế tác bất động sản" của Tân Hoàng Minh, một triết lý lý giải vì sao những sản phẩm mang dấu ấn doanh nghiệp này thường nhanh chóng được thị trường tìm kiếm và đón nhận.