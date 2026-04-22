Đà Nẵng: Cảng Liên Chiểu và Cảng Tanjung Pelepas (Malaysia) hợp tác phát triển Logistics hiện đại
Ngô Anh Văn
22/04/2026, 16:04
Với mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế, thương mại và logistics hàng đầu ở miền Trung, chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo thành phố đến Cảng Tanjung Pelepas (PTP) tại Malaysia không chỉ là cơ hội để học hỏi kinh nghiệm mà còn là bước đi chiến lược trong việc định hướng phát triển Khu thương mại tự do gắn với cảng Liên Chiểu...
Thông tin từ Đoàn
công tác của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường, cho biết cuộc
gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố và Cảng Tanjung Pelepas (PTP) tại Malaysia vào
ngày 20/4/2026 đã mở ra một chương mới trong việc phát triển logistics và
thương mại cho Đà Nẵng và khu vực miền Trung.
Cảng
Tanjung Pelepas, nằm tại Bang Johor, Malaysia, là một trong những cảng trung
chuyển container lớn nhất Đông Nam Á. Với vị trí chiến lược cách Singapore chỉ
25 km về phía Tây Bắc, PTP đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hành
lang thương mại ASEAN. Đoàn công tác của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, đã có cơ
hội tìm hiểu sâu về cách thức vận hành và khai thác mô hình cảng hiện đại, tự
động hóa và quản lý logistics tại đây.
Tại buổi làm việc,
ông Nasution Saad Putra, Tổng giám đốc phụ trách quan hệ Chính phủ và Khu
thương mại tự do PTP, đã chia sẻ về quá trình hình thành và phát triển của
cảng. Ông nhấn mạnh sự sẵn sàng của PTP trong việc chia sẻ thông tin và kinh
nghiệm quản lý vận hành với Đà Nẵng. Đây là cơ hội quý báu để Đà Nẵng học hỏi
và áp dụng những mô hình tiên tiến vào việc phát triển Cảng Liên Chiểu, từ đó
thúc đẩy sự phát triển kinh tế và thương mại của khu vực.
Một
trong những điểm nhấn của chuyến thăm là sự tham gia của ông Soren Kofoed
Jensen, Trưởng bộ phận đầu tư khu vực châu Á và Trung Đông của APM Terminals
(APMT Group). APMT, thuộc Tập đoàn A.P. Møller - Mærsk, là một trong những công
ty khai thác cảng và hậu cần hàng đầu thế giới. Tại Malaysia, APMT hiện vận
hành Cảng Tanjung Pelepas và cũng là một trong hai nhà đầu tư dự án bến Cảng
Liên Chiểu Đà Nẵng. Sự hợp tác này hứa hẹn mang lại những bước tiến mới trong
việc phát triển hạ tầng logistics của thành phố Đà Nẵng.
Trong
khuôn khổ buổi làm việc, đoàn công tác đã tham quan và khảo sát thực tế tại Cảng
Tanjung Pelepas. Các bên đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc vận hành và khai
thác mô hình cảng hiện đại, tự động hóa, quản lý logistics, hạ tầng và dịch vụ
hỗ trợ logistics toàn diện. Đặc biệt, mô hình tổ chức hải quan và cơ chế phối
hợp giữa các bên đã được thảo luận chi tiết, nhằm tìm ra những giải pháp tối ưu
cho việc phát triển Cảng Liên Chiểu.
Ngoài ra, đoàn
công tác cũng đã có buổi làm việc với Cơ quan Phát triển khu vực Iskandar
(IRDA) tại Malaysia. Tại đây, các vấn đề liên quan đến xây dựng quy hoạch tổng
thể dài hạn, mô hình quản trị và cơ chế phối hợp liên ngành cho các khu thương
mại tự do, khu công nghiệp đã được trao đổi. Những kinh nghiệm từ IRDA sẽ là
thông tin hữu ích cho Đà Nẵng trong việc vận dụng vào mô hình quản lý và vận
hành Khu thương mại tự do.
Cuộc
gặp gỡ này không chỉ mở ra cơ hội hợp tác giữa Đà Nẵng và PTP mà còn là bước đi
chiến lược trong việc phát triển logistics và thương mại cho miền Trung Việt
Nam. Với sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị
thế của mình trên bản đồ kinh tế khu vực, hướng tới một tương lai phát triển
bền vững và thịnh vượng.
