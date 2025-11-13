Tồn kho chung cư, nhà ở riêng lẻ có xu hướng tăng

Báo cáo mới đây nhất của Bộ Xây dựng gửi Chính phủ cho biết thị trường bất động sản cơ bản ổn định, nguồn cung được cải thiện, niềm tin của nhà đầu tư trở lại, tính thanh khoản tăng, nhiều dự án nhà ở xã hội đã được cấp phép, khởi công và hoàn thành góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho người dân. Tuy nhiên, tồn kho chung cư, nhà ở riêng lẻ lại có xu hướng tăng mạnh.

Về nguồn cung nhà ở, báo cáo cho biết hiện cả nước có có 3.297 dự án nhà ở, khu đô thị với quy mô 5,9 triệu căn và tổng mức đầu tư là 7,42 triệu tỷ đồng.

Trong đó, phân khúc nhà ở thương mại, khu đô thị có 2.358 dự án có quy mô 5,2 triệu căn và tổng mức đầu tư là 6,74 triệu tỷ đồng (gồm: 564 dự án đã hoàn thành, 1.429 dự án đang triển khai và 365 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư);

Nhà ở xã hội có 697 dự án có quy mô 645 nghìn căn và tổng mức đầu tư là 590,9 nghìn tỷ đồng (bao gồm: 166 dự án đã hoàn thành, 151 dự án đang triển khai và 380 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư), đạt 60% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”;

Đầu tư xây dựng hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở có 242 dự án có quy mô gồm 78,2 nghìn lô nền và tổng mức đầu tư là 90,5 nghìn tỷ đồng (41 dự án đã hoàn thành, 178 dự án đang triển khai và 23 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư).

Về giá giao dịch, Bộ Xây dựng nhận định các năm gần đây, giá nhà ở, đất nền và nhiều loại hình bất động sản đều có xu hướng tăng qua từng năm. Tuy nhiên mức biến động tăng giá các loại hình bất động sản có sự khác nhau.

Trong đó, giá nhà ở chung cư, liền kề, biệt thự và đất nền (để người dân xây dựng nhà ở) có mức tăng cao hơn cả, bình quân tăng khoảng 10 – 15% một năm, cá biệt có giai đoạn tăng đến 30%. Mức tăng giá nhà ở, đất ở vượt cao hơn nhiều so với mức tăng thu nhập bình quân, khiến khả năng tiếp cận nhà ở, đất ở của người dân thêm khó khăn.

Giá kinh doanh các loại hình bất động sản khác như bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, thương mại, văn phòng, khu công nghiệp cũng đều tăng theo các năm; mức tăng bình quân khoảng 5 – 10% một năm và thấp hơn nhiều so với mức tăng giá nhà ở, đất ở.

Giá nhà tăng cũng làm cho lượng tồn kho của một số phân khúc nhà ở tăng cao. Cụ thể, báo cáo của 22/34 địa phương về Bộ Xây dựng cho thấy lượng tồn kho loại hình nhà ở chung cư, nhà ở riêng lẻ trong quý 3 vừa qua bằng 137% so với quý 2/2025. Trong đó, chung cư còn tồn kho 6.323 căn; nhà ở riêng lẻ 12.327 căn. Riêng loại hình đất nền, lượng tồn kho lại có xu hướng giảm, khi còn tồn 8.067 nền, chỉ bằng 68,8% so với quý trước.