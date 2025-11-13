Chính thức mời thầu 2 gói thầu 4.900 tỷ đồng dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 14/11/2025
Thiên Anh
13/11/2025, 23:49
Hai gói thầu xây lắp trọng điểm thuộc Dự án mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn, với tổng dự toán gần 4.900 tỷ đồng, đang được Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh phát hành hồ sơ mời thầu rộng rãi qua mạng...
Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn có tổng mức đầu tư 6.463 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh là chủ đầu tư. Mục tiêu chiến lược của dự án là nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trong khu vực theo quy hoạch, phát huy vai trò hành lang kinh tế Bắc - Nam, kết nối các địa phương, bảo đảm đồng bộ, hiện đại. Đặc biệt, việc mở rộng sẽ nâng cao năng lực khai thác và bảo đảm an toàn giao thông cho tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, qua đó phát huy hiệu quả tổng thể của các tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn hiện hữu có chiều dài 98,35 km, đi qua hai địa phận hành chính là tỉnh Quảng Trị (khoảng 37,3 km) và TP. Huế (khoảng 61 km). Tuyến đường này được đưa vào khai thác từ cuối năm 2022 với quy mô 2 làn xe và một số đoạn vượt 4 làn xe cục bộ. Do lưu lượng phương tiện tăng cao, việc nâng cấp lên 4 làn xe hoàn chỉnh là nhiệm vụ cấp bách. Điểm đầu của tuyến nằm tại Km0 000 (giao với Quốc lộ 9, thuộc địa phận xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), tiếp giáp với điểm cuối dự án đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ. Điểm cuối tại khoảng Km102 200, tiếp giáp với điểm đầu cao tốc La Sơn - Hòa Liên, thuộc địa phận TP. Huế.
Hiện tại, hai gói thầu xây lắp lớn nhất của dự án mở rộng đang được triển khai mời thầu công khai. Tổng giá trị của hai gói thầu này là 4.881 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng mức đầu tư dự án.
Gói thầu XL1: Thi công xây dựng đoạn Km0 000 - Km37 300 có dự toán 1.395 tỷ đồng. Hồ sơ mời thầu (HSMT) đã được phát hành ngày 8/11/2025. Phạm vi công việc của gói thầu bao gồm khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công (BVTC). Về xây dựng, gói thầu tập trung vào phần tuyến từ Km0 000 đến Km37 300 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Công tác xây dựng cầu bao gồm việc xây thêm đơn nguyên hoặc mở rộng 10 cầu trên tuyến chính, bảo đảm bề rộng cầu phù hợp với nền đường, cùng với xây dựng các hạng mục khác trên tuyến. Theo thông báo mời thầu, Gói thầu XL1 sẽ đóng thầu vào 10 giờ ngày 26/11/2025.
Gói thầu XL2: Thi công xây dựng đoạn Km37 300 - Km102 200 là gói thầu có giá trị lớn nhất với dự toán lên đến 3.486 tỷ đồng. HSMT vừa được phát hành ngày 11/11/2025. Gói thầu này được thực hiện chủ yếu trên địa bàn TP. Huế với thời gian thực hiện là 360 ngày. Phạm vi công việc bao gồm khảo sát và thiết kế BVTC. Về xây dựng, gói thầu thực hiện phần tuyến từ Km37 300 đến Km102 200. Công tác xây dựng cầu tập trung vào việc xây thêm đơn nguyên hoặc mở rộng 23 cầu trên tuyến chính và xây dựng mới 2 cầu vượt trong nút giao, đảm bảo bề rộng cầu phù hợp với nền đường, cùng các hạng mục khác trên tuyến. Thời gian đóng thầu của Gói thầu XL2 là 10 giờ ngày 29/11/2025.
Việc đẩy nhanh tiến độ đấu thầu và sớm lựa chọn nhà thầu sẽ tạo tiền đề cho việc khởi công và hoàn thành dự án theo kế hoạch, góp phần quan trọng vào việc hình thành trục cao tốc liên tục, hiện đại.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành các Quyết định số 5398, 5399 và 5400/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu B, C, D với tỷ lệ 1/2000…
Dự án nghiên cứu khoa học về Bộ Tiêu chuẩn hành nghề môi giới bất động sản Việt Nam (VREB) vừa được khởi động. Đây là bước đi đầu tiên nhằm xây dựng khung năng lực hành nghề chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp và minh bạch cho thị trường môi giới bất động sản trong nước...
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5520/QĐ-UBND xây dựng công trình khẩn cấp cải tạo tuyến kênh Thụy Phương để bổ cập nước cho sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Đoàn ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra và lân cận…
Hải Phòng đề ra mục tiêu hoàn thành 25 công viên trong giai đoạn 2023 - 2025 nhưng đến nay, nhiều công viên vẫn chờ giải phóng mặt bằng…
Bộ Xây dựng đang huy động tối đa nguồn lực và phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để đảm bảo tiến độ khởi công các dự án quan trọng trước ngày 19/12/2025. Những nỗ lực này góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: