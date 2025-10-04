Đà Nẵng chào mừng đoàn Famtrip 30 công ty tổ chức đám cưới hàng đầu Ấn Độ

Từ ngày 03 – 06/10/2025, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex phối hợp cùng Công ty Inventum Global và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng tổ chức đoàn Famtrip gồm 30 công ty tổ chức đám cưới hàng đầu Ấn Độ đến khảo sát tại thành phố.

Trong chương trình, đoàn sẽ tham quan các khu điểm nổi tiếng của thành phố như: Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills, Phố cổ Hội An, VinWonders Nam Hội An, đồng thời khảo sát hạ tầng phục vụ du lịch cưới tại Đà Nẵng như: InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Furama Danang Resort, Hyatt Regency Danang Resort, Wyndham Hoian Royal Beachfront Resort & Villas, Vinpearl Resort & Golf Nam Hoi An...

Phát biểu tại tiệc chào mừng, ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, thông tin trong 9 tháng năm 2025, ngành du lịch thành phố đạt nhiều kết quả ấn tượng với hơn 14,4 triệu lượt, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, đáng chú ý khách quốc tế đạt 5,8 triệu lượt, tăng hơn 31%. Đặc biệt, thị trường Ấn Độ đã vươn lên vị trí thứ 3 trong số các thị trường quốc tế đến Đà Nẵng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024. Những năm gần đây, du khách Ấn Độ dần biết đến Đà Nẵng như một “thiên đường” du lịch cao cấp và là điểm đến lý tưởng để tổ chức các sự kiện cưới.

Theo ông Tán Văn Vương, Đà Nẵng là địa phương đầu tiên tại Việt Nam triển khai Chương trình thí điểm thu hút khách du lịch cưới, với nhiều hỗ trợ đặc biệt từ thành phố như: hiển thị thông tin chào đón trên màn hình Led tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, tặng hoa và quà lưu niệm cho cô dâu chú rể, cùng các ưu đãi hấp dẫn như gói quay flycam, đêm phòng tân hôn, tour xích lô trải nghiệm...

“Qua chuyến famtrip này, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng kỳ vọng các thành viên đoàn famtrip sẽ mang về Ấn Độ những câu chuyện, hình ảnh và kỷ niệm tuyệt vời từ những trải nghiệm, những cảm xúc thăng hoa về một điểm đến Đà Nẵng hiện đại, năng động nhưng không kém phần lãng mạn, giàu di sản, văn hoá đặc sắc, qua đó quý vị có thể truyền cảm hứng đến các cặp đôi, các doanh nghiệp về một điểm đến Đà Nẵng đa trải nghiệm và đa cảm xúc”, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng nói.

Nghi thức đám cưới của một cặp đôi tỷ phú Ấn Độ tại Đà Nẵng.

Theo ông Murad Enver, Giám đốc Kinh doanh & Tiếp thị của Inventum Global, trong những năm gần đây, Đà Nẵng đã trở thành một trong những điểm đến tổ chức đám cưới nổi bật nhất Đông Nam Á nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống cơ sở hạ tầng, các khu nghỉ dưỡng đạt chuẩn quốc tế, mạng lưới giao thông hiện đại và vẻ đẹp thiên nhiên.

Các phòng tiệc lớn, không gian ngoài trời rộng rãi, khu nghỉ dưỡng ven biển phù hợp với nhiều phong cách tổ chức, cùng chất lượng dịch vụ vượt trội đã giúp thành phố Đà Nẵng nổi bật trong thị trường Ấn Độ.

Theo ông Murad Enver, đám cưới Ấn Độ truyền thống thường có số lượng khách mời rất lớn, nhiều nghi lễ nối tiếp nhau và quy mô hoành tráng. Với hệ thống khách sạn hiện đại và các đối tác địa phương giàu kinh nghiệm, Đà Nẵng hoàn toàn đủ năng lực để đáp ứng các yêu cầu này. Đặc biệt, những khách sạn nằm dọc bờ biển mang đến bối cảnh hoàn hảo cho các nghi lễ đặc trưng của đám cưới Ấn Độ như Mehndi, Sangeet, Baraat và lễ cưới chính.

“Đà Nẵng không chỉ có địa điểm tổ chức mà còn sở hữu lợi thế lớn nhờ sự đa dạng ẩm thực phục vụ đám cưới Ấn Độ. Nhờ vào đội ngũ bếp khách sạn am hiểu ẩm thực Ấn Độ và các mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, khách mời luôn cảm thấy gần gũi như ở quê nhà. Hơn thế nữa, di sản văn hóa phong phú cùng vẻ đẹp thiên nhiên của Đà Nẵng đã biến lễ cưới không chỉ đơn thuần là một sự kiện mà còn trở thành một trải nghiệm du lịch khó quên”, ông Murad Enver chia sẻ.

Trong giai đoạn phát triển mới, với việc mở rộng địa giới hành chính, Đà Nẵng sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch phong phú, nổi bật là các Di sản văn hóa thế giới gồm Phố cổ Hội An, Mỹ Sơn, Ma nhai Ngũ Hành Sơn và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Thành phố còn có nhiều danh thắng tự nhiên, làng nghề truyền thống, di tích lịch sử – văn hóa lâu đời, cùng cơ sở hạ tầng du lịch hiện đại, các sân golf đẳng cấp, khu nghỉ dưỡng cao cấp và mạng lưới đường bay thuận tiện… Đây là nền tảng quan trọng để Đà Nẵng phát triển sản phẩm du lịch đa dạng, đáp ứng xu hướng trải nghiệm mới của du khách, trong đó có thị trường Ấn Độ với hơn 1,4 tỷ dân.