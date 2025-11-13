Ngành bán lẻ kỳ vọng lớn vào thương mại điện tử

Rạng sáng ngày 11/11, các sàn thương mại điện tử lớn đồng loạt diễn ra nhiều phiên livestream của các KOL nổi tiếng với mức voucher “khủng”. Một KOL chuyên bán mỹ phẩm cho biết nhiều sản phẩm, voucher đã cháy hàng chỉ trong vài phút đầu lên sóng...

Được xem là sự kiện mở đầu cho đợt sale cuối năm, ngày Độc thân năm nay chứng kiến cuộc đua giảm giá, khuyến mãi sâu của các sàn thương mại điện tử, các hệ thống bán lẻ online.

Theo ghi nhận, nhóm hàng bán chạy nhất gồm mỹ phẩm, túi xách, phụ kiện điện thoại và đồ gia dụng nhỏ như máy xay mini, quạt tích điện, hộp đựng thực phẩm... Các sản phẩm tầm giá 100.000 - 350.000 đồng có mức tiêu thụ mạnh nhất nhờ được tung voucher liên tục.

KHỞI ĐỘNG MÙA MUA SẮM CUỐI NĂM

Năm nay, Lazada công bố khoản đầu tư gần 700 tỷ đồng (25 triệu USD) dành riêng cho chiến dịch 11/11, mức chi mạnh tay nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Theo đại diện Lazada, người tiêu dùng có thể mua hàng nội địa Hàn Quốc từ Gmarket hoặc sản phẩm Trung Quốc từ Tmall với mức giảm giá lên đến 50%, tặng voucher 1 triệu đồng, freeship và đổi trả trong 30 ngày...

Tương tự, Shopee cũng triển khai hàng loạt ưu đãi lớn trong dịp 11/11. Theo đó, người mua được giảm 20%, tối đa 11 triệu đồng cho đơn hàng từ 20 triệu đồng, cùng miễn phí vận chuyển toàn chiến dịch... Sàn này còn tổ chức chương trình mở hộp quà ngẫu nhiên, với phần thưởng hấp dẫn gồm 111 điện thoại thông minh và hàng ngàn Shopee Xu, nhằm tăng tương tác với người dùng trong dịp cao điểm mua sắm cuối năm.

Không khí mua sắm 11/11 năm nay lan rộng ra cả hệ thống bán lẻ. Hệ thống WinMart/WinMart+ đang đẩy mạnh triển khai chuỗi sự kiện “Lễ hội tri ân, trọn vị gia đình” kéo dài đến 3/12/2025 nhân dịp kỷ niệm 11 năm thành lập. Với hơn 4.500 điểm bán trên toàn quốc, chuỗi bán lẻ này triển khai “111 deals chất khủng”, giảm giá tới 50%, mua 1 tặng 1 cho hàng trăm sản phẩm thiết yếu.

Từ 6/11 đến 3/12, Tuần lễ thương hiệu lớn nhất năm - Mega Brand Week quy tụ hàng chục nhãn hàng lớn cùng ưu đãi độc quyền tới 49%, đồng giá chỉ từ 11.000 đồng. Các khung giờ vàng “Happy Hour” (15h–17h) mang đến giá sốc 11.000 đồng cho nhiều sản phẩm nước giải khát, tạo không khí mua sắm sôi động mỗi ngày.

Không nằm ngoài cuộc đua, Co.op Mart triển khai chương trình hơn 5.000 sản phẩm giảm giá tới 50%, riêng nhóm thực phẩm tươi sống giảm 35%, rau an toàn áp dụng “mua 1 tặng 1” và hoàn tiền 5% cho nhóm hàng gia dụng. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc Co.op Mart Hà Đông, cho biết dịp này hệ thống tổ chức chuỗi chương trình tri ân “Độc thân ngọt ngào” với quà tặng dành cho khách hàng đầu tiên có hóa đơn chứa hai số 1, cùng hàng triệu phần quà cho thành viên thân thiết.

