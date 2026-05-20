TP. Hồ Chí Minh lọt Top 100 hệ sinh thái toàn cầu về đổi mới sáng tạo

Thành phố tăng 12 bậc lên vị trí thứ 98 toàn cầu hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, trong khi Việt Nam tăng 5 bậc lên vị trí thứ 50 toàn cầu, đạt mức cao nhất từ trước đến nay…

Theo Báo cáo Chỉ số Hệ sinh thái Khởi nghiệp sáng tạo Toàn cầu 2026 do StartupBlink công bố ngày 19/5, TP. Hồ Chí Minh đã tăng 12 bậc so với năm trước để vươn lên vị trí thứ 98 toàn cầu, đánh dấu lần đầu tiên thành phố chính thức góp mặt trong Top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo lớn nhất thế giới.

Đây cũng là thứ hạng cao nhất của TP. Hồ Chí Minh kể từ khi StartupBlink bắt đầu công bố bảng xếp hạng, đồng thời giúp thành phố hoàn thành mục tiêu vào Top 100 sớm hơn khoảng 4 năm so với định hướng đặt ra đến năm 2030.

Đánh giá về kết quả này, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, cho rằng vị trí thứ 98 toàn cầu là kết quả của quá trình nỗ lực liên tục và sự tham gia của nhiều thành tố trong hệ sinh thái, từ cộng đồng startup, nhà đầu tư, trường đại học, viện nghiên cứu đến các tổ chức hỗ trợ và cơ quan quản lý.

Theo ông Thắng, kết quả này phản ánh hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố đang có những chuyển biến tích cực và từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

“Việc TP. Hồ Chí Minh vào Top 100 toàn cầu không chỉ góp phần nâng cao vị thế và mức độ nhận diện quốc tế, mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn để thu hút nguồn lực đầu tư, chuyên gia và các hoạt động hợp tác đổi mới sáng tạo trong thời gian tới”, ông Thắng cho biết.

Ảnh: StartupBlink

Ngoài cột mốc lần đầu lọt Top 100 toàn cầu, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của TP. Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận nhiều chỉ số nổi bật khác. Thành phố hiện đứng thứ 5 tại Đông Nam Á, xếp thứ 2 khu vực về mức độ trưởng thành của hệ sinh thái (Ecosystem Maturity) và đứng thứ 7 khu vực châu Á – Thái Bình Dương về mức độ sôi động của cộng đồng khởi nghiệp (Startup Community Activity).

Ở góc độ ngành nghề, Fintech tiếp tục là lĩnh vực có thế mạnh nổi bật nhất của thành phố khi xếp thứ 3 Đông Nam Á và thứ 60 toàn cầu. Trong khi đó, Blockchain đứng thứ 5 khu vực Đông Nam Á và thứ 70 trên thế giới.

Theo đánh giá của StartupBlink, TP. Hồ Chí Minh hiện dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ trưởng thành của hệ sinh thái, phản ánh năng lực tạo ra các startup có khả năng mở rộng quy mô và tăng trưởng thị trường. Thành phố cũng được đánh giá là một trong những trung tâm khởi nghiệp năng động nhất khu vực với sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của cộng đồng startup, nhà đầu tư, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

StartupBlink hiện được xem là một trong những bộ chỉ số quốc tế có uy tín về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, đánh giá hơn 1.500 thành phố và 100 quốc gia trên toàn cầu dựa trên các tiêu chí về quy mô hoạt động, chất lượng hệ sinh thái và môi trường kinh doanh hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Kết quả xếp hạng năm nay cho thấy những nỗ lực trong việc cải thiện môi trường hỗ trợ khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường kết nối quốc tế của TP. Hồ Chí Minh đang dần được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Trong những năm gần đây, thành phố liên tục triển khai các chính sách và chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển mô hình đổi mới sáng tạo mở, tăng cường kết nối đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế và đưa vào vận hành Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP. Hồ Chí Minh (SIHUB) theo mô hình đối tác công – tư.

Năm 2025, thành phố cũng tổ chức nhiều sự kiện quốc tế về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp như WISE HCMC, Vietnam Innovation Summit, InnoEx và Mega Us Expo nhằm mở rộng kết nối hệ sinh thái với khu vực và thế giới.

Bốn thành phố của Việt Nam lọt top 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu - Ảnh: StartupBlink.

Tuy nhiên, thành phố cũng cho rằng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo vẫn còn nhiều dư địa để tiếp tục hoàn thiện, đặc biệt ở các lĩnh vực như cơ chế hỗ trợ, hạ tầng đổi mới sáng tạo và năng lực kết nối quốc tế. Trong thời gian tới, thành phố dự kiến tiếp tục thúc đẩy các mô hình thử nghiệm chính sách, phát triển đổi mới sáng tạo mở và hỗ trợ startup mở rộng ra thị trường khu vực và toàn cầu.