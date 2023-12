Đà Nẵng: Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc công ty tài chính lừa đảo hơn 200 tỷ đồng

Ngày 20/12/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Trọng Linh (34 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), Chủ tịch HĐQT và Trương Quốc Thái (37 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), Tổng giám đốc Công ty CP Tài chính Vietnam Capital (trụ sở chính tại Quảng Nam) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận đơn thư, phản ánh của người dân về hoạt động nhận tiền gửi tại Công ty cổ phần tài chính Vietnam Capital – chi nhánh Đà Nẵng (địa chỉ 155 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng), nhận thấy có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành xác minh.

Sau thời gian trinh sát, nắm tình hình về hoạt động nhận tiền gửi tiết kiệm tại Công ty cổ phần tài chính Vietnam Capital, cơ quan điều tra phát hiện Công ty này có nhiều dấu hiệu gian dối, đưa thông tin giả mạo bằng việc nhận tiền gửi tiết kiệm sai quy định của pháp luật, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trên cơ sở thông tin, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát kinh tế đã đề xuất và được Giám đốc Công an thành phố cho xác lập chuyên án để đấu tranh. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thu thập thông tin, tài liệu về hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan, đến ngày 20/12/2023, Ban Chuyên án tiến hành bắt giữ đối với Lê Trọng Linh, Chủ tịch HĐQT và Trương Quốc Thái, Tổng giám đốc Công ty Vietnam Capital.

Tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ được nhiều tài liệu có giá trị trong việc chứng minh, xử lý vụ án. Đáng chú ý, đến thời điểm 2 đối tượng bị bắt giữ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố bước đầu xác định số bị hại trong vụ án lên đến hàng trăm người, số tiền lừa đảo lên hơn 200 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua đây, Công an thành phố khuyến cáo người dân nên thận trọng, tìm hiểu kỹ thông tin về các tổ chức trước khi gửi tiền, tránh bị các đối tượng lợi dụng lòng tin, đưa ra lãi suất cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản như hành vi tương tự nêu trên.