Đà Nẵng công bố 10 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện mở bán

Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 14/10/2025
Hoàng Bách
14/10/2025, 19:43
10 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Các dự án này phân bố tại phường Hải Vân, An Hải, Hòa Cường, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hội An Đông, bao gồm nhiều loại hình như: khu đô thị, khu căn hộ, biệt thự và tổ hợp nhà ở thương mại….
Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng vừa công bố danh sách 10 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố đã có văn bản thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán.
Cụ thể, gồm: dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị du lịch Thủy Tú, phường Hải Vân có 695 căn nhà ở (689 căn biệt thự và 6 căn liền kề); Khu đô thị Capital Square 3 có 586 căn tại tòa MAT5-6; Khu đô thị Capital Square 2, phường An Hải có 530 căn tại tòa A2.4 + tòa A2.6; Khu chung cư cao tầng, văn phòng thương mại và nhà ở Tuyên Sơn, phường Hòa Cường, 1.112 căn hộ chung cư.
Dự án the Nam Khang Resort Residences, phường Ngũ Hành Sơn có 18 căn biệt thự; dự án căn hộ Mia Plaza, phường Liên Chiểu có 167 căn; Tổ hợp căn hộ bên bờ sông Hàn, phường Sơn Trà có 941 căn hộ chung cư; Tòa nhà chung cư FPT Plaza 3 - Khu đô thị Công nghệ FPT, phường Ngũ Hành Sơn, 837 căn hộ chung cư; Dự án bất động sản và Bến du thuyền Đà Nẵng, phường Sơn Trà có 34 căn biệt thự; Khu đô thị Cồn Tiến, phường Hội An Đông 340 căn nhà liền kề, song lập, biệt thự.
Liên quan đến các dự án, Sở Xây dựng thành phố lưu ý: Trường hợp chủ đầu tư thế chấp một phần hoặc toàn bộ dự án, hoặc nhà ở mà có nhu cầu bán nhà ở đó, thì phải giải chấp một phần hoặc toàn bộ dự án hoặc nhà ở và quyền sử dụng đất này trước khi ký hợp đồng mua bán nhà ở với khách hàng theo quy định tại khoản 2 Điều 183 Luật Nhà ở năm 2023. Thực hiện việc bảo lãnh trong bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Điều 26 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2024.
Việc thanh toán trong mua bán nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng (bao gồm cả tiền đặt cọc), những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà ở cho bên mua và không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua chưa được cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 05% giá bán nhà ở khi nhà ở đã có đủ các điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định.
Việc bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thực hiện theo quy định tại Điều 17, 18, 19 Luật Nhà ở năm 2023 và Điều 4, 5, 7 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: