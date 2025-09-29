Đà Nẵng: Hành trình trở thành trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo
Ngô Anh Văn
29/09/2025, 09:33
Đà Nẵng, thành phố biển cửa ngõ của miền Trung, đang nổi lên như một biểu tượng của sự phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Đà Nẵng đã và đang khẳng định vị thế của mình trên bản đồ công nghệ thế giới.
Nghị quyết số 43-NQ/TW năm 2019 của Bộ Chính trị đã đặt
ra mục tiêu đầy tham vọng: Đến năm 2030, Đà Nẵng sẽ hoàn thành xây dựng đô thị
thông minh, trở thành trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của cả nước.
Sau hơn 5 năm thực hiện nghị quyết, Đà Nẵng đã đạt được những thành tựu đáng
kể, dẫn đầu cả nước về chỉ số chuyển đổi số (DTI) trong 4 năm liên tiếp và được
vinh danh là Thành phố thông minh tiêu biểu của Việt Nam trong 5 năm liền.
CƠ CHẾ,
CHÍNH SÁCH MỞ
Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công
nghệ Đà Nẵng nhấn mạnh rằng các nghị quyết của Bộ Chính trị và Quốc hội đã tạo
động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của thành phố. Đặc biệt, Nghị quyết số
136/2024/QH15 của Quốc hội đã mở ra những cơ chế, chính sách đặc thù, tạo điều
kiện cho Đà Nẵng bứt phá với các mô hình mới như Trung tâm Tài chính quốc tế,
Khu Thương mại tự do, và thu hút đầu tư chiến lược trong lĩnh vực bán dẫn, trí
tuệ nhân tạo. Những định hướng này không chỉ là cơ hội vàng mà còn là thách
thức lớn, đòi hỏi sự nỗ lực, sáng tạo và quyết tâm chính trị cao của cả hệ
thống.
Trong những năm qua, Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải
pháp đồng bộ và đột phá, đạt được những kết quả đáng khích lệ trong việc xây
dựng thành phố thông minh và chuyển đổi số. Trung tâm Giám sát điều hành thông
minh, được ví như "bộ não số" của thành phố, đã đi vào hoạt động từ
cuối năm 2023, hỗ trợ ra quyết định chính xác và kịp thời. Hạ tầng công nghệ
thông tin của Đà Nẵng cũng được đầu tư mạnh mẽ với việc hoàn thành Khu Công
viên phần mềm số 2 và khởi công nhiều dự án trọng điểm như phòng thí nghiệm
công nghệ đóng gói Fab Lab và tòa nhà công nghệ cao Viettel Đà Nẵng. Đặc biệt,
Đà Nẵng đã hình thành cộng đồng hơn 25 doanh nghiệp vi mạch bán dẫn, thu hút sự
hiện diện của nhiều tập đoàn lớn như Marvell, Synopsys, Quest Global Design.
Năm 2023, Đà Nẵng đã đạt giải Ba Seoul Smart City
Prize ở hạng mục "Thành phố lấy con người làm trung tâm", khẳng định
uy tín và vị thế tiên phong của mình trong lĩnh vực này. Kinh tế số của Đà Nẵng
hiện chiếm tỷ trọng cao trong tổng GRDP của thành phố, chứng tỏ chuyển đổi số
đã tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế – xã hội. Thành phố đặt mục tiêu đến
năm 2030 hoàn thành xây dựng đô thị thông minh và chính quyền số toàn diện,
phấn đấu trở thành trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước, có sức
hút quốc tế. Đà Nẵng hướng đến mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn của ngành vi
mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, fintech và công nghệ lượng tử.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Thanh Hồng nhìn nhận: Đà Nẵng
cũng đang đối diện với nhiều thách thức lớn. Yêu cầu mới của chính quyền hai
cấp sau khi sáp nhập Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đòi hỏi hệ thống quản lý, điều
hành phải tinh gọn, hiệu quả và hiện đại hơn. Nguồn nhân lực chất lượng cao cho
lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo còn hạn chế,
chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập.
