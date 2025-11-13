Giải pháp căn cơ cho “bài toán” chống ngập tại Thái Nguyên

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 14/11/2025
Chu Khôi
13/11/2025, 23:48
Tại Thái Nguyên, trận lũ lịch sử vào tháng 10/2025 đã gây ra thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn hộ dân và gây tổn thất kinh tế lớn. Trước tình hình này, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã cùng nhau tìm kiếm giải pháp để giảm thiểu tác động của lũ lụt và bảo vệ cuộc sống của người dân...
Ngày 13/11/2025, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác của Bộ đã làm việc với tỉnh Thái Nguyên để bàn giải pháp xử lý tình trạng ngập lụt ở địa phương này. Phía tỉnh Thái Nguyên có ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên.
Trong hai năm qua, các phường trung tâm của tỉnh Thái Nguyên đã hứng chịu nhiều trận lũ lớn, trong đó trận lũ vào tháng 10/2025 đã phá vỡ mọi mốc quan trắc lịch sử trên sông Cầu. Tại trạm thủy văn Gia Bảy, mực nước đạt 29,9m, vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2024 hơn 1m và vượt báo động 3 đến 2,9m.
Trận lũ tháng 10/2025 tại Thái Nguyên đã ảnh hưởng đến 200.000 hộ dân, làm ngập 69.391 ngôi nhà, gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp với gần 13.600ha cây trồng bị hư hỏng và hơn 1 triệu con vật nuôi bị chết hoặc bị nước cuốn trôi. Tổng thiệt hại ước tính lên đến 12.200 tỷ đồng.
Trước sức tàn phá ghê gớm của lũ lụt, tỉnh Thái Nguyên đã đề xuất một loạt giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại. Trong đó, trọng tâm là dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống công trình đê điều, phòng chống lũ lụt hai bên bờ sông Cầu. Các công trình này bao gồm xây dựng đập Thác Huống 2, xây dựng đồng bộ đê, kè, đường giao thông mặt đê hai bờ sông Cầu và suối Mo Linh, cùng với hệ thống chống ngập úng khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Ngoài ra, việc xây dựng cầu Gia Bẩy và hệ thống trạm bơm thoát nước cũng được đưa vào kế hoạch.
Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ngập lụt nghiêm trọng là do thiếu hụt hồ chứa nước để cắt lũ ở thượng nguồn. Để giải quyết vấn đề này, các chuyên gia từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất xây dựng bốn hồ chứa nước với tổng dung tích khoảng 200 triệu m3. Nếu được thực hiện, các hồ chứa này có thể cắt lũ được khoảng 130 triệu m3, góp phần giảm thiểu nguy cơ ngập lụt cho vùng hạ du.
"Vấn đề ngập lụt của Thái Nguyên chỉ có thể được giải quyết khi đặt trong tổng thể các tỉnh lưu vực sông Cầu", Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh; đồng thời cho biết Bộ đã giao cho các đơn vị chuyên môn nghiên cứu tổng thể và sẽ đưa ra các giải pháp phù hợp sau khi có số liệu chính xác và khoa học. Quan điểm của Bộ là quản trị rủi ro thiên tai theo hướng thuận thiên, chấp nhận rủi ro có kiểm soát.
Đối với đề xuất của tỉnh Thái Nguyên, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng việc xây dựng các công trình phòng, chống lũ phải trả lời được câu hỏi: xây đê có hết được ngập không, nếu Thái Nguyên không ngập thì hạ du có ngập không? Đa số ý kiến chuyên gia cho rằng, nếu xây đê quá cao không chỉ không giải quyết triệt để vấn đề ngập lụt, mà còn ảnh hưởng đến không gian đô thị và các tỉnh phía hạ du.
Về lâu dài, cần nghiên cứu phương án xây dựng bốn hồ chứa nước ở thượng nguồn sông Cầu để cắt lũ, cùng với giải pháp tăng khả năng thoát lũ ở hạ du và giải pháp mềm linh hoạt trong việc vận hành điều tiết hồ chứa nước.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết đối với đập Thác Huống trên sông Cầu, đã xây dựng từ thời Pháp thuộc, hiện nay là điểm nghẽn cản dòng chảy, giảm khả năng thoát lũ. Do đó, Bộ sẽ nhanh chóng thực hiện dự án để giải quyết vấn đề này.
Những giải pháp toàn diện và đồng bộ này không chỉ giúp giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt mà còn góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững cho tỉnh Thái Nguyên. Việc phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương là yếu tố then chốt để đảm bảo thành công của các dự án này. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, việc quản lý rủi ro thiên tai một cách hiệu quả và bền vững là nhiệm vụ cấp bách và cần thiết.
16:48, 23/05/2025
Mặc dù chịu ảnh hưởng từ những biến động của nền kinh tế toàn cầu nhưng triển vọng trung và dài hạn của Việt Nam vẫn được đánh giá tích cực với những cơ hội từ thị trường chứng khoán, bất động sản, và “miền đất hứa” tài sản số…
Trong kỳ điều hành ngày 13/11, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh tăng theo đà đi lên của thị trường thế giới. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 162 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 160 đồng/lít, dầu điêzen 0.05S tăng 541 đồng/lít, dầu hỏa tăng 540 đồng/lít, riêng dầu madút 180CST 3.5S giảm 246 đồng/kg…
Cuộc họp giữa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Trần Đức Thắng và Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam do Đại sứ Julien Guerrier dẫn đầu, đã mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên...
Thương mại nông sản giữa Việt Nam và Trung Quốc đang mở ra nhiều cơ hội mới, khi phía Trung Quốc tái khẳng định sẽ mở rộng nhập khẩu và khuyến khích đầu tư quy mô lớn, chất lượng cao. Các mặt hàng chủ lực như trái cây, hạt điều, cà phê và thủy sản có nhiều dư địa tăng trưởng, hứa hẹn gia tăng giá trị và mở rộng thị phần tại thị trường tỷ dân...
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2229/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến 2050. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một chiến lược toàn diện, dài hạn và đồng bộ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành logistics, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế...
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: