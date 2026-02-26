Thanh Hóa: Triển khai thi công tuyến đường dài gần 12km nối ngã ba Voi với Sầm Sơn
Nguyễn Thuấn
26/02/2026, 15:11
Tuyến đường dài 11,74 km nối ngã ba Voi với Sầm Sơn chính thức được ra quân thi công đầu năm Bính Ngọ 2026, kỳ vọng giảm áp lực cho Quốc lộ 47, Đại lộ Nam Sông Mã và mở rộng không gian phát triển đô thị ven biển Thanh Hóa.
ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ, HOÀN THÀNH TRƯỚC MÙA DU LỊCH
Chiều 25/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ ra
quân đầu năm Bính Ngọ 2026 thực hiện dự án đường giao thông từ ngã ba Voi đi Sầm
Sơn – công trình hạ tầng trọng điểm có tổng mức đầu tư 1.498 tỷ đồng.
Dự án đường giao thông từ ngã ba Voi đi Sầm Sơn có tổng chiều
dài 11,74 km, được đầu tư theo quy mô đường phố chính đô thị. Tuyến đường giữ
vai trò kết nối quan trọng theo trục Đông – Tây, góp phần hoàn thiện mạng lưới
hạ tầng giao thông khu vực phía Đông của tỉnh.
Trước đó, đoạn đầu tuyến dài 2,35 km (từ Km0+00 đến Km2+351)
đã được đầu tư hoàn thành theo quy hoạch và đưa vào khai thác từ năm 2014. Đoạn
còn lại dài 9,4 km (từ Km2+351 đến Km11+743) đang được triển khai đầu tư giai
đoạn hoàn chỉnh với quy mô đồng bộ, hiện đại.
Theo thiết kế, tuyến đường có bề rộng 44 m, gồm mặt đường mỗi
bên rộng 12 m, dải phân cách giữa rộng 5 m, vỉa hè mỗi bên rộng 7,5 m, cùng hệ
thống thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, điện chiếu sáng và cây xanh. Giá trị gói thầu
xây lắp là 438 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2026.
Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng
của dự án đã hoàn thành, bàn giao cho nhà thầu thi công, không còn vướng mắc.
Đây là điều kiện quan trọng để dự án có thể triển khai đồng loạt các hạng mục
ngay từ đầu năm.
Sở Xây dựng đang tập trung chỉ đạo các nhà thầu tổ chức thi
công nền, móng, hệ thống thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, điện chiếu sáng và cây
xanh, bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng công trình. Mục tiêu là hoàn thành và
đưa tuyến đường vào khai thác sử dụng trước mùa du lịch biển Sầm Sơn năm 2026.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Cao
Văn Cường nhấn mạnh, đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm,
có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Khi hoàn
thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian lưu thông theo hướng Đông – Tây, giảm
áp lực giao thông cho Quốc lộ 47 và Đại lộ Nam Sông Mã.
Không chỉ có ý nghĩa về giao thông, tuyến đường còn mở ra
không gian phát triển mới cho xã Lưu Vệ, phường Quảng Phú và phường Nam Sầm
Sơn; tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư vào các khu đô thị và khu du lịch
biển tiềm năng, quy mô lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo
đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn.
TẬP TRUNG NGUỒN LỰC, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH
Theo tiến độ đề ra, dự án phải hoàn thành và đưa vào khai
thác trong tháng 4/2026 để phục vụ mùa du lịch biển. Tuy nhiên, thời gian từ
nay đến thời điểm hoàn thành không còn nhiều trong khi khối lượng công việc còn
lớn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu chủ đầu tư và Ban
Quản lý dự án phải thường xuyên bám sát hiện trường, kiểm tra, đôn đốc nhà thầu
thi công bảo đảm cả tiến độ, chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật công trình; chủ động
tháo gỡ khó khăn phát sinh, kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối
với những vấn đề vượt thẩm quyền.
Các nhà thầu được yêu cầu huy động tối đa nhân lực, máy móc,
vật tư, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án đúng kế hoạch
với chất lượng cao nhất.
Đồng thời, các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ
được giao cần phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, khẩn trương giải quyết các khó
khăn, vướng mắc liên quan đến dự án khi có yêu cầu. Sở Tài chính được giao tham
mưu cấp có thẩm quyền bố trí vốn bảo đảm tiến độ thực hiện.
Trong quá trình thi công, nếu phát sinh vướng mắc về mặt bằng,
các địa phương có dự án đi qua phải phối hợp với chủ đầu tư xử lý kịp thời,
không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của công trình.
Nghệ An quyết tâm khởi công cao tốc Vinh – Thanh Thủy gần 24.000 tỷ vào dịp 30/4
12:58, 25/02/2026
Phú Thọ: Phấn đấu hoàn thành dự án xây dựng cầu sông Lô mới trong đầu năm 2027
Đề xuất mở rộng cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng lên 6 làn xe từ năm 2027
TP. Cần Thơ và tỉnh An Giang đề xuất đầu tư gần 30.000 tỷ đồng để mở rộng cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng lên quy mô 6 làn xe, nhằm bảo đảm khai thác đồng bộ và đáp ứng nhu cầu vận tải trong giai đoạn tới...
5 tuyến cao tốc của VEC phục vụ 2,68 triệu lượt xe dịp Tết, tăng gần 19%
Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, 5 tuyến cao tốc do VEC quản lý khai thác đã phục vụ khoảng 2,68 triệu lượt phương tiện, tăng 18,68% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận nhiều mốc lưu lượng kỷ lục mới...
Bộ Xây dựng đề nghị tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của UAV
Sau hàng loạt vụ thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập khu vực cất, hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng khiến nhiều chuyến bay phải chờ, chuyển hướng, Bộ Xây dựng đề nghị tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi uy hiếp an ninh, an toàn hàng không...
Đề xuất gần 30.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng lên 6 làn xe
UBND TP. Cần Thơ và tỉnh An Giang đề xuất mở rộng toàn tuyến cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe hoàn chỉnh, với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 30.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2027...
Đảm bảo vật liệu xây dựng cho các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc
Trước nhu cầu vật liệu xây dựng gia tăng phục vụ loạt dự án chuẩn bị cho APEC 2027 tại Phú Quốc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành chủ động bảo đảm nguồn cung, nâng công suất khai thác và tháo gỡ vướng nhằm đáp ứng tiến độ thi công...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: