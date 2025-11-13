Chính thức mời thầu 2 gói thầu 4.900 tỷ đồng dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

​Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn có tổng mức đầu tư 6.463 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh là chủ đầu tư. Mục tiêu chiến lược của dự án là nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trong khu vực theo quy hoạch, phát huy vai trò hành lang kinh tế Bắc - Nam, kết nối các địa phương, bảo đảm đồng bộ, hiện đại. Đặc biệt, việc mở rộng sẽ nâng cao năng lực khai thác và bảo đảm an toàn giao thông cho tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, qua đó phát huy hiệu quả tổng thể của các tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

​Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn hiện hữu có chiều dài 98,35 km, đi qua hai địa phận hành chính là tỉnh Quảng Trị (khoảng 37,3 km) và TP. Huế (khoảng 61 km). Tuyến đường này được đưa vào khai thác từ cuối năm 2022 với quy mô 2 làn xe và một số đoạn vượt 4 làn xe cục bộ. Do lưu lượng phương tiện tăng cao, việc nâng cấp lên 4 làn xe hoàn chỉnh là nhiệm vụ cấp bách. Điểm đầu của tuyến nằm tại Km0 000 (giao với Quốc lộ 9, thuộc địa phận xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), tiếp giáp với điểm cuối dự án đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ. Điểm cuối tại khoảng Km102 200, tiếp giáp với điểm đầu cao tốc La Sơn - Hòa Liên, thuộc địa phận TP. Huế.

​Hiện tại, hai gói thầu xây lắp lớn nhất của dự án mở rộng đang được triển khai mời thầu công khai. Tổng giá trị của hai gói thầu này là 4.881 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng mức đầu tư dự án.

​Gói thầu XL1: Thi công xây dựng đoạn Km0 000 - Km37 300 có dự toán 1.395 tỷ đồng. Hồ sơ mời thầu (HSMT) đã được phát hành ngày 8/11/2025. Phạm vi công việc của gói thầu bao gồm khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công (BVTC). Về xây dựng, gói thầu tập trung vào phần tuyến từ Km0 000 đến Km37 300 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Công tác xây dựng cầu bao gồm việc xây thêm đơn nguyên hoặc mở rộng 10 cầu trên tuyến chính, bảo đảm bề rộng cầu phù hợp với nền đường, cùng với xây dựng các hạng mục khác trên tuyến. Theo thông báo mời thầu, Gói thầu XL1 sẽ đóng thầu vào 10 giờ ngày 26/11/2025.

​Gói thầu XL2: Thi công xây dựng đoạn Km37 300 - Km102 200 là gói thầu có giá trị lớn nhất với dự toán lên đến 3.486 tỷ đồng. HSMT vừa được phát hành ngày 11/11/2025. Gói thầu này được thực hiện chủ yếu trên địa bàn TP. Huế với thời gian thực hiện là 360 ngày. Phạm vi công việc bao gồm khảo sát và thiết kế BVTC. Về xây dựng, gói thầu thực hiện phần tuyến từ Km37 300 đến Km102 200. Công tác xây dựng cầu tập trung vào việc xây thêm đơn nguyên hoặc mở rộng 23 cầu trên tuyến chính và xây dựng mới 2 cầu vượt trong nút giao, đảm bảo bề rộng cầu phù hợp với nền đường, cùng các hạng mục khác trên tuyến. Thời gian đóng thầu của Gói thầu XL2 là 10 giờ ngày 29/11/2025.

​Việc đẩy nhanh tiến độ đấu thầu và sớm lựa chọn nhà thầu sẽ tạo tiền đề cho việc khởi công và hoàn thành dự án theo kế hoạch, góp phần quan trọng vào việc hình thành trục cao tốc liên tục, hiện đại.