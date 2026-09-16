Ban hành Nghị định mới gỡ vướng và rút ngắn quy trình triển khai các dự án đường sắt

Nghị định 352/2026/NĐ-CP cho phép triển khai song song một số công việc tại dự án đường sắt, áp dụng thiết kế FEED và thuê tư vấn nước ngoài trong nhiều khâu nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai dự án...

Ảnh minh hoạ. Nguồn: VNR.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 352/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 (Nghị định 352), sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2025/NĐ-CP và Nghị định số 67/2026/NĐ-CP về thiết kế kỹ thuật tổng thể và cơ chế đặc thù đối với một số dự án đường sắt.

Cụ thể, Nghị định 352 sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến nguyên tắc thực hiện dự án, trình tự lập và thẩm định dự án, ứng dụng công nghệ, thuê tư vấn nước ngoài, quản lý nguồn vốn và một số nội dung đặc thù trong quá trình triển khai. Nghị định 352/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/9/2026.

TRIỂN KHAI SONG SONG NHIỀU CÔNG VIỆC

Một trong những điểm mới là quy định dự án được thực hiện song song, đồng thời, kết hợp các nội dung công việc nhằm đẩy nhanh quá trình triển khai. Việc thực hiện phải bảo đảm thứ tự hoàn thành và tính thống nhất của toàn dự án.

Trường hợp phát sinh chi phí cần thiết do việc điều chỉnh để triển khai các công việc song song, đồng thời, cơ quan chuẩn bị dự án hoặc chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét. Người quyết định đầu tư quyết định việc bổ sung kinh phí trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo.

Nghị định cũng cho phép Bộ Xây dựng, khi cần thiết, quy định hoặc hướng dẫn riêng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, định mức xây dựng và giá xây dựng phù hợp với đặc thù của từng dự án.

Đối với dự án sử dụng thiết kế FEED thay cho thiết kế cơ sở trong Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng được thực hiện theo trình tự 2 bước gồm thiết kế FEED và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế FEED. Thiết kế bước sau có thể là thiết kế chi tiết theo thông lệ quốc tế hoặc thiết kế bản vẽ thi công, nhưng phải bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn áp dụng.

Về ứng dụng công nghệ, việc áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) do người quyết định đầu tư quyết định phù hợp với đặc thù của dự án. Nghị định khuyến khích tích hợp BIM với hệ thống thông tin địa lý (GIS), hệ thống quản lý tài sản (AIM), bản sao kỹ thuật số song sinh (Digital Twin), các công nghệ mô phỏng và đánh giá phương án trong khảo sát, thiết kế, xây dựng và quản lý vận hành.

Việc khai thác, sử dụng và chia sẻ dữ liệu từ các hệ thống này phải bảo đảm yêu cầu về an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định về quốc phòng, an ninh.

Nghị định 352 cũng cho phép dự án thuê tư vấn nước ngoài thực hiện một số công việc hỗ trợ chuẩn bị dự án, quản lý dự án, lập và thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, giám sát thi công, đánh giá an toàn hệ thống, tư vấn pháp lý và các công việc tư vấn khác theo quyết định của người có thẩm quyền.

Đối với việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt và quy hoạch vùng phụ cận nhà ga, quy hoạch khu vực TOD đối với đường sắt đô thị, Nghị định yêu cầu các bên phối hợp chặt chẽ để bảo đảm kết nối không gian và giao thông. Trường hợp thiết kế FEED làm thay đổi ranh giới nhà ga, chủ đầu tư phải thông báo kịp thời để cơ quan lập quy hoạch cập nhật, điều chỉnh.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: VNR

Nghị định cũng quy định các dự án đang triển khai thuộc danh mục được áp dụng cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 188/2025/QH15 được sử dụng vốn đối ứng để tiếp tục thực hiện công việc trong trường hợp có yêu cầu thay đổi; đồng thời có thể sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài để đáp ứng yêu cầu tiến độ. Việc thực hiện các thủ tục về nguồn vốn và điều chỉnh dự án phải tuân thủ pháp luật liên quan.

Các dự án thuộc danh mục dự án trọng yếu có yêu cầu về quốc phòng, an ninh phải được Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có ý kiến thống nhất về việc bảo đảm quốc phòng, an ninh trước khi phê duyệt.

RÚT NGẮN THỜI GIAN THẨM ĐỊNH

Nghị định 352 đồng thời sửa đổi quy định về hồ sơ, trình tự thẩm định và quyết định đầu tư dự án đường sắt.

Theo đó, chủ đầu tư gửi hồ sơ đến cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định. Hồ sơ được gửi trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản của Bộ Xây dựng hoặc gửi trực tiếp, thông qua dịch vụ bưu chính.

Hồ sơ trình thẩm định gồm tờ trình, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo kết quả thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi của tư vấn thẩm tra, văn bản chấp thuận của người quyết định đầu tư về Báo cáo giữa kỳ, nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án và các tài liệu liên quan khác nếu có.

Hội đồng thẩm định ban hành thông báo kết quả thẩm định trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Sau khi hoàn thiện tổng mức đầu tư theo yêu cầu tại thông báo kết quả thẩm định, chủ đầu tư gửi hồ sơ đến Kiểm toán nhà nước để thực hiện kiểm toán làm cơ sở phê duyệt dự án. Kiểm toán nhà nước có kết quả kiểm toán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị kiểm toán.

Trên cơ sở kết quả thẩm định và kiểm toán, chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ dự án, trình cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định tổng hợp để trình người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt đã được phê duyệt trước thời điểm Nghị định có hiệu lực, không phải phê duyệt lại và các công việc tiếp theo thực hiện theo quy định mới.

Với dự án đã trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh trước ngày Nghị định có hiệu lực, nếu đủ điều kiện thẩm định nhưng chưa có thông báo kết quả thì tiếp tục thẩm định, phê duyệt theo Nghị định 123/2025/NĐ-CP và Nghị định 67/2026/NĐ-CP; các công việc tiếp theo thực hiện theo Nghị định 352.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thẩm định hoặc kết quả thẩm định chưa đủ điều kiện để tổng hợp, trình phê duyệt thì việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi được thực hiện theo quy định của Nghị định 352.