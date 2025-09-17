Đà Nẵng đặt chỉ tiêu kinh tế tư nhân đạt tốc độ tăng trưởng từ 11,5-12%/năm, đóng góp khoảng 60-62% GRDP của thành phố

Thành phố Đà Nẵng quyết tâm phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, đến năm 2030, đóng góp khoảng 60-62% GRDP của Thành phố.

Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 16-18/9, tại Báo cáo chính trị trình Đại hội đặt mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt bình quân từ 11%/năm trở lên; quy mô GRDP theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt trên 660.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD/người.

Đặc biệt, thành phố Đà Nẵng đưa ra chỉ tiêu cụ thể đối với lĩnh vực kinh tế tư nhân đạt tốc độ tăng trưởng bình quân từ 11,5-12%/năm, đóng góp khoảng 60-62% GRDP của thành phố. Số doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong nền kinh tế tăng từ 20-30%; có hơn 70 doanh nghiệp khoa học, công nghệ, trong đó có 5 doanh nghiệp lớn về khoa học, công nghệ, 500 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tỷ trọng kinh tế số đạt 35-40% GRDP.

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn theo giá hiện hành giai đoạn 2026-2030 đạt hơn 710.000 tỷ đồng, tăng bình quân 14-15%/năm; tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn so với GRDP đạt 28%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng tối thiểu 10%/năm…

Để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế địa phương, Đà Nẵng sẽ khuyến khích, hỗ trợ và định hướng phát triển khu vực kinh tế tư nhân thực chất, là chiến lược, chính sách lâu dài, tạo động lực phát triển quan trọng nhất theo Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị.

Thành phố tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, tín dụng, công nghệ, thị trường; tăng cường đối thoại, gặp gỡ và hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh…

Khu kinh tế mở Chu Lai-một trong những điển hình mẫu về công tác quy hoạch của Đà Nẵng.

Cùng đó, Đà Nẵng sẽ nâng cao chất lượng các quy hoạch, tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư, gắn với hoàn thành việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo Đề án “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố”.

Thành phố cũng sẽ đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến, hỗ trợ đầu tư; xác định rõ vai trò “vốn mồi” của ngân sách thành phố để thu hút các nguồn lực xã hội.

Đồng thời thành phố cũng xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút các dự án, nhà đầu tư PPP, BOT, BT, nhất là nhà đầu tư chiến lược tại Khu Thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng cà các khu công nghệ cao, công nghệ thông tin tập trung, Khu kinh tế mở Chu Lai… đủ sức hấp dẫn các nhà đầu tư tiềm lực, doanh nghiệp lớn, đầu đàn, dẫn dắt về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, thành phố Đà Nẵng sẽ kêu gọi, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư khu công nghiệp chế biến dược liệu, kết hợp nghiên cứu phát triển, xây dựng thương hiệu dược liệu đạt chuẩn quốc tế, trong đó sản phẩm chế biến từ cây sâm Ngọc Linh là chủ lực.