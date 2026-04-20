Đà Nẵng gỡ “điểm nghẽn” cho phát triển bền vững

Trong bối cảnh năm 2026 với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nền kinh tế nước ta nói chung và Đà Nẵng nói riêng đặt ra yêu cầu tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và hiệu quả hơn. Điều này đòi hỏi môi trường đầu tư, kinh doanh phải ngày càng an toàn, minh bạch, ổn định, góp phần giảm thiểu rủi ro pháp lý và nâng cao niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư...

Ông Phan Duy Anh, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, cho rằng hiện nay, chất lượng môi trường đầu tư không chỉ được đo bằng mức độ thuận lợi của thủ tục hành chính, mà còn được quyết định bởi tính ổn định, nhất quán và khả năng dự báo của hệ thống pháp luật.

Theo phân tích của ông Duy Anh, từ khi Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được công bố quý 1 năm 2006 trở về trước, thành phố Đà Nẵng (cũ) luôn thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh. Trong khi đó, tỉnh Quảng Nam cũ cũng đã có nhiều nỗ lực cải thiện qua từng giai đoạn. Trên cơ sở dữ liệu PCI và Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI), có thể thấy môi trường đầu tư của Đà Nẵng mới mang những đặc điểm phát triển khác nhau giữa các khu vực. Điều này cũng mở ra dư địa để thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng thực thi và thúc đẩy sự phát triển kinh tế một cách đồng đều, hài hòa trong một không gian mới.

Từ thực tiễn hiện nay, đại diện Sở Tài chính Đà Nẵng nhìn nhận thách thức lớn nhất hiện nay của Đà Nẵng không nằm ở việc ban hành chính sách mới, mà ở việc bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trong tổ chức thực thi chính sách.

Thời gian qua, môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố Đà Nẵng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Trước hết, về môi trường đầu tư ngày càng ổn định và minh bạch hơn. Việc triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù theo các Nghị quyết 136/2024/QH15 và Nghị quyết số 259/2025/QH15 của Quốc hội, đã góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động đầu tư, kinh doanh tại thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt, Chính phủ ban hành Nghị định 323/NĐ-CP, ngày 18/12/2025 về việc thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng là bước tiến quan trọng, góp phần nâng cao chuẩn mực quản trị, tăng cường kết nối thị trường và tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

Thứ hai, cộng đồng doanh nghiệp hoạt dộng tại Đà Nẵng tiếp tục phát triển. Trong quý I/2026, đã có 1.818 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện được thành lập mới, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 6.809 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ. Lũy kế, đến nay, trên địa bàn thành phố có trên 61.119 doanh nghiệp chi nhánh và văn phòng đại diện đang hoạt động. Những con số này cho thấy niềm tin thị trường Đà Nẵng tiếp tục được củng cố.

Thứ ba, quy mô đầu tư tiếp tục mở rộng. Lũy kế (đến ngày 16/3/2026), thành phố thu hút đầu tư trong nước đạt 57.597,08 tỷ đồng, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm trước và 36,65 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Nhiều dự án động lực đang được đẩy nhanh tiến độ như Làng Vân, Danang Downtown và Bến cảng Liên Chiểu…, tạo thêm dư địa mới thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.

CHUYỂN ĐỔI SỐ - ĐỘNG LỰC QUAN TRỌNG THU HÚT ĐẦU TƯ

Theo ông Phạm Duy Anh, những kết quả nêu trên, cho thấy, niềm tin của nhà đầu tư không chỉ đến từ tiềm năng thị trường, mà ngày càng phụ thuộc vào năng lực điều hành, mức độ minh bạch và khả năng xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh của chính quyền thành phố. Đặc biệt, trong bối cảnh sau sắp xếp, kiện toàn tổ chức, chuyển đổi số đang trở thành trụ cột quan trọng trong cải thiện môi trường đầu tư.

Thành phố đã tập trung xây dựng hạ tầng số, dữ liệu số và chính quyền số, tạo chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính và thu hút đầu tư. Hiện nay, tổng số dịch vụ công trực tuyến của thành phố là 2.221 trên tổng số 2.293 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 96,86%; có 100% hồ sơ hành chính được xử lý điện tử; Trung tâm dữ liệu thành phố đạt chuẩn Tier III quốc tế, trở thành nền tảng quan trọng cho hoạt động của nền kinh tế số và chính quyền đô thị thông minh.

