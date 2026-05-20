TP. Hồ Chí Minh lọt Top 100 hệ sinh thái toàn cầu về đổi mới sáng tạo

Như Quỳnh

20/05/2026, 08:12

Thành phố tăng 12 bậc lên vị trí thứ 98 toàn cầu hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, trong khi Việt Nam tăng 5 bậc lên vị trí thứ 50 toàn cầu, đạt mức cao nhất từ trước đến nay…

Ảnh minh hoạ: SIHUB

Theo Báo cáo Chỉ số Hệ sinh thái Khởi nghiệp sáng tạo Toàn cầu 2026 do StartupBlink công bố ngày 19/5, TP. Hồ Chí Minh đã tăng 12 bậc so với năm trước để vươn lên vị trí thứ 98 toàn cầu, đánh dấu lần đầu tiên thành phố chính thức góp mặt trong Top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo lớn nhất thế giới.

Đây cũng là thứ hạng cao nhất của TP. Hồ Chí Minh kể từ khi StartupBlink bắt đầu công bố bảng xếp hạng, đồng thời giúp thành phố hoàn thành mục tiêu vào Top 100 sớm hơn khoảng 4 năm so với định hướng đặt ra đến năm 2030.

Đánh giá về kết quả này, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, cho rằng vị trí thứ 98 toàn cầu là kết quả của quá trình nỗ lực liên tục và sự tham gia của nhiều thành tố trong hệ sinh thái, từ cộng đồng startup, nhà đầu tư, trường đại học, viện nghiên cứu đến các tổ chức hỗ trợ và cơ quan quản lý.

Theo ông Thắng, kết quả này phản ánh hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố đang có những chuyển biến tích cực và từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

“Việc TP. Hồ Chí Minh vào Top 100 toàn cầu không chỉ góp phần nâng cao vị thế và mức độ nhận diện quốc tế, mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn để thu hút nguồn lực đầu tư, chuyên gia và các hoạt động hợp tác đổi mới sáng tạo trong thời gian tới”, ông Thắng cho biết.

Ảnh: StartupBlink

Ngoài cột mốc lần đầu lọt Top 100 toàn cầu, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của TP. Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận nhiều chỉ số nổi bật khác. Thành phố hiện đứng thứ 5 tại Đông Nam Á, xếp thứ 2 khu vực về mức độ trưởng thành của hệ sinh thái (Ecosystem Maturity) và đứng thứ 7 khu vực châu Á – Thái Bình Dương về mức độ sôi động của cộng đồng khởi nghiệp (Startup Community Activity).

Ở góc độ ngành nghề, Fintech tiếp tục là lĩnh vực có thế mạnh nổi bật nhất của thành phố khi xếp thứ 3 Đông Nam Á và thứ 60 toàn cầu. Trong khi đó, Blockchain đứng thứ 5 khu vực Đông Nam Á và thứ 70 trên thế giới.

Theo đánh giá của StartupBlink, TP. Hồ Chí Minh hiện dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ trưởng thành của hệ sinh thái, phản ánh năng lực tạo ra các startup có khả năng mở rộng quy mô và tăng trưởng thị trường. Thành phố cũng được đánh giá là một trong những trung tâm khởi nghiệp năng động nhất khu vực với sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của cộng đồng startup, nhà đầu tư, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

StartupBlink hiện được xem là một trong những bộ chỉ số quốc tế có uy tín về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, đánh giá hơn 1.500 thành phố và 100 quốc gia trên toàn cầu dựa trên các tiêu chí về quy mô hoạt động, chất lượng hệ sinh thái và môi trường kinh doanh hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Kết quả xếp hạng năm nay cho thấy những nỗ lực trong việc cải thiện môi trường hỗ trợ khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường kết nối quốc tế của TP. Hồ Chí Minh đang dần được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Trong những năm gần đây, thành phố liên tục triển khai các chính sách và chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển mô hình đổi mới sáng tạo mở, tăng cường kết nối đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế và đưa vào vận hành Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP. Hồ Chí Minh (SIHUB) theo mô hình đối tác công – tư.

