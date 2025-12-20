Hệ thống Tiêm chủng VNVC vào Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ tin dùng Việt Nam 2025

Chương trình do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy tổ chức với chủ đề “Giá trị chất - Niềm tin thật” diễn ra ngày 18/12 nhằm tôn vinh các thương hiệu uy tín, có chất lượng sản phẩm - dịch vụ vượt trội, minh bạch và được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Danh hiệu là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của VNVC trong việc cung cấp dịch vụ tiêm chủng chất lượng cao, đạt chuẩn quốc gia và quốc tế, vì sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững của xã hội.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, việc VNVC liên tiếp được vinh danh tại các giải thưởng uy tín không chỉ khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực tiêm chủng mà còn thể hiện vai trò tiên phong, đổi mới sáng tạo của một doanh nghiệp Việt.

Hệ thống Tiêm chủng VNVC được vinh danh trong Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ tin dùng Việt Nam 2025. Ảnh: BTC.

Bà Vũ Thị Thu Hà, Giám đốc Cung ứng, Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết, sự khác biệt của VNVC đến từ chiến lược đầu tư bài bản và dài hạn. Trong đó, trọng tâm là việc xây dựng hàng trăm trung tâm tiêm chủng hiện đại, đồng bộ trên khắp cả nước; đầu tư lớn cho hệ thống kho lạnh và dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin đạt chuẩn GSP theo tiêu chuẩn quốc tế; hơn 12.000 nhân viên y tế được đào tạo chuyên sâu về an toàn tiêm chủng, bảo quản vắc xin chất lượng.

Đến nay, VNVC đã đưa về Việt Nam hơn 20 loại vắc xin thế hệ mới vốn chỉ phổ biến tại các quốc gia phát triển như các loại vắc xin phế cầu 13, 15, 20, 23 phòng viêm phổi và viêm màng não; vắc xin HPV 9 chủng phòng ung thư cổ tử cung và nhiều loại ung thư khác ở cả nam và nữ; các vắc xin não mô cầu phòng viêm màng não, nhiễm trùng huyết; vắc xin sốt xuất huyết; vắc xin zona thần kinh; kháng thể đơn dòng và các loại vắc xin phòng virus hợp bào hô hấp RSV gây viêm phổi, viêm tiểu phế quản… Đồng thời, VNVC đang đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vắc xin công nghệ cao nhằm tiến tới tự chủ nguồn cung, phục vụ lâu dài cho nhu cầu trong nước.

Hệ thống kho lạnh lớn bảo quản vắc xin đạt chuẩn GSP theo tiêu chuẩn quốc tế của VNVC. Ảnh: Mộc Thảo.

Ra đời năm 2017, trong bối cảnh Việt Nam thiếu hụt nghiêm trọng vắc xin dịch vụ, VNVC xác định sứ mệnh đưa các loại vắc xin quan trọng, chất lượng cao đến gần hơn với người dân. Hiểu rõ chất lượng vắc xin và quy trình tiêm chủng an toàn là yếu tố cốt lõi, quyết định hiệu quả bảo vệ sức khỏe cộng đồng, VNVC đầu tư lớn xây dựng hệ thống kho lạnh tổng cực lớn ở ba miền Bắc - Trung - Nam cùng các kho lạnh tại mỗi trung tâm đạt chuẩn GSP theo tiêu chuẩn quốc tế.

Mỗi kho lạnh được giám sát nhiệt độ tự động nghiêm ngặt 24/7 cùng quy trình kiểm soát gắt gao của nhân sự vận hành được đào tạo bài bản. Đây là điều kiện giúp VNVC lưu trữ hàng trăm triệu liều vắc xin trong điều kiện nhiệt độ đồng nhất 2-8 độ C. Đồng thời, VNVC cũng cải tiến hệ thống xe lạnh vận chuyển vắc xin, được công nhận đạt chuẩn GSP để sẵn sàng điều chuyển vắc xin chất lượng cao khắp mọi miền, hạn chế tình trạng khan hiếm vắc xin.

Tại VNVC, mọi khách hàng đều trải qua quy trình tiêm chủng một chiều 8 bước, khám sàng lọc và tiêm chủng bởi bác sĩ, điều dưỡng 100% có chứng chỉ an toàn tiêm chủng, điều dưỡng được đào tạo kỹ năng tiêm nhẹ nhàng.

Mỗi trung tâm VNVC đều được thiết kế hiện đại, đầy đủ các khu chức năng như phòng khám, phòng tiêm, phòng theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm, khu vui chơi cho trẻ em, phòng riêng cho mẹ và bé…, tạo nên môi trường thân thiện, an toàn và chuyên nghiệp.

Trước tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhất là sau đại dịch Covid-19, VNVC triển khai nhiều chương trình bình ổn, ưu đãi giá, chia nhỏ chi phí thành nhiều đợt thanh toán, hỗ trợ tiêm vắc xin trước, trả chi phí sau không lãi suất để người dân tiếp cận kịp thời tiêm chủng bảo vệ sức khỏe.

Người dân tiêm vắc xin phòng viêm phổi biến chứng nặng của GSK khi vừa ra mắt ngày 14/12. Ảnh: Mộc Thảo.

Song song đó, VNVC còn dành tặng hàng chục triệu liều vắc xin như cúm, uốn ván, lao, viêm gan B… cho trẻ em, người lớn, cựu chiến binh, lực lượng công an và người cao tuổi neo đơn, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Không dừng lại ở lĩnh vực tiêm chủng, tháng 5/2025, VNVC chính thức khởi công Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC tại tỉnh Tây Ninh với tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 2.000 tỷ đồng. Nhà máy được xây dựng theo các tiêu chuẩn cao cấp nhất của WHO, EU và FDA (Mỹ), với công suất thiết kế lên tới 100 triệu liều mỗi năm.

Đặc biệt, lễ khởi công nhà máy có sự chứng kiến và bấm nút của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, thể hiện sự quan tâm và đánh giá cao của quốc tế đối với chiến lược phát triển công nghiệp vắc xin của Việt Nam.

Dự kiến khi đi vào vận hành cuối năm 2027, nhà máy sẽ sản xuất các loại vắc xin và sinh phẩm đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu trong nước và hướng tới xuất khẩu, từng bước khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ vắc xin toàn cầu.

Hiện VNVC đã ký kết nhiều thỏa thuận quan trọng với các tập đoàn dược phẩm và trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới như Sanofi (Pháp), Pfizer (Mỹ), GSK (Anh) và các đối tác thuộc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF). Những hợp tác này mở ra cơ hội chuyển giao và làm chủ công nghệ sản xuất vắc xin, thuốc sinh học tiên tiến, đặc biệt là công nghệ vắc xin mRNA, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tự chủ vắc xin vì an ninh y tế quốc gia.