Cà Mau: Đề xuất đầu tư hơn 5.400 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đề xuất đầu tư hơn 5.400 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng đoạn Năm Căn - Đất Mũi dài gần 58,5 km, nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông và nâng cao năng lực khai thác tuyến...

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh vừa trình Bộ Xây dựng xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi, thuộc địa bàn tỉnh Cà Mau.

Theo tờ trình, dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 58,46 km, hướng tuyến cơ bản bám theo đường Hồ Chí Minh hiện hữu nhằm tận dụng hạ tầng sẵn có. Điểm đầu tuyến tại Km0+00 trùng với cọc Km2377 theo lý trình đường Hồ Chí Minh, đồng thời trùng lý trình Km2297 Quốc lộ 1A. Điểm cuối tại Km58+455, nằm ở khu vực đầu cột cờ thuộc khu du lịch Đất Mũi. Riêng đoạn từ Km0 đến Km4 được giữ nguyên, không thực hiện đầu tư trong giai đoạn này.

Phương án thiết kế chủ yếu giữ nguyên tim tuyến hiện hữu và mở rộng sang hai bên, tận dụng nền đường đã được đầu tư trước đây nhằm hạn chế khối lượng giải phóng mặt bằng.

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, giai đoạn trước khu vực này đã được giải phóng mặt bằng theo quy mô nền đường rộng 12 m. Sau khi nâng cấp, tuyến đường sẽ được mở rộng đạt quy mô từ 2 đến 4 làn xe, theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, với vận tốc thiết kế 80 km/h.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án được tính toán gần 5.422 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng chiếm khoảng 3.344 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và các chi phí khác khoảng 335 tỷ đồng; chi phí giải phóng mặt bằng và tái định cư, bao gồm dự phòng, khoảng 938 tỷ đồng; chi phí dự phòng 806 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện dự kiến sử dụng từ ngân sách Nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Theo nội dung đề xuất, việc đầu tư nâng cấp, mở rộng đoạn Năm Căn - Đất Mũi nhằm từng bước hoàn chỉnh quy mô toàn tuyến Quốc lộ 1 từ Hà Nội đến Cà Mau theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự án hướng đến đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng, đồng thời cải thiện khả năng khai thác tuyến đường trong điều kiện tác động của biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, dự án được kỳ vọng góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội cũng như bảo đảm quốc phòng, an ninh tại tỉnh Cà Mau và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Việc nâng cấp tuyến đường cũng góp phần hoàn thiện quy mô toàn tuyến đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch, tăng cường kết nối giao thông và nâng cao năng lực khai thác hạ tầng.