Năm 2025, thành phố cũng tổ chức nhiều sự kiện quốc tế về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp như WISE HCMC, Vietnam Innovation Summit, InnoEx và Mega Us Expo nhằm mở rộng kết nối hệ sinh thái với khu vực và thế giới.

Bốn thành phố của Việt Nam lọt top 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu - Ảnh: StartupBlink.

Tuy nhiên, thành phố cũng cho rằng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo vẫn còn nhiều dư địa để tiếp tục hoàn thiện, đặc biệt ở các lĩnh vực như cơ chế hỗ trợ, hạ tầng đổi mới sáng tạo và năng lực kết nối quốc tế. Trong thời gian tới, thành phố dự kiến tiếp tục thúc đẩy các mô hình thử nghiệm chính sách, phát triển đổi mới sáng tạo mở và hỗ trợ startup mở rộng ra thị trường khu vực và toàn cầu.

VIỆT NAM CÓ BỐN THÀNH PHỐ LỌT TOP 1000 HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP TOÀN CẦU

Ở quy mô quốc gia, báo cáo StartupBlink 2026 cho thấy Việt Nam tăng 5 bậc lên vị trí thứ 50 toàn cầu – mức cao nhất từ trước đến nay. Tốc độ tăng trưởng hệ sinh thái đạt 67,9%, cao nhất Đông Nam Á và thuộc nhóm tăng trưởng nhanh của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Hiện Việt Nam có bốn thành phố gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Đà Nẵng nằm trong Top 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, tăng thêm một địa phương so với năm trước.

Trong đó, Hà Nội ghi nhận bước tiến mạnh khi tăng 30 bậc, lên vị trí 118 thế giới và xếp thứ 6 tại Đông Nam Á, với tốc độ tăng trưởng đạt 48,6%. Thành phố cũng nổi bật ở nhóm chỉ số về lợi nhuận hệ sinh thái (Ecosystem Returns Functional Category), xếp thứ 4 khu vực, cao hơn vị trí xếp hạng tổng thể.

Ở nhóm các địa phương tăng trưởng nhanh, Đà Nẵng tạo dấu ấn khi tăng tới 212 bậc, lên vị trí 554 toàn cầu. Thành phố đồng thời đạt tốc độ tăng trưởng 153,8% – mức cao nhất trong số các địa phương Việt Nam xuất hiện trong bảng xếp hạng năm nay.

Đáng chú ý, Hải Phòng lần đầu tiên góp mặt trong Top 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Điều này cho thấy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam đang dần mở rộng vượt ra ngoài hai trung tâm truyền thống là TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh vốn 500 tỷ đồng

Từ khóa:

cộng đồng startup đổi mới sáng tạo Fintech Đông Nam Á Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội vị trí 118 hệ sinh thái khởi nghiệp TP. Hồ Chí Minh StartupBlink 2026 Top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam tăng hạng khởi nghiệp

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải coi giải ngân vốn cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; đồng thời đặt mục tiêu trong tháng 6/2026 cơ bản tháo gỡ xong các khó khăn, vướng mắc để phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026...

Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số" sẽ diễn ra vào ngày 26/5/2026 tại Thành phố Hải Phòng...

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và nhu cầu đi lại ngày càng gia tăng, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển các mô hình giao thông thông minh được kỳ vọng sẽ mở ra những giải pháp di chuyển an toàn, hiệu quả và bền vững hơn cho người dân Việt Nam trong tương lai...

ASML có thể sẽ là "mảnh ghép chiến lược" giúp hiện thực hóa tham vọng xây dựng ngành công nghiệp chip silicon của Ấn Độ, lĩnh vực lâu nay vẫn nằm trong tay các "ông lớn" công nghệ như Mỹ, Đài Loan hay Hàn Quốc…

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình "Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030", thương mại hóa kết quả nghiên cứu AI lên đến 60%...

