Thứ Tư, 22/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Đà Nẵng: Cảng Liên Chiểu và Cảng Tanjung Pelepas (Malaysia) hợp tác phát triển Logistics hiện đại

Ngô Anh Văn

22/04/2026, 16:04

Với mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế, thương mại và logistics hàng đầu ở miền Trung, chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo thành phố đến Cảng Tanjung Pelepas (PTP) tại Malaysia không chỉ là cơ hội để học hỏi kinh nghiệm mà còn là bước đi chiến lược trong việc định hướng phát triển Khu thương mại tự do gắn với cảng Liên Chiểu...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường (áo xanh đứng giữa hàng trên) và Đoàn công tác cùng lãnh đạo Cảng Tanjung Pelepas (PTP) tại Malaysia chụp ảnh lưu niệm vào ngày 20/4/2026. Ảnh Đoàn công tác cung cấp.
Thông tin từ Đoàn công tác của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường, cho biết cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố và Cảng Tanjung Pelepas (PTP) tại Malaysia vào ngày 20/4/2026 đã mở ra một chương mới trong việc phát triển logistics và thương mại cho Đà Nẵng và khu vực miền Trung.

Cảng Tanjung Pelepas, nằm tại Bang Johor, Malaysia, là một trong những cảng trung chuyển container lớn nhất Đông Nam Á. Với vị trí chiến lược cách Singapore chỉ 25 km về phía Tây Bắc, PTP đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hành lang thương mại ASEAN. Đoàn công tác của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, đã có cơ hội tìm hiểu sâu về cách thức vận hành và khai thác mô hình cảng hiện đại, tự động hóa và quản lý logistics tại đây.

Tại buổi làm việc, ông Nasution Saad Putra, Tổng giám đốc phụ trách quan hệ Chính phủ và Khu thương mại tự do PTP, đã chia sẻ về quá trình hình thành và phát triển của cảng. Ông nhấn mạnh sự sẵn sàng của PTP trong việc chia sẻ thông tin và kinh nghiệm quản lý vận hành với Đà Nẵng. Đây là cơ hội quý báu để Đà Nẵng học hỏi và áp dụng những mô hình tiên tiến vào việc phát triển Cảng Liên Chiểu, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế và thương mại của khu vực.

Một trong những điểm nhấn của chuyến thăm là sự tham gia của ông Soren Kofoed Jensen, Trưởng bộ phận đầu tư khu vực châu Á và Trung Đông của APM Terminals (APMT Group). APMT, thuộc Tập đoàn A.P. Møller - Mærsk, là một trong những công ty khai thác cảng và hậu cần hàng đầu thế giới. Tại Malaysia, APMT hiện vận hành Cảng Tanjung Pelepas và cũng là một trong hai nhà đầu tư dự án bến Cảng Liên Chiểu Đà Nẵng. Sự hợp tác này hứa hẹn mang lại những bước tiến mới trong việc phát triển hạ tầng logistics của thành phố Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, đoàn công tác đã tham quan và khảo sát thực tế tại Cảng Tanjung Pelepas. Các bên đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc vận hành và khai thác mô hình cảng hiện đại, tự động hóa, quản lý logistics, hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ logistics toàn diện. Đặc biệt, mô hình tổ chức hải quan và cơ chế phối hợp giữa các bên đã được thảo luận chi tiết, nhằm tìm ra những giải pháp tối ưu cho việc phát triển Cảng Liên Chiểu.

Đoàn công tác lãnh đạo TP Đà Nẵng, làm việc với Cơ quan Phát triển khu vực Iskandar (IRDA) tại Malaysia. 
Ngoài ra, đoàn công tác cũng đã có buổi làm việc với Cơ quan Phát triển khu vực Iskandar (IRDA) tại Malaysia. Tại đây, các vấn đề liên quan đến xây dựng quy hoạch tổng thể dài hạn, mô hình quản trị và cơ chế phối hợp liên ngành cho các khu thương mại tự do, khu công nghiệp đã được trao đổi. Những kinh nghiệm từ IRDA sẽ là thông tin hữu ích cho Đà Nẵng trong việc vận dụng vào mô hình quản lý và vận hành Khu thương mại tự do.

Cuộc gặp gỡ này không chỉ mở ra cơ hội hợp tác giữa Đà Nẵng và PTP mà còn là bước đi chiến lược trong việc phát triển logistics và thương mại cho miền Trung Việt Nam. Với sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ kinh tế khu vực, hướng tới một tương lai phát triển bền vững và thịnh vượng.

Từ khóa:

cảng Tanjung Pelepas Đà Nẵng phát triển logistics khu thương mại tự do Phó Chủ tịch Trần Chí Cường

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
