Triển khai xây dựng Bộ Tiêu chuẩn hành nghề môi giới bất động sản Việt Nam

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 13/11/2025
Thanh Xuân
13/11/2025, 14:45
Dự án nghiên cứu khoa học về Bộ Tiêu chuẩn hành nghề môi giới bất động sản Việt Nam (VREB) vừa được khởi động. Đây là bước đi đầu tiên nhằm xây dựng khung năng lực hành nghề chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp và minh bạch cho thị trường môi giới bất động sản trong nước...
Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) vừa chính thức công bố triển khai Dự án nghiên cứu khoa học “Bộ Tiêu chuẩn hành nghề môi giới bất động sản Việt Nam (VREB)”, do Viện Nghiên cứu & đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam chủ trì thực hiện, dưới sự bảo trợ chuyên môn của Bộ Xây dựng…
Theo VARS, đây là dự án đầu tiên tại Việt Nam xây dựng bộ khung năng lực hành nghề cho lực lượng môi giới bất động sản - hướng tới hình thành chuẩn mực quốc gia, góp phần chuyên nghiệp hóa nghề nghiệp và minh bạch hóa thị trường
Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS, nhận định nghề môi giới đã trở thành cầu nối không thể thiếu giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư và khách hàng, song vẫn thiếu một hệ thống tiêu chuẩn đánh giá năng lực thống nhất.
“Chứng chỉ hành nghề hiện nay chủ yếu đánh giá kiến thức pháp lý, chưa thể hiện đầy đủ năng lực thực hành, kỹ năng tư vấn và đạo đức nghề nghiệp. Bộ Tiêu chuẩn VREB sẽ là thước đo toàn diện, giúp nghề môi giới Việt Nam phát triển chuyên nghiệp, bền vững” ông Đính nhấn mạnh.
Dự án được xây dựng dựa trên các mô hình tiêu chuẩn quốc tế (Singapore, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Úc...) kết hợp khảo sát thực tế hàng trăm doanh nghiệp, sàn giao dịch và cá nhân hành nghề trong nước. Bộ Tiêu chuẩn VREB được thiết kế như một khung năng lực toàn diện, phản ánh đồng thời kiến thức, kỹ năng, đạo đức và năng lực thực hành, tuân thủ pháp luật đồng thời có thể đo lường, đánh giá và phân hạng năng lực hành nghề của cá nhân và tổ chức.
Đặc biệt, dự án có sự tham gia của Hội đồng Cố vấn chuyên gia và Hội đồng Thẩm định độc lập, quy tụ nguyên lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tài chính, kinh tế, bất động sản, pháp luật, cùng đại diện hơn 20 doanh nghiệp và Sàn giao dịch bất động sản hàng đầu Việt Nam.
Theo kế hoạch, dự án được triển khai trong 6 tháng (từ tháng 10/2025 – 3/2026) với 10 giai đoạn, bao gồm khảo sát, phản biện, thí điểm và nghiệm thu. Đặc biệt, từ tháng 11/2025, VARS sẽ mở cổng góp ý công khai để doanh nghiệp, sàn giao dịch, cá nhân hành nghề và chuyên gia trên toàn quốc tham gia đọc, phản biện và đóng góp ý kiến cho bản dự thảo Bộ Tiêu chuẩn.
Đánh giá về ý nghĩa của dự án, bà Trần Thị Cẩm Tú, CEO EXIMRS, cho rằng một bộ tiêu chuẩn nghề nghiệp được xây dựng bài bản và được xã hội công nhận sẽ là kim chỉ nam giúp doanh nghiệp phát triển đội ngũ môi giới chất lượng cao. Đây không chỉ là bước tiến trong đào tạo, mà còn là công cụ quản trị nhân sự, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sàn giao dịch.
Ngoài ra, Bộ Tiêu chuẩn cũng là công cụ giúp cơ quan quản lý nhà nước giám sát hiệu quả hoạt động hành nghề, hỗ trợ hoạch định chính sách, đồng thời nâng cao niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư.
Dự án kỳ vọng sẽ trở thành bước ngoặt quan trọng trong quá trình chuyên nghiệp hóa lực lượng môi giới bất động sản Việt Nam, góp phần xây dựng thị trường minh bạch, phát triển ổn định và hội nhập quốc tế.
14:33, 30/09/2025
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành các Quyết định số 5398, 5399 và 5400/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu B, C, D với tỷ lệ 1/2000…
Với nhiều yếu tố tác động tích cực, cũng như những tín hiệu khởi sắc của thị trường bất động sản, ngành xây dựng được đánh giá là một trong những ngành tăng trưởng mạnh trong năm 2025 và cả trong năm tới.
Mới đây, Ban lãnh đạo Công ty TNHH Tổng hợp Xây dựng Gwangseong (đến từ Hàn Quốc) đã có chuyến thăm và làm việc với Tập đoàn Đại Nam Sơn nhằm tìm hiểu thị trường và mở rộng cơ hội hợp tác trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam.
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5520/QĐ-UBND xây dựng công trình khẩn cấp cải tạo tuyến kênh Thụy Phương để bổ cập nước cho sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Đoàn ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra và lân cận…
Chính sách nhà ở chỉ phát huy hiệu quả khi người lao động có đủ thu nhập để mua hoặc thuê được chỗ ở phù hợp. Hiện nay, giá nhà vẫn vượt xa khả năng tài chính thực tế của họ. Theo khảo sát, mức lương bình quân khoảng 8,3 triệu đồng/tháng, phần lớn họ chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: