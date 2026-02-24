Thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Kỳ vọng sôi động trong năm 2026

Thị trường
trái phiếu doanh nghiệp đã đạt được những bước tiến vững chắc trong năm 2025, tạo
tiền đề cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới. Tính đến cuối năm 2025,
quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đạt trên 1,4 triệu tỷ đồng, tương
đương 11% GDP. Hoạt động phát hành mới sôi động, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu
tư cải thiện. Tỷ lệ trái phiếu chậm trả giảm đáng kể trong năm, đi cùng với tỷ
lệ hoàn trả tăng nhờ hiệu quả của hoạt động tái cấu trúc tại một số tổ chức phát
hành và tình hình kinh doanh của ngành cải thiện.
Với những kết
quả đạt được, VIS Rating dự báo hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp sẽ
tiếp tục sôi động trong năm 2026 nhờ nhu cầu vốn lớn của các doanh nghiệp trong
bối cảnh giải ngân cho vay của ngân hàng ngày càng chọn lọc hơn. Rủi ro tín dụng
trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ tiếp tục trong tầm kiểm soát, được hỗ
trợ bởi môi trường kinh tế vĩ mô ổn định và nhu cầu tái cấp vốn về trái phiếu ở
mức thấp.
PHÁT HÀNH MỚI TĂNG ĐÁNG KỂ
Trong năm 2025, tổng giá trị trái phiếu doanh
nghiệp phát hành mới đạt 624 nghìn tỷ đồng (tăng 32% so với cùng kỳ), được thúc đẩy bởi nhóm ngân hàng (tăng 35%) và bất động sản dân cư (tăng 37%). Ngân
hàng là nhóm tổ chức phát hành năng động nhất trên thị trường, với nhu cầu bổ sung nguồn vốn trung - dài hạn trong bối cảnh chênh lệch giữa tín dụng và tiền gửi ngày càng mở rộng. Trong khi đó, các nhà phát triển bất động sản tích cực huy động vốn để triển khai dự án mới và thay thế các trái phiếu đã đáo hạn.
VIS Rating kỳ vọng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2026 sẽ tăng khoảng 15-20% so với năm 2025, với động lực đến từ nhu cầu huy động vốn trung – dài
hạn của doanh nghiệp trong bối cảnh hoạt động cho vay của các ngân hàng ngày
càng chọn lọc hơn. Nhóm Ngân hàng và Bất động sản vẫn tiếp tục là các tổ chức
phát hành chính trên thị trường; tuy nhiên, hoạt động phát hành mới được kỳ vọng
sẽ mở rộng sang các nhóm ngành tiện ích, vận tải và phát triển hạ tầng, khi
chính sách phát triển hạ tầng mạnh mẽ của Chính phủ thúc đẩy nhu cầu huy động vốn
dài hạn.
Đáng lưu ý, hồ sơ tín nhiêm của các tổ chức
phát hành cải thiện đáng kể. Trong năm 2025, VIS Rating ghi nhận 50% số lượng tổ
chức phát hành mới có hồ sơ tín nhiệm ở mức “Trung bình” trở lên, cao hơn đáng
kể so với tỷ lệ 38% của năm 2024. Điều này cho thấy những điều kiện và yêu cầu
ngày càng khắt khe hơn từ phía pháp luật và các nhà đầu tư đối với các doanh
nghiệp muốn huy động vốn qua kênh trái phiếu doanh nghiệp
Hoạt động xếp hạng tín nhiệm phổ biến hơn,
khi có tới 75 tổ chức phát hành được xếp hạng lần đầu và đã thực hiện phát hành
trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2025 (tăng 50% so với cùng kỳ). Động lực đến
từ quy định xếp hạng tín nhiệm bắt buộc đối với trái phiếu doanh nghiệp phát
hành ra công chúng, không có bảo lãnh thanh toán của các tổ chức phát hành phi
ngân hàng (Nghị định 245/2025/NĐ-CP) và dự kiến có thể áp dụng đối với trái phiếu
doanh nghiệp phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp trong thời
gian tới.
TÌNH HÌNH CHẬM TRẢ CÓ CẢI THIỆN
Tỷ lệ trái phiếu
chậm trả trong năm 2025 giảm xuống 1,3%, từ mức đỉnh 12,2% trong năm 2023 cho
thấy sự cải thiện rõ rệt về tình hình tài chính của các tổ chức phát hành có dư
nợ lưu hành. Các trái phiếu chậm trả lần đầu trong năm tập trung ở nhóm bất động
sản đã từng phát sinh chậm trả trong các năm trước, do dòng tiền và lợi nhuận
còn hạn chế trong giai đoạn đầu tái cơ cấu nợ và khởi động lại các dự án.
Với diễn biến
này, dự báo tỷ lệ trái phiếu chậm trả sẽ được duy trì ổn định trong năm 2026, được
hỗ trợ bởi môi trường kinh tế vĩ mô ổn định và nhu cầu tái cấp vốn về trái phiếu
ở mức thấp. Chúng tôi ước tính giá trị trái phiếu đáo hạn trong năm 2026 khoảng
209 nghìn tỷ đồng, bằng 14% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp đang lưu hành.
Đáng chú ý, các
tổ chức phát hành chậm trả đã hoàn trả 51 nghìn tỷ đồng cho các trái chủ trong
năm 2025 (tăng 82% so với cùng kỳ). Tỷ lệ thu hồi nợ gốc chậm trả lũy kế đến cuối
năm 2025 đã tăng lên 43,4%, so với mức 28,5% trong năm 2024 với cải thiện mạnh
ghi nhận ở nhóm năng lượng và bất động sản nhà ở.
Chúng tôi cho
rằng tỷ lệ thu hồi trái phiếu chậm trả sẽ tiếp tục cải thiện trong năm 2026 nhờ
hiệu quả từ hoạt động tái cơ cấu của nhiều doanh nghiệp bất động sản nhà ở dần
được phản ánh rõ nét, giúp lợi nhuận và dòng tiền tốt hơn.
THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH THỨ CẤP TĂNG
Giao dịch trái
phiếu doanh nghiệp trên thị trường thứ cấp tiếp tục cải thiện. Giá trị giao dịch
hàng ngày bình quân trên thị trường thứ cấp năm 2025 đạt khoảng 6 nghìn tỷ đồng
(tăng 23% so với cùng kỳ) với số lượng tổ chức phát hành trái phiếu được giao dịch
trong năm tăng nhẹ lên 182 tổ chức phát hành.
Giao dịch trên
thị trường vẫn tập trung ở trái phiếu phát hành bởi các ngân hàng và doanh nghiệp
bất động sản (chiếm 75% tổng giá trị giao dịch) và trái phiếu có kỳ hạn còn lại
dưới 3 năm, phản ánh tỷ trọng chiếm ưu thế của các nhóm trái phiếu này trong tổng
giá trị giao dịch toàn thị trường.
Lợi suất giao
dịch của các trái phiếu tăng nhẹ trong năm, theo đà tăng của lãi suất thị trường.
Chúng tôi kỳ vọng
với quy mô trái phiếu doanh nghiệp lưu hành ngày càng tăng, chất lượng trái phiếu
doanh nghiệp dần được cải thiện, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường
thứ cấp sẽ tiếp tục cải thiện trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng
thị trường và gia tăng sức hấp dẫn của kênh trái phiếu doanh nghiệp đối với nhà
đầu tư.
(*) Trưởng nhóm Phân tích – Khối XHTN & Nghiên cứu, VIS Rating