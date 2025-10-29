Thứ Tư, 29/10/2025

Trang chủ Du lịch

Đà Nẵng đẩy mạnh quảng bá du lịch đến thị trường Malaysia

Ngô Anh Văn

29/10/2025, 09:05

Đoàn famtrip Malaysia thực hiện chuyến khảo sát Đà Nẵng từ ngày 26 - 30/10/2025, kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác, trao đổi khách du lịch giữa TP. Đà Nẵng và Kuala Lumpur...

Lãnh đạo Sở Văn Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng đón Đoàn Famtrip Malaysia tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.
Lãnh đạo Sở Văn Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng đón Đoàn Famtrip Malaysia tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, cho biết thành phố đang đẩy mạnh quảng bá du lịch đến thị trường Malaysia thông qua chuỗi hoạt động liên tục và thiết thực.

Trước đó, Đà Nẵng đã tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch miền Trung tại Kuala Lumpur, Malaysia vào tháng 8/2025 và hoạt động đón đoàn KOLs Malaysia từ ngày 17  -21/10/2025. Hiện tại, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng tiếp tục tổ chức đón đoàn lữ hành Malaysia đến trải nghiệm và trao đổi cơ hội hợp tác du lịch tại Đà Nẵng từ ngày 26 - 30/10/2025.

Đây là sự kiện nhân dịp Hãng hàng không Vietjet Air mở đường bay từ Kuala Lumpur - Đà Nẵng vào ngày 26/10/2025. Đoàn famtrip Malaysia đến Đà Nẵng lần này gồm 22 đại diện đến từ các công ty lữ hành chuyên nghiệp và uy tín của Malaysia.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn famtrip Malaysia tham quan và trải nghiệm các điểm đến nổi bật của thành phố Đà Nẵng như Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills, Bảo tàng Đà Nẵng, Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa...

Đồng thời, đoàn trải nghiệm dịch vụ lưu trú tại Khách sạn Wyndham Danang Golden Bay và Wink Icon Danang Riverside, thưởng thức chương trình nghệ thuật “Áo dài show”, ẩm thực địa phương tại các nhà hàng Galina, Sơn Dương…

Giới thiệu <span class=tiềm năng du lịch thành phố Đà Nẵng với Đoàn Famtrip Malaysia." />
Giới thiệu tiềm năng du lịch thành phố Đà Nẵng với Đoàn Famtrip Malaysia.

Đà Nẵng từ lâu đã ghi dấu trong lòng du khách với cây Cầu Vàng biểu tượng, những bãi biển tuyệt đẹp và tinh hoa ẩm thực đặc trưng. Không chỉ là điểm dừng chân lý tưởng để nghỉ dưỡng và khám phá, Đà Nẵng là cửa ngõ dẫn lối tới con đường di sản miền Trung, đến Hội An cổ kính, cố đô Huế thơ mộng và Khu đền tháp Mỹ Sơn huyền bí.

Trong khi đó, Kuala Lumpur - đô thị hiện đại của Malaysia, nổi tiếng bởi tháp đôi Petronas, các khu Chinatown, đền chùa và công trình tôn giáo mang dấu ấn Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Ấn Độ giáo, tạo nên một bức tranh đa văn hóa sôi động cả ngày lẫn đêm.

Được biết, Malaysia nằm trong top 10 thị trường quốc tế hàng đầu của Đà Nẵng, với gần 174.900 lượt khách trong 9 tháng đầu năm 2025, tăng hơn 24 % so với cùng kỳ năm 2024. Mức tăng trưởng ấn tượng này khẳng định sức hút ngày càng lớn của Đà Nẵng đối với du khách Malaysia.

Hiện nay, đường bay Kuala Lumpur - Đà Nẵng đang được khai thác bởi AirAsia, Batik Air Malaysia và Malaysia Airlines. Việc Vietjet Air chính thức khai thác đường bay này từ ngày 26/10/2025 đã nâng tổng tần suất lên 42 chuyến/tuần, góp phần tăng cường kết nối trao đổi khách hai chiều, đồng thời mang đến thêm lựa chọn thuận tiện cho du khách trong hành trình giữa hai điểm đến.