Song song với ưu đãi tại điểm bán, các doanh nghiệp còn mở rộng kênh online để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Lotte Mart ra mắt chương trình “Đặc quyền thành viên” với ưu đãi đến 50% cho hàng loạt sản phẩm trong nước và nhập khẩu. MM Mega Market, BigC... cho biết sau ưu đãi cho dịp 11/11, các doanh nghiệp sẽ bước vào mùa mua sắm cao điểm cuối năm với hàng loạt chương trình kích cầu áp dụng cả cho kênh mua sắm online và offline.

Trước đó, tại Tuần lễ nông sản 2025, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã kết nối để một doanh nghiệp bán thành công con cá tầm nặng 50kg với giá 102 triệu đồng qua hình thức đấu giá trực tuyến. Đồng thời, gần 6 tấn gạo được “chốt đơn” chỉ trong hai giờ livestream... Đây là những minh chứng cho thấy sức mạnh của kinh tế số khi thương mại điện tử đang dần trở thành động lực chính của ngành bán lẻ hiện đại.

SẮP DIỄN RA ONLINE FRIDAY 2025

Theo dự báo của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric, doanh số của thị trường thương mại điện tử ước đạt 105.000 tỷ đồng trong quý 4/2025, tăng 15% so với cùng kỳ 2024. Động lực đến từ nhu cầu mua sắm trong dịp cao điểm cuối năm. Các chiến dịch siêu sale như 11/11 và 12/12, cùng với dịp lễ Giáng sinh và tết Dương lịch, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sức mua trên toàn thị trường.

Theo Metric, ngành hàng thời trang, làm đẹp, đồ gia dụng và bách hóa - thực phẩm sẽ tiếp tục dẫn đầu doanh số. Nhiều khả năng các sàn sẽ đẩy mạnh hoạt động livestream bán hàng, ưu đãi miễn phí vận chuyển và tăng cường năng lực logistics để đảm bảo trải nghiệm mua sắm, duy trì đà tăng trưởng.

Hiện tại, Shopee vẫn đang giữ vị trí dẫn đầu thị trường thương mại điện tử Việt Nam với 56% thị phần, trong khi TikTok Shop đang tăng tốc mạnh với 41%. Đà phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử trong nước này đã mở ra một hướng đi đúng đắn. Quy mô bán lẻ trực tuyến Việt Nam ước tính đạt 25 - 32 tỷ USD trong năm 2025, với mức tăng gần 20%/năm.

Bên cạnh việc mở rộng quy mô, những tuần lễ giảm giá liên tiếp trên các sàn thương mại điện tử không chỉ giúp người tiêu dùng được mua sắm tiết kiệm, mà còn tạo “cú hích” mạnh mẽ cho tăng trưởng tiêu dùng nội địa.

Trong bối cảnh đó, Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2025 dự kiến sẽ diễn ra từ 13 - 17/11 với mức giảm giá lên tới 100%. Sự kiện do Bộ Công Thương chủ trì được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan toả một "đợt sóng" giảm giá mới đến người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số (eComDX), khẳng định sự kiện này hướng tới củng cố niềm tin thị trường và nâng tầm thương hiệu Việt trên không gian số. Trong bối cảnh thương mại điện tử tăng trưởng mạnh, Online Friday đặt mục tiêu góp phần kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy kinh tế số phát triển thực chất.

Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030 (được phê duyệt tại Quyết định 2326/QĐ-TTg) đặt mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng bình quân 11 – 11,5%/năm trong giai đoạn 2025 - 2030. Chiến lược này khuyến khích phát triển các mô hình bán lẻ ứng dụng công nghệ, đồng thời thúc đẩy hạ tầng bán lẻ đồng bộ ở vùng nông thôn, miền núi.

Đến năm 2030, doanh số thương mại điện tử được kỳ vọng tăng bình quân 15 - 20%/năm, chiếm 15 - 20% tổng mức bán lẻ cả nước. Đáng chú ý, khoảng 40 - 45% doanh nghiệp nhỏ và vừa được kỳ vọng sẽ tham gia các sàn thương mại điện tử.

Đây là cơ hội lớn để khu vực doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị phần, song cũng đòi hỏi sự đồng hành chính sách từ Nhà nước thông qua các ưu đãi về thuế, phí, hỗ trợ tài chính và định hướng phát triển hạ tầng bán lẻ phù hợp với từng vùng miền.