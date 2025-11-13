TP. Hồ Chí Minh và Hà Lan thúc đẩy hợp tác logistics xanh và sân bay thông minh

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy mở rộng hợp tác với Hà Lan trong phát triển cảng biển xanh, sân bay thông minh và logistics số, nhằm hiện thực hóa tầm nhìn kết nối hai cửa ngõ thương mại toàn cầu Rotterdam – TP. Hồ Chí Minh…

Ngày 12/11, Tổng Lãnh sự quán Hà Lan tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo “Phát triển cảng biển và cảng hàng không bền vững”, với sự tham dự của bà Aukje de Vries, Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Hợp tác Hà Lan trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cho biết: “Thành phố mong muốn sẽ có nhiều thỏa thuận, dự án hợp tác cụ thể với Hà Lan được triển khai trong các lĩnh vực cảng xanh, sân bay thông minh, trung tâm logistics số hóa, để hiện thực hóa tầm nhìn kết nối hai cửa ngõ của thế giới: Rotterdam – TP. Hồ Chí Minh”.

THÚC ĐẨY 4 NHÓM HỢP TÁC TRỌNG TÂM

Theo ông Nguyễn Xuân Cường, kim ngạch thương mại TP. Hồ Chí Minh– Hà Lan trong 6 tháng đầu năm 2025 đã 2,4 tỷ USD và Hà Lan hiện là nhà đầu tư lớn nhất của Liên minh châu Âu (EU) vào Thành phố, với tổng vốn đầu tư gần 5,5 tỷ USD.

Việt Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng đang bước vào giai đoạn mở rộng hạ tầng cảng biển và hàng không với quy mô và tốc độ chưa từng có.

TP. Hồ Chí Minh là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong triển khai hoạt động hợp tác với Hà Lan. Hiện nay, hệ thống 98 bến cảng của Thành phố sau khi hợp nhất với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu có tổng sản lượng hàng hóa đạt hơn 330 triệu tấn/năm, trong đó cụm cảng Cái Mép – Thị Vải đã được Ngân hàng Thế giới và S&P Global xếp trong Top 10 cảng container hiệu quả nhất thế giới.

Thành phố đang thúc đẩy phát triển, hiện đại hóa cảng Cái Mép - Thị Vải và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, định hướng trở thành cảng trung chuyển quốc tế lớn nhất cả nước, mang tầm cỡ khu vực châu Á và thế giới.

Trong lĩnh vực hàng không, Tân Sơn Nhất, Côn Đảo và Vũng Tàu là những cảng chủ lực, cùng với sân bay quốc tế Long Thành sắp đi vào hoạt động sẽ tạo nên mạng lưới kết nối không – thủy – bộ liên vùng hoàn chỉnh, giúp TP. Hồ Chí Minh sớm đạt được mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển hàng không – logistics hàng đầu Đông Nam Á.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường phát biểu tại hội thảo - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh các thế mạnh và cơ hội, ông Cường cho biết Thành phố vẫn đang nỗ lực vượt qua những thách thức về hạ tầng, kết nối đa phương thức, biến đổi khí hậu và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Do đó, việc hợp tác với Hà Lan có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết Thành phố mong muốn thúc đẩy 4 nhóm hợp tác trọng tâm.

Thứ nhất, phát triển cảng biển xanh và thông minh thông qua chia sẻ kinh nghiệm quy hoạch, vận hành, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực.

Thứ hai, nghiên cứu mô hình “đô thị sân bay” của Amsterdam Schiphol để áp dụng tại Tân Sơn Nhất và Long Thành; đồng thời hợp tác trong quản lý vận hành, kỹ thuật và logistics hàng không.

Thứ ba, phát triển mạng lưới logistics liên vùng và khu thương mại tự do tại TP. Hồ Chí Minh theo hướng xanh, số hóa và hiệu quả.

Thứ tư, tiếp tục thúc đẩy quan hệ “Đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước” thông qua hợp tác về quản lý ngập lụt, sản xuất năng lượng tái tạo và phát triển kinh tế tuần hoàn.

“TP. Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, đồng thời mở rộng hợp tác công – tư (PPP) để thu hút đầu tư vào hạ tầng cảng biển, hàng không và logistics của Thành phố”, ông Cường nhấn mạnh.

CAM KẾT ĐỒNG HÀNH CÙNG PHÁT TRIỂN

Từ phía Hà Lan, Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Hà Lan - Aukje de Vries, cho rằng sự kiện nhằm chia sẻ ý tưởng, học hỏi lẫn nhau và tìm ra những hướng đi mới nhằm tăng cường hợp tác logistics và thương mại giữa hai nước.

“TP. Hồ Chí Minh và Rotterdam là hai đô thị vùng châu thổ, hai cửa ngõ quan trọng của thế giới. Hơn 10 năm trước, hai thành phố đã bắt đầu một mối quan hệ hợp tác đặc biệt. Rotterdam chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực chống ngập, quy hoạch cảng và logistics thông minh, trong khi TP. Hồ Chí Minh mang đến năng lượng, quy mô và tốc độ phát triển mạnh mẽ”, bà Aukje de Vries cho biết.

Các doanh nghiệp Hà Lan hoạt động trong lĩnh vực logistics, cảng biển và hàng không, có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực như thiết kế cảng thông minh, logistics số hóa và vận tải bền vững. Đặc biệt ở lĩnh vực hàng không, các doanh nghiệp Hà Lan là người tiên phong toàn cầu về mô hình “đô thị sân bay” (Airport City) – được khởi nguồn từ sân bay Amsterdam Schiphol.

Bà Aukje de Vries, Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Hà Lan phát biểu tại hội thảo - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Trong khi đó, Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong trong phát triển hệ thống cảng biển. Các cảng của Việt Nam xử lý hơn 860 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, và con số này sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Nhiều cảng biển mới đang được xây dựng, trong khi các cảng hiện hữu đang được đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa, hướng đến mục tiêu xanh hơn, sạch hơn và tăng cường vận tải thủy nội địa.

Lĩnh vực hàng không cũng đang có bước phát triển ấn tượng. Lưu lượng hàng không dự kiến sẽ tăng nhanh trong những năm tới. Việt Nam đặt mục tiêu mở rộng hệ thống sân bay từ 22 lên 30 sân bay vào năm 2030, mở ra cơ hội lớn để phát triển ngành hàng không xanh và thông minh.

Bộ trưởng cam kết Hà Lan với kinh nghiệm hàng đầu về cảng thông minh, logistics số và hàng không xanh sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam. Khi chuyên môn Hà Lan kết hợp với tinh thần năng động của Việt Nam, hai bên có thể cùng xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, logistics hiện đại, theo hướng thông minh và xanh hơn.