Trong khu vực doanh nghiệp, có hơn 3.000 doanh nghiệp đã được hỗ trợ chuyển đổi số; hiện đã thu hút 52 dự án công nghệ cao được đầu tư vào Khu công nghệ cao thành phố; kinh tế số hiện chiếm trên 22% GRDP của thành phố (bình quân của cả nước chỉ đạt hơn 14%). Đặc biệt, việc số hóa dữ liệu đất đai, quy hoạch và thủ tục hành chính đã nâng cao tính minh bạch, giảm rủi ro pháp lý, giúp doanh nghiệp tiếp cận thông tin nhanh hơn, chính xác hơn và hiệu quả hơn trong đầu tư, sản xuất kinh doanh.

“Từ kết quả này cho thấy, chuyển đổi số không chỉ là công cụ hỗ trợ cải cách hành chính, mà đang trở thành nền tảng để tái cấu trúc phương thức quản lý nhà nước, qua đó giảm chi phí tuân thủ và nâng cao năng lực cạnh tranh của môi trường đầu tư. Chuyển đổi số cũng đang trở thành động lực quan trọng thu hút đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao như vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, là lĩnh vực then chốt tạo động lực cho Đà Nẵng phát triển bền vững”, ông Duy Anh khẳng định.

Đồng thời ông cũng cho biết thêm: hiện thành phố đặt mục tiêu trong năm 2026 thu hút ít nhất 15 dự án đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, cơ điện tử, robot và công nghệ môi trường.

TẠO CÚ HÍCH TỪ HỆ SINH THÁI KINH TẾ HIỆN ĐẠI, THÔNG MINH

Việc hình thành Khu thương mại tự do Đà Nẵng với quy mô gần 1.900 ha đã bắt đầu khởi động vào cuối tháng 8/2025 là bước đi mang tính đột phá cho thành phố. Đây là mô hình thí điểm đầu tiên của cả nước, với định hướng phát triển logistics, sản xuất, thương mại - dịch vụ và công nghệ cao, gắn với Cảng Liên Chiểu và Sân bay quốc tế Đà Nẵng, để hướng tới là trung tâm trung chuyển hàng hóa quốc tế của khu vực miền Trung.

Cùng với đó, là Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng đã chính thức đi vào hoạt động từ đầu tháng 01/2026, đây là một đột phá thể chế mang tính lịch sử, nhằm kiến tạo một hành lang pháp lý vượt trội để Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn chất lượng cao từ các “ông lớn” trong nước và quốc tế, tạo nguồn lực trung và dài hạn cho phát triển kinh tế thành phố.

Xét ở tầm vĩ mô, đây là sự lựa chọn chiến lược để Việt Nam chủ động tham gia vào "cuộc chơi lớn" của toàn cầu, đón đầu làn sóng tái cấu trúc mạnh mẽ của dòng vốn và chuỗi giá trị thế giới.

Toàn cảnh Lễ khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, vào ngày 09/01/2026. Ảnh Ngô Anh Văn

Theo Nghị định 323/NĐ-CP, ngày 18/12/2025 của Chính phủ về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng sẽ phát triển theo hướng hiện đại, gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ số và tài chính bền vững. Đây sẽ là nền tảng thử nghiệm cho các mô hình tài chính mới, tiên phong trong việc triển khai và mở rộng các sản phẩm tài sản số, thanh toán số, và các nền tảng giao dịch chuyên biệt.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, cho hay Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng được thành lập trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực tài chính, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số. Đây không chỉ là một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế của Việt Nam, mà còn là minh chứng cho tinh thần quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đà Nẵng, là cơ hội để thành phố phát triển đột phá và bền vững trong thời gian tới.

“Sự kết hợp giữa Khu thương mại tự do và Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng sẽ từng bước hình thành một hệ sinh thái kinh tế hiện đại, thông minh, có năng lực cạnh tranh cao, hứa hẹn Đà Nẵng sẽ trở thành một điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn chất lượng cao, góp phần đưa Việt Nam tiến xa hơn trên bản đồ kinh tế thế giới”, ông Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh.