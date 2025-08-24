Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án truyền tải điện 220kV Hải Châu- Ngũ Hành Sơn
UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 915/QĐ-UBND, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời phê duyệt nhà đầu tư thực hiện Dự án đường dây 220kV Hải Châu – Ngũ Hành Sơn…
Theo Quyết định
915/QĐ-UBND, dự án truyền
tải điện được giao cho Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) triển
khai thực hiện, cũng là dự án đầu tiên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được
chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong
việc củng cố hệ thống điện đô thị và đảm bảo an ninh năng lượng
cho khu vực trung tâm thành phố. Tuyến đường dây 220kV này đi qua nhiều phường trung
tâm trọng điểm như phường Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà, An Hải và Ngũ Hành Sơn
(TP. Đà Nẵng).
Mục tiêu của Dự án đường dây 220kV Hải Châu – Ngũ
Hành Sơn nhằm đảm bảo nguồn điện cho các địa bàn trung tâm thành
phố Đà Nẵng; hình thành mạch vòng liên kết các trạm biến áp 220kV trong phạm vi
thành phố, đồng thời kết nối chặt chẽ với lưới điện các tỉnh lân cận, đảm bảo
tiêu chí (N-1) trong vận hành lưới điện truyền tải; và nâng cao hiệu quả và giảm
tổn thất điện năng, góp phần tăng tính ổn định hệ thống, giảm chi phí sản
xuất kinh doanh của Tập
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Dự án bao gồm việc
xây dựng tuyến cáp ngầm 2 mạch 220kV dài khoảng 10,5 km từ Trạm biến áp Hải
Châu đến Trạm biến áp Ngũ Hành Sơn. Một số đoạn hạ tầng sẽ đi chung với đường
dây 110kV và 22kV do Tổng công ty Điện lực miền Trung phối hợp trang bị, đảm
bảo tiết kiệm chi phí và đồng bộ hóa hạ tầng kỹ thuật.
Ngoài ra, trạm biến
áp tại Ngũ Hành Sơn sẽ được mở rộng để lắp đặt thiết bị cho 2 ngăn lộ đường dây
mới, tăng khả năng kết nối và truyền tải.
Theo kế hoạch, dự án
sẽ khởi công trong quý I/2027 với tổng thời gian thi công dự kiến 18 tháng kể
từ khi được bàn giao mặt bằng và hoàn thành đóng điện vào quý 4/2028.
UBND
TP. Đà Nẵng yêu cầu trong quá trình thực hiện, nhà đầu tư phải tuân thủ đầy đủ
các quy định của Luật Điện lực, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai và
Luật Bảo vệ Môi trường.
Đặc biệt, chủ đầu tư phải bảo
đảm tiến độ, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân; có giải pháp xử lý
rác thải, khí thải, nước thải đạt chuẩn, che chắn nguyên vật liệu khi thi công;
đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, và bảo vệ cảnh quan đô thị. Nếu
phát hiện di vật, cổ vật trong quá trình thi công, phải báo cáo kịp thời cho cơ
quan quản lý văn hóa.
UBND thành phố Đà
Nẵng cũng giao nhiệm vụ cho các
sở ngành, đơn vị, ủy ban nhân dân các phường căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp
thực hiện đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, hỗ trợ
chủ đầu tư, các nhà thầu thực hiện thành công dự án.
Việc chấp thuận đầu tư tuyến
đường dây 220kV Hải Châu – Ngũ Hành Sơn, cho thấy thành Đà Nẵng đang chủ động
nâng cấp hệ thống hạ tầng điện, đón đầu nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội ở
khu vực trung tâm thành phố. Dự án không chỉ tăng cường khả năng cung ứng điện
ổn định, mà còn góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành
trung tâm đô thị thông minh, hiện đại của khu vực miền Trung.
