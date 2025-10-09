Đà Nẵng có tiềm năng thành “phòng thí nghiệm pháp lý” cho các mô hình tài sản số tại Việt Nam

Nhiều chuyên gia nhận định Đà Nẵng có tiềm năng trở thành “phòng thí nghiệm pháp lý” (sandbox) cho tài sản số nhờ cơ chế mở, hạ tầng công nghệ hiện đại và chính quyền năng động, tạo nền tảng để hình thành mô hình tài chính số “made in Vietnam”...

Chiều 8/10, tại Đà Nẵng, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn “Đối thoại chính sách tài sản mã hoá: Từ quản lý rủi ro đến kiến tạo thị trường”.

Diễn đàn được tổ chức trực tiếp và trực tuyến, với sự tham gia của nhiều tổ chức trong nước và quốc tế như: Tether, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) và Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ thế hệ mới.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu nhấn mạnh: Đà Nẵng sau khi mở rộng địa giới đã trở thành thành phố có diện tích tự nhiên lớn nhất trong các đô thị trực thuộc Trung ương, với gần 12 nghìn km² và dân số hơn 3 triệu người, là trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước. Nhiều năm liền, thành phố dẫn đầu về chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin, được vinh danh “Thành phố thông minh”, là điểm đến khởi nghiệp năng động của khu vực.

Thành phố đang triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phấn đấu đến năm 2030 kinh tế số của thành phố chiếm 35 - 40% GRDP.

Ngày 27/6/2025, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 222/2025/QH15 về Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, trong đó có Đà Nẵng. Trung tâm này được định hướng phát triển dựa trên ba trụ cột: tài chính xanh, tài chính thương mại và công nghệ tài chính – tài sản số, hướng tới mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành “phòng thí nghiệm” cho các mô hình tài chính mới.

Đặc biệt, Nghị quyết 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ về thí điểm thị trường tài sản mã hóa mở ra cơ hội để Việt Nam và Đà Nẵng tiên phong trong lĩnh vực công nghệ mới, thúc đẩy dòng vốn minh bạch, góp phần phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố.

Thay mặt lãnh đạo UBND thành phố, ông Bửu cam kết Đà Nẵng luôn đồng hành cùng các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư để cùng kiến tạo thị trường tài sản số hiệu quả, an toàn và phát triển bền vững. Đồng thời tin tưởng rằng với sự chung tay của các bên, Diễn đàn sẽ góp phần hiện thực hoá mục tiêu phát triển kinh tế số và khẳng định vai trò tiên phong của Đà Nẵng trong lĩnh vực tài chính - công nghệ.

Toàn cảnh Diễn đàn - Ảnh: Ngô Anh Văn.

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, Chủ tịch Công ty 1Matrix, chia sẻ: Cùng với cơ hội mở rộng, các thách thức về an toàn tài chính của thị trường tài sản mã hóa cũng ngày càng rõ nét.

Năm 2024, Trung tâm khiếu nại tội phạm mạng (IC3) thuộc FBI IC3 ghi nhận thiệt hại toàn cầu từ lừa đảo tài sản số hơn 9,3 tỷ USD, tăng gần 70% so với năm trước; Việt Nam được xếp trong nhóm 6 “điểm nóng” toàn cầu về dòng tiền gian lận. Đây là lời nhắc rằng cơ chế giám sát là điều kiện không thể thiếu để bảo đảm niềm tin thị trường.

Các chuyên gia nhận định Đà Nẵng hội tụ nhiều tiềm năng để trở thành “phòng thí nghiệm pháp lý” (sandbox) cho các mô hình tài sản số tại Việt Nam, góp phần tạo nền tảng phát triển thị trường tài sản số tại Việt Nam.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, khẳng định diễn đàn không chỉ là sự kiện chuyên đề mà còn là cột mốc quan trọng trong hành trình chủ động nắm bắt xu thế công nghệ số của Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Diễn đàn đã đạt 03 kết quả quan trọng, là cơ sở cho các bước triển khai tiếp theo.

Thứ nhất là việc cập nhật và phân tích khung pháp lý mới, trọng tâm là Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ, qua đó góp phần điều chỉnh chính sách phù hợp với thực tiễn thị trường tài sản mã hóa.

Thứ hai là nhận diện và cảnh báo các rủi ro cấp thiết, bao gồm an ninh mạng, bảo vệ nhà đầu tư và nguy cơ rửa tiền, nhằm bảo đảm phát triển thị trường đi đôi với an toàn và bền vững.

Thứ ba là thúc đẩy đối thoại chính sách thực chất, thảo luận cách thức chuyển hóa tư duy quản lý rủi ro thành hành động kiến tạo thị trường, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái tài sản số lành mạnh, minh bạch và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhấn mạnh: “Với định hướng trở thành thành phố thông minh và trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của khu vực, Đà Nẵng sẽ nghiêm túc nghiên cứu các ý tưởng và đề xuất tại diễn đàn, trong đó có cơ chế thí điểm sandbox phù hợp. Thành phố kỳ vọng trở thành môi trường thử nghiệm an toàn, minh bạch và hiệu quả cho các giải pháp tài sản số và công nghệ blockchain, góp phần tạo nền tảng phát triển thị trường tài sản số tại Việt Nam”.

Lãnh đạo thành phố đề nghị Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Đà Nẵng trong phát triển các dịch vụ tài sản số; kiến tạo hệ sinh thái tài sản số; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; bồi dưỡng kiến thức cho nhà đầu tư; hỗ trợ phòng, chống rửa tiền, gian lận, giả mạo, lừa đảo liên quan đến tài sản số.