Trang chủ Kinh tế số

Đà Nẵng bứt phá tăng 212 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu

Ngô Anh Văn

20/05/2026, 08:13

Ngày 19/5, Sở Khoa học và Công nghệ Báo cáo “Chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026” do Trung tâm Nghiên cứu và lập bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu StartupBlink vừa công bố, thành phố Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận bước phát triển ấn tượng khi tăng 212 bậc, vươn lên vị trí thứ 554 trong bảng xếp hạng các hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu so với vị trí thứ 766 của năm 2025…

Thành phố Đà Nẵng đạt vị trí thứ 554, tăng 212 bậc trong bảng xếp hạng Chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu.

Bảng xếp hạng Hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026 do StartupBlink công bố được thực hiện với sự tham gia của hơn 1.500 thành phố và 120 quốc gia trên toàn thế giới. StartupBlink là tổ chức quốc tế chuyên nghiên cứu, lập bản đồ và đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, có trụ sở tại Singapore.

Kết quả xếp hạng lần này là bước tiến nổi bật của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng mạnh mẽ giữa các địa phương và quốc gia trong thu hút đổi mới sáng tạo, công nghệ và nguồn lực chất lượng cao. Việc tăng mạnh thứ hạng toàn cầu không chỉ phản ánh sự cải thiện về số lượng và chất lượng các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, mà còn cho thấy môi trường khởi nghiệp của thành phố đang ngày càng phát triển năng động, cởi mở và có tính kết nối quốc tế cao hơn.

Đạt kết quả này là thành quả của quá trình nỗ lực bền bỉ, đồng bộ và liên tục của toàn bộ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố trong nhiều năm qua. Trong đó có vai trò của chính quyền thành phố trong việc ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù; sự đồng hành của các sở, ban, ngành; sự tham gia tích cực của các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ, cộng đồng startup, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, chuyên gia, cố vấn cùng các đối tác trong nước và quốc tế.

Đại diện lãnh đạo Sở KH&CN Đà Nẵng tại Hội thảo trực tuyến ra mắt toàn cầu "Chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026", vào chiểu ngày 19/5. Ảnh Sở KH&CN Đà Nẵng cung cấp.

Bên cạnh đó, thành phố Đà Nẵng đã tập trung đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và công nghệ cao; thúc đẩy các lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch bán dẫn, blockchain, công nghệ sinh học và chuyển đổi số. Đồng thời, hệ sinh thái khởi nghiệp thành phố ngày càng được mở rộng thông qua hàng loạt sự kiện, chương trình kết nối đầu tư, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế được tổ chức thường xuyên trong thời gian qua.

Điều đặc biệt, Đà Nẵng là một trong những hệ sinh thái tiêu biểu được StartupBlink lựa chọn tham gia trình bày tại Hội thảo trực tuyến ra mắt toàn cầu “Chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026”. Đây là cơ hội để thành phố giới thiệu môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năng động, tiềm năng phát triển cũng như định hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực trong tương lai.

Việc cải thiện mạnh mẽ thứ hạng trên bảng xếp hạng toàn cầu tiếp tục tạo động lực quan trọng để thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo hướng chuyên sâu, hiện đại và hội nhập quốc tế; qua đó góp phần thu hút thêm nguồn lực đầu tư, doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia và nhân lực chất lượng cao đến sinh sống, làm việc và khởi nghiệp tại thành phố Đà Nẵng.

chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu 2026 đổi mới sáng tạo hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng StartupBlink

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

