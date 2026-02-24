Thứ Ba, 24/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Kỳ vọng sôi động trong năm 2026

Nguyễn Thị Kiều Hạnh (*)

24/02/2026, 14:17

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2025 đã đạt được những kết quả tích cực với quy mô đạt trên 1,4 triệu tỷ đồng, tỷ lệ chậm trả giảm đáng kể và hồ sơ tín nhiệm được cải thiện. VIS Rating dự báo hoạt động phát hành sẽ tiếp tục sôi động trong năm 2026 nhờ vào nhu cầu vốn lớn của các doanh nghiệp và môi trường kinh tế vĩ mô ổn định…

VnEconomy

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã đạt được những bước tiến vững chắc trong năm 2025, tạo tiền đề cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới. Tính đến cuối năm 2025, quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đạt trên 1,4 triệu tỷ đồng, tương đương 11% GDP. Hoạt động phát hành mới sôi động, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư cải thiện. Tỷ lệ trái phiếu chậm trả giảm đáng kể trong năm, đi cùng với tỷ lệ hoàn trả tăng nhờ hiệu quả của hoạt động tái cấu trúc tại một số tổ chức phát hành và tình hình kinh doanh của ngành cải thiện.

Với những kết quả đạt được, VIS Rating dự báo hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp sẽ tiếp tục sôi động trong năm 2026 nhờ nhu cầu vốn lớn của các doanh nghiệp trong bối cảnh giải ngân cho vay của ngân hàng ngày càng chọn lọc hơn. Rủi ro tín dụng trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ tiếp tục trong tầm kiểm soát, được hỗ trợ bởi môi trường kinh tế vĩ mô ổn định và nhu cầu tái cấp vốn về trái phiếu ở mức thấp.

PHÁT HÀNH MỚI TĂNG ĐÁNG KỂ

Trong năm 2025, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành mới đạt 624 nghìn tỷ đồng (tăng 32% so với cùng kỳ), được thúc đẩy bởi nhóm ngân hàng (tăng 35%) và bất động sản dân cư (tăng 37%). Ngân hàng là nhóm tổ chức phát hành năng động nhất trên thị trường, với nhu cầu bổ sung nguồn vốn trung - dài hạn trong bối cảnh chênh lệch giữa tín dụng và tiền gửi ngày càng mở rộng. Trong khi đó, các nhà phát triển bất động sản tích cực huy động vốn để triển khai dự án mới và thay thế các trái phiếu đã đáo hạn.

VIS Rating kỳ vọng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2026 sẽ tăng khoảng 15-20% so với năm 2025, với động lực đến từ nhu cầu huy động vốn trung – dài hạn của doanh nghiệp trong bối cảnh hoạt động cho vay của các ngân hàng ngày càng chọn lọc hơn. Nhóm Ngân hàng và Bất động sản vẫn tiếp tục là các tổ chức phát hành chính trên thị trường; tuy nhiên, hoạt động phát hành mới được kỳ vọng sẽ mở rộng sang các nhóm ngành tiện ích, vận tải và phát triển hạ tầng, khi chính sách phát triển hạ tầng mạnh mẽ của Chính phủ thúc đẩy nhu cầu huy động vốn dài hạn.

Đáng lưu ý, hồ sơ tín nhiêm của các tổ chức phát hành cải thiện đáng kể. Trong năm 2025, VIS Rating ghi nhận 50% số lượng tổ chức phát hành mới có hồ sơ tín nhiệm ở mức “Trung bình” trở lên, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ 38% của năm 2024. Điều này cho thấy những điều kiện và yêu cầu ngày càng khắt khe hơn từ phía pháp luật và các nhà đầu tư đối với các doanh nghiệp muốn huy động vốn qua kênh trái phiếu doanh nghiệp

Hoạt động xếp hạng tín nhiệm phổ biến hơn, khi có tới 75 tổ chức phát hành được xếp hạng lần đầu và đã thực hiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2025 (tăng 50% so với cùng kỳ). Động lực đến từ quy định xếp hạng tín nhiệm bắt buộc đối với trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng, không có bảo lãnh thanh toán của các tổ chức phát hành phi ngân hàng (Nghị định 245/2025/NĐ-CP) và dự kiến có thể áp dụng đối với trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp trong thời gian tới.

TÌNH HÌNH CHẬM TRẢ CÓ CẢI THIỆN

Tỷ lệ trái phiếu chậm trả trong năm 2025 giảm xuống 1,3%, từ mức đỉnh 12,2% trong năm 2023 cho thấy sự cải thiện rõ rệt về tình hình tài chính của các tổ chức phát hành có dư nợ lưu hành. Các trái phiếu chậm trả lần đầu trong năm tập trung ở nhóm bất động sản đã từng phát sinh chậm trả trong các năm trước, do dòng tiền và lợi nhuận còn hạn chế trong giai đoạn đầu tái cơ cấu nợ và khởi động lại các dự án.

Với diễn biến này, dự báo tỷ lệ trái phiếu chậm trả sẽ được duy trì ổn định trong năm 2026, được hỗ trợ bởi môi trường kinh tế vĩ mô ổn định và nhu cầu tái cấp vốn về trái phiếu ở mức thấp. Chúng tôi ước tính giá trị trái phiếu đáo hạn trong năm 2026 khoảng 209 nghìn tỷ đồng, bằng 14% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp đang lưu hành.

Đáng chú ý, các tổ chức phát hành chậm trả đã hoàn trả 51 nghìn tỷ đồng cho các trái chủ trong năm 2025 (tăng 82% so với cùng kỳ). Tỷ lệ thu hồi nợ gốc chậm trả lũy kế đến cuối năm 2025 đã tăng lên 43,4%, so với mức 28,5% trong năm 2024 với cải thiện mạnh ghi nhận ở nhóm năng lượng và bất động sản nhà ở.

Chúng tôi cho rằng tỷ lệ thu hồi trái phiếu chậm trả sẽ tiếp tục cải thiện trong năm 2026 nhờ hiệu quả từ hoạt động tái cơ cấu của nhiều doanh nghiệp bất động sản nhà ở dần được phản ánh rõ nét, giúp lợi nhuận và dòng tiền tốt hơn.

THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH THỨ CẤP TĂNG

Giao dịch trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường thứ cấp tiếp tục cải thiện. Giá trị giao dịch hàng ngày bình quân trên thị trường thứ cấp năm 2025 đạt khoảng 6 nghìn tỷ đồng (tăng 23% so với cùng kỳ) với số lượng tổ chức phát hành trái phiếu được giao dịch trong năm tăng nhẹ lên 182 tổ chức phát hành.

Giao dịch trên thị trường vẫn tập trung ở trái phiếu phát hành bởi các ngân hàng và doanh nghiệp bất động sản (chiếm 75% tổng giá trị giao dịch) và trái phiếu có kỳ hạn còn lại dưới 3 năm, phản ánh tỷ trọng chiếm ưu thế của các nhóm trái phiếu này trong tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Lợi suất giao dịch của các trái phiếu tăng nhẹ trong năm, theo đà tăng của lãi suất thị trường.

Chúng tôi kỳ vọng với quy mô trái phiếu doanh nghiệp lưu hành ngày càng tăng, chất lượng trái phiếu doanh nghiệp dần được cải thiện, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường thứ cấp sẽ tiếp tục cải thiện trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng thị trường và gia tăng sức hấp dẫn của kênh trái phiếu doanh nghiệp đối với nhà đầu tư.

(*) Trưởng nhóm Phân tích – Khối XHTN & Nghiên