Hà Nội xây dựng công trình khẩn cấp để bổ cập nước cho sông Tô Lịch

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 13/11/2025
Hoàng Bách
13/11/2025, 13:28
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5520/QĐ-UBND xây dựng công trình khẩn cấp cải tạo tuyến kênh Thụy Phương để bổ cập nước cho sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Đoàn ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra và lân cận…
Theo UBND Thành phố Hà Nội, công trình được xây dựng nhằm bảo đảm cung cấp nguồn nước chất lượng, ổn định, tăng cường lưu lượng giúp duy trì dòng chảy cho sông Tô Lịch từ nguồn nước sông Hồng, góp phần cải thiện tình trạng ô nhiễm, tạo cảnh quan đô thị.
Đồng thời, hỗ trợ tiêu thoát nước cho tiểu lưu vực Cổ Nhuế theo hướng ra sông Nhuệ, sông Tô Lịch (làm giảm úng ngập cho khu vực Đông Ngạc, Resco, Ecohome, Đoàn ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra…) và tưới cho diện tích nông nghiệp hiện có.
Địa điểm xây dựng tại phường Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố làm chủ đầu tư.
UBND Thành phố giao UBND phường Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô chủ trì giải tỏa mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo đúng tiến độ yêu cầu; phối hợp hỗ trợ tạo mọi điều kiện cho chủ đầu tư thực hiện dự án.
Trước đó, Thành phố Hà Nội đã thống nhất dừng nghiên cứu lấy nước sông Hồng bổ cập cho sông Tô Lịch thông qua phương án chạy dọc đường Võ Chí Công; mà triển khai nghiên cứu đề xuất mới của Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp.
Cụ thể là lấy sông Hồng bổ cập cho sông Tô Lịch, hướng từ trạm bơm Thụy Phương đến Phạm Văn Đồng (qua kênh Thụy Phương hiện tại), tới khu đô thị Tây Hồ Tây - vành đai 2,5 - đường Hoàng Quốc Việt ra sông Tô Lịch. Bằng cách này, chiều dài từ trạm bơm đến sông Tô Lịch khoảng 7km, trong đó 3km đi theo mương hở và 4km đi theo cống hiện nay.
Dự án được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nước và cải thiện môi trường sinh thái khu vực, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong tương lai.
10:32, 11/11/2025
