Trang chủ Đầu tư

Hải Phòng đề xuất dự án đường nối phía tây hơn 1.019 tỷ đồng

Đỗ Hoàng

27/02/2026, 15:18

Dự án tuyến đường nối ĐT.391 với ĐT.390 dài 5,38 km nằm ở phía tây Hải Phòng có tổng mức đầu tư hơn 1.019 tỷ đồng…

Dự án tuyến đường nối ĐT.391 với ĐT.390 có điểm đầu kết nối với đường dẫn cầu vượt sông Thái Bình.
Dự án tuyến đường nối ĐT.391 với ĐT.390 có điểm đầu kết nối với đường dẫn cầu vượt sông Thái Bình.

Ngày 26/2/2026, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết, Văn phòng UBND thành phố đã có văn bản truyền đạt ý kiến kết luận của Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng kiểm tra, rà soát, hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường nối đường tỉnh 391 (ĐT.391) đến đường tỉnh 390 (ĐT.390).

Trước đó, tháng 12/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng) đã có Tờ trình đề nghị UBND TP.Hải Phòng quyết định chủ trương đầu tư dự án tuyến đường nối ĐT.391 đến ĐT.390 (đoạn từ cầu vượt sông Thái Bình đến ĐT.390).

Dự án có mục tiêu xây dựng đoạn tuyến đường kết nối ĐT.391 đến ĐT.390 (đoạn từ cầu vượt sông Thái Bình đến ĐT.390) để từng bước hoàn thành đường vành đai I, khu vực đô thị phía tây thành phố theo quy hoạch, giảm ùn tắc quốc lộ 5, kết nối liên thông các xã phường lân cận và mạng lưới đường bộ trong khu vực, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội thành phố.

Dự án tuyến đường nối ĐT.391 với ĐT.390 có tổng chiều dài 5,38 km, quy mô sử dụng đất 24,6 ha trên địa bàn các phường Nam Đồng và Ái Quốc nằm ở phía tây Hải Phòng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.019 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, thời gian thực hiện năm 2026 – 2028.

Trong Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng) cho rằng, việc đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối ĐT.391 đến ĐT.390 (đoạn từ cầu vượt sông Thái Bình đến ĐT.390) sẽ kết nối liên thông các xã phường lân cận bên phải quốc lộ 5 (không phải đi ra quốc lộ 5 thường xuyên ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông) và mạng lưới đường bộ trong khu vực theo quy hoạch.

Đồng thời, dự án từng bước hoàn chỉnh đường vành đai I khu vực đô thị phía tây thành phố, phát huy hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Thái Bình và đường dẫn (hiện đang thực hiện đầu tư), tạo thuận lợi khi triển khai đầu tư tuyến đường tốc độ cao kết nối phía Đông phía Tây thành phố Hải Phòng, đáp ứng yêu cầu kết nối. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng nhận định việc đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối ĐT.391 đến ĐT.390 là cần thiết nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế của Hải Phòng.

Từ khóa:

Cầu vượt sông Thái Bình đầu tư dự án giao thông Hải Phòng phát triển kinh tế Hải Phòng tuyến đường vành đai I