Cùng với đó, cạnh tranh quốc tế gay gắt trong thu hút
đầu tư và phát triển công nghệ cũng là một thách thức không nhỏ. Thể chế và
chính sách vẫn còn khoảng trống cần bổ sung để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, thúc
đẩy đổi mới sáng tạo và tạo điều kiện cho doanh nghiệp bứt phá…
ĐỘT PHÁ PHÁT
TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, để hiện thực hóa mục tiêu
trở thành trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam, Đà Nẵng đã xác
định 4 nhóm giải pháp lớn.
Thứ nhất, về thể chế và chính sách đột phá, thành phố sẽ tận
dụng tối đa cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 136/2024/QH15, thí điểm sandbox cho
các công nghệ mới như AI, Big Data, blockchain, fintech và công nghệ lượng tử.
Thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo từ ngân sách và xã
hội hóa để hỗ trợ khởi nghiệp, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới. Chính sách
thu hút, trọng dụng nhân tài và đãi ngộ xứng đáng để quy tụ chuyên gia giỏi
trong và ngoài nước cũng được chú trọng.
Thứ hai, về hạ tầng số hiện đại, Đà Nẵng sẽ đầu tư mạnh mẽ
xây dựng Trung tâm dữ liệu cấp vùng, tuyến cáp quang quốc tế và phủ sóng 5G
toàn thành phố. Triển khai 3 sáng kiến đột phá: Bản sao số đô thị, Trung tâm
Tài chính thông minh và Trung tâm Thương mại tự do thông minh. Mở rộng Khu Công
nghệ thông tin tập trung, phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn, AI, fintech
và công nghệ lượng tử, hướng tới mục tiêu kinh tế số chiếm 35–40% GRDP vào năm
2030.
Thứ ba, về nâng cao chất lượng hành chính công, Đà Nẵng sẽ
chuyển từ mô hình hành chính truyền thống sang hành chính công chủ động, cung
cấp dịch vụ số liên thông, không phụ thuộc địa giới. Ứng dụng AI và Big Data
trong dự báo, phân tích nhu cầu, tự động trả lời và hướng dẫn dịch vụ. Xây dựng
chính quyền số toàn diện, loại bỏ thủ tục giấy tờ và phát triển dịch vụ thông
minh lấy người dân làm trung tâm. Đào tạo và nâng cao kỹ năng số cho cán bộ,
công chức và người dân để công nghệ thực sự trở thành công cụ phục vụ mọi
người.
Thứ tư, về liên kết và hợp tác, Đà Nẵng sẽ xây dựng hệ sinh
thái đổi mới sáng tạo bằng cách thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
quốc gia tại Đà Nẵng, kết nối mạnh mẽ cộng đồng khởi nghiệp. Xây dựng cụm đổi
mới sáng tạo, vườn ươm doanh nghiệp, không gian làm việc chung và mạng lưới đầu
tư cho startup. Thúc đẩy liên kết bốn nhà (Nhà nước – Nhà trường – Nhà khoa học
– Doanh nghiệp) theo chuẩn quốc tế. Tổ chức các hội nghị và diễn đàn quốc tế về
công nghệ, xây dựng thương hiệu "Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà
Nẵng" thường niên, quảng bá hình ảnh thành phố như điểm đến công nghệ –
tài chính hấp dẫn.
Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã xác định phát triển
khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng
hàng đầu. Với thành phố Đà Nẵng, đây là cơ hội lịch sử để bứt phá, trở thành
trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực và cả nước. Nếu Cách mạng
Tháng Tám 1945 được làm nên bởi sức mạnh của khát vọng độc lập, thì hôm nay,
cuộc Cách mạng khoa học – công nghệ – đổi mới sáng tạo cũng cần sự đồng lòng,
trí tuệ và niềm tin của toàn xã hội.
Ông Nguyễn Thanh Hồng tin tưởng rằng với quyết tâm
chính trị cao, sự chỉ đạo sát sao của Đảng bộ thành phố, cùng tinh thần dấn
thân, sáng tạo của mỗi cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và người dân, Đà Nẵng sẽ
phát triển bứt phá, sớm trở thành thành phố thông minh, hiện đại, là nơi mà mỗi
người dân đều tự hào được sống, học tập, làm việc và cống hiến.
