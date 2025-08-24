Thứ Hai, 25/08/2025

Trang chủ Công nghiệp

Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án truyền tải điện 220kV Hải Châu- Ngũ Hành Sơn

Ngô Anh Văn

24/08/2025, 15:25

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 915/QĐ-UBND, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời phê duyệt nhà đầu tư thực hiện Dự án đường dây 220kV Hải Châu – Ngũ Hành Sơn…

Công nhân Tổng công ty Điện lực miền Trung bảo trì đường dây. Ảnh minh họa.
Công nhân Tổng công ty Điện lực miền Trung bảo trì đường dây. Ảnh minh họa.

Theo Quyết định 915/QĐ-UBND, dự án truyền tải điện được giao cho Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) triển khai thực hiện, cũng là dự án đầu tiên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc củng cố hệ thống điện đô thị và đảm bảo an ninh năng lượng cho khu vực trung tâm thành phố. Tuyến đường dây 220kV này đi qua nhiều phường trung tâm trọng điểm như phường Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà, An Hải và Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng).

Mục tiêu của Dự án đường dây 220kV Hải Châu – Ngũ Hành Sơn nhằm đảm bảo nguồn điện cho các địa bàn trung tâm thành phố Đà Nẵng; hình thành mạch vòng liên kết các trạm biến áp 220kV trong phạm vi thành phố, đồng thời kết nối chặt chẽ với lưới điện các tỉnh lân cận, đảm bảo tiêu chí (N-1) trong vận hành lưới điện truyền tải; và nâng cao hiệu quả và giảm tổn thất điện năng, góp phần tăng tính ổn định hệ thống, giảm chi phí sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Dự án bao gồm việc xây dựng tuyến cáp ngầm 2 mạch 220kV dài khoảng 10,5 km từ Trạm biến áp Hải Châu đến Trạm biến áp Ngũ Hành Sơn. Một số đoạn hạ tầng sẽ đi chung với đường dây 110kV và 22kV do Tổng công ty Điện lực miền Trung phối hợp trang bị, đảm bảo tiết kiệm chi phí và đồng bộ hóa hạ tầng kỹ thuật.

Ngoài ra, trạm biến áp tại Ngũ Hành Sơn sẽ được mở rộng để lắp đặt thiết bị cho 2 ngăn lộ đường dây mới, tăng khả năng kết nối và truyền tải.

Sơ đồ mặt bàng tuyến Dự án đường dây 220kV Hải Châu-Ngũ Hành Sơn.
Sơ đồ mặt bàng tuyến Dự án đường dây 220kV Hải Châu-Ngũ Hành Sơn.

Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công trong quý I/2027 với tổng thời gian thi công dự kiến 18 tháng kể từ khi được bàn giao mặt bằng và hoàn thành đóng điện vào quý 4/2028.

UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu trong quá trình thực hiện, nhà đầu tư phải tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Điện lực, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai và Luật Bảo vệ Môi trường.

Đặc biệt, chủ đầu tư phải bảo đảm tiến độ, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân; có giải pháp xử lý rác thải, khí thải, nước thải đạt chuẩn, che chắn nguyên vật liệu khi thi công; đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, và bảo vệ cảnh quan đô thị. Nếu phát hiện di vật, cổ vật trong quá trình thi công, phải báo cáo kịp thời cho cơ quan quản lý văn hóa.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng giao nhiệm vụ cho các sở ngành, đơn vị, ủy ban nhân dân các phường căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp thực hiện đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, hỗ trợ chủ đầu tư, các nhà thầu thực hiện thành công dự án.

Việc chấp thuận đầu tư tuyến đường dây 220kV Hải Châu – Ngũ Hành Sơn, cho thấy thành Đà Nẵng đang chủ động nâng cấp hệ thống hạ tầng điện, đón đầu nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội ở khu vực trung tâm thành phố. Dự án không chỉ tăng cường khả năng cung ứng điện ổn định, mà còn góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm đô thị thông minh, hiện đại của khu vực miền Trung.

Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án truyền tải điện 220kV Hải Châu- Ngũ Hành Sơn

Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án truyền tải điện 220kV Hải Châu- Ngũ Hành Sơn

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 915/QĐ-UBND, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời phê duyệt nhà đầu tư thực hiện Dự án đường dây 220kV Hải Châu – Ngũ Hành Sơn…

