Thanh Hóa: Triển khai thi công tuyến đường dài gần 12km nối ngã ba Voi với Sầm Sơn

Tuyến đường dài 11,74 km nối ngã ba Voi với Sầm Sơn chính thức được ra quân thi công đầu năm Bính Ngọ 2026, kỳ vọng giảm áp lực cho Quốc lộ 47, Đại lộ Nam Sông Mã và mở rộng không gian phát triển đô thị ven biển Thanh Hóa.

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ, HOÀN THÀNH TRƯỚC MÙA DU LỊCH

Chiều 25/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ ra quân đầu năm Bính Ngọ 2026 thực hiện dự án đường giao thông từ ngã ba Voi đi Sầm Sơn – công trình hạ tầng trọng điểm có tổng mức đầu tư 1.498 tỷ đồng.

Dự án đường giao thông từ ngã ba Voi đi Sầm Sơn có tổng chiều dài 11,74 km, được đầu tư theo quy mô đường phố chính đô thị. Tuyến đường giữ vai trò kết nối quan trọng theo trục Đông – Tây, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông khu vực phía Đông của tỉnh.

Trước đó, đoạn đầu tuyến dài 2,35 km (từ Km0+00 đến Km2+351) đã được đầu tư hoàn thành theo quy hoạch và đưa vào khai thác từ năm 2014. Đoạn còn lại dài 9,4 km (từ Km2+351 đến Km11+743) đang được triển khai đầu tư giai đoạn hoàn chỉnh với quy mô đồng bộ, hiện đại.

Theo thiết kế, tuyến đường có bề rộng 44 m, gồm mặt đường mỗi bên rộng 12 m, dải phân cách giữa rộng 5 m, vỉa hè mỗi bên rộng 7,5 m, cùng hệ thống thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, điện chiếu sáng và cây xanh. Giá trị gói thầu xây lắp là 438 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2026.

Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng của dự án đã hoàn thành, bàn giao cho nhà thầu thi công, không còn vướng mắc. Đây là điều kiện quan trọng để dự án có thể triển khai đồng loạt các hạng mục ngay từ đầu năm.

Sở Xây dựng đang tập trung chỉ đạo các nhà thầu tổ chức thi công nền, móng, hệ thống thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, điện chiếu sáng và cây xanh, bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng công trình. Mục tiêu là hoàn thành và đưa tuyến đường vào khai thác sử dụng trước mùa du lịch biển Sầm Sơn năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Cao Văn Cường nhấn mạnh, đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian lưu thông theo hướng Đông – Tây, giảm áp lực giao thông cho Quốc lộ 47 và Đại lộ Nam Sông Mã.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Cao Văn Cường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Hợi

Không chỉ có ý nghĩa về giao thông, tuyến đường còn mở ra không gian phát triển mới cho xã Lưu Vệ, phường Quảng Phú và phường Nam Sầm Sơn; tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư vào các khu đô thị và khu du lịch biển tiềm năng, quy mô lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

TẬP TRUNG NGUỒN LỰC, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

Theo tiến độ đề ra, dự án phải hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 4/2026 để phục vụ mùa du lịch biển. Tuy nhiên, thời gian từ nay đến thời điểm hoàn thành không còn nhiều trong khi khối lượng công việc còn lớn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án phải thường xuyên bám sát hiện trường, kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công bảo đảm cả tiến độ, chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật công trình; chủ động tháo gỡ khó khăn phát sinh, kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Các nhà thầu được yêu cầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, vật tư, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án đúng kế hoạch với chất lượng cao nhất.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá trao quà động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân trực tiếp thi công dự án. Ảnh: Lê Hợi

Đồng thời, các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, khẩn trương giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án khi có yêu cầu. Sở Tài chính được giao tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí vốn bảo đảm tiến độ thực hiện.

Trong quá trình thi công, nếu phát sinh vướng mắc về mặt bằng, các địa phương có dự án đi qua phải phối hợp với chủ đầu tư xử lý kịp thời, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của công trình.