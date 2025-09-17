Thứ Tư, 17/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Đà Nẵng đặt chỉ tiêu kinh tế tư nhân đạt tốc độ tăng trưởng từ 11,5-12%/năm, đóng góp khoảng 60-62% GRDP của thành phố

Ngô Anh Văn

17/09/2025, 08:27

Thành phố Đà Nẵng quyết tâm phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, đến năm 2030, đóng góp khoảng 60-62% GRDP của Thành phố.

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào sáng ngày 16/9/2025.
Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào sáng ngày 16/9/2025.

Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 16-18/9, tại Báo cáo chính trị trình Đại hội đặt mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt bình quân từ 11%/năm trở lên; quy mô GRDP theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt trên 660.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD/người.

Đặc biệt, thành phố Đà Nẵng đưa ra chỉ tiêu cụ thể đối với lĩnh vực kinh tế tư nhân đạt tốc độ tăng trưởng bình quân từ 11,5-12%/năm, đóng góp khoảng 60-62% GRDP của thành phố. Số doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong nền kinh tế tăng từ 20-30%; có hơn 70 doanh nghiệp khoa học, công nghệ, trong đó có 5 doanh nghiệp lớn về khoa học, công nghệ, 500 doanh nghiệp khởi nghiệp  đổi mới sáng tạo; tỷ trọng kinh tế số đạt 35-40% GRDP.

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn theo giá hiện hành giai đoạn 2026-2030 đạt hơn 710.000 tỷ đồng, tăng bình quân 14-15%/năm; tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn so với GRDP đạt 28%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng tối thiểu 10%/năm…

Để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế địa phương, Đà Nẵng sẽ khuyến khích, hỗ trợ và định hướng phát triển khu vực kinh tế tư nhân thực chất, là chiến lược, chính sách lâu dài, tạo động lực phát triển quan trọng nhất theo Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị.

Thành phố tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, tín dụng, công nghệ, thị trường; tăng cường đối thoại, gặp gỡ và hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh…

Khu kinh tế mở Chu Lai-một trong những điển hình mẫu về công tác quy hoạch của Đà Nẵng.
Khu kinh tế mở Chu Lai-một trong những điển hình mẫu về công tác quy hoạch của Đà Nẵng.

Cùng đó, Đà Nẵng sẽ nâng cao chất lượng các quy hoạch, tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư, gắn với hoàn thành việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo Đề án “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố”.

Thành phố cũng sẽ đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến, hỗ trợ đầu tư; xác định rõ vai trò “vốn mồi” của ngân sách thành phố để thu hút các nguồn lực xã hội.

Đồng thời thành phố cũng xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút các dự án, nhà đầu tư PPP, BOT, BT, nhất là nhà đầu tư chiến lược tại Khu Thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng cà các khu công nghệ cao, công nghệ thông tin tập trung, Khu kinh tế mở Chu Lai… đủ sức hấp dẫn các nhà đầu tư tiềm lực, doanh nghiệp lớn, đầu đàn, dẫn dắt về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, thành phố Đà Nẵng sẽ kêu gọi, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư khu công nghiệp chế biến dược liệu, kết hợp nghiên cứu phát triển, xây dựng thương hiệu dược liệu đạt chuẩn quốc tế, trong đó sản phẩm chế biến từ cây sâm Ngọc Linh là chủ lực.

Từ khóa:

Đà Nẵng đầu tư doanh nghiệp kinh tế tư nhân tăng trưởng

Đọc thêm

Chuyên gia: Lỗi của nhà đầu tư là FOMO bất chấp nhưng khi điều chỉnh lại không mua

Chuyên gia: Lỗi của nhà đầu tư là FOMO bất chấp nhưng khi điều chỉnh lại không mua

Khi thị trường tăng nóng, nhà đầu tư thường sẽ mua vào rất hưng phấn trong những phiên tăng điểm, nhưng lại sợ mua vào trong phiên giảm điểm. Đây là yếu tố khiến nhà đầu tư mắc lỗi trong giao dịch...

Hai đồng tiền số có giá trị lớn nhất ngược dòng quy luật “tháng 9 u ám”

Hai đồng tiền số có giá trị lớn nhất ngược dòng quy luật “tháng 9 u ám”

Dữ liệu giao dịch quyền chọn đối với Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) cho thấy tâm lý lạc quan đang chiếm ưu thế, khi nhà đầu tư đặt cược giá sẽ tiếp tục đi lên vào cuối năm, theo dữ liệu từ CoinMarketCap…

Lời khuyên của chuyên gia về đầu tư vàng

Lời khuyên của chuyên gia về đầu tư vàng

Những người ủng hộ vàng xem tài sản này là “hầm trú ẩn” trước biến động thị trường, mất ổn định kinh tế và căng thẳng địa chính trị. Một số khác lại chỉ ra một điểm yếu của vàng là không có lợi tức, không mang lãi suất...

Hợp đồng tương lai VN100: Bước tiến mới của thị trường phái sinh Việt Nam

Hợp đồng tương lai VN100: Bước tiến mới của thị trường phái sinh Việt Nam

Thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam đang sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển mới với sự ra mắt của sản phẩm Hợp đồng tương lai chỉ số VN100, dự kiến vào tháng 10/2025.

Đặt mục tiêu tới 2030 có 500 quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán

Đặt mục tiêu tới 2030 có 500 quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 3168 phê duyệt Đề án Tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

eMagazine

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Áp lực tại vùng đỉnh vẫn lớn, thị trường cần thời gian tích lũy

Chứng khoán

2

Tổng thống Trump kiện báo New York Times, đòi bồi thường 15 tỷ USD

Thế giới

3

Việt Nam lần đầu tiên dẫn đầu thế giới về chỉ số xuất khẩu hàng hóa sáng tạo

Kinh tế số

4

Lấp "khoảng trống" nhân lực kỹ năng phát triển xanh, năng lượng tái tạo

Kinh tế xanh

5

TP. Hồ Chí Minh triển khai thanh toán không tiếp xúc trên xe buýt

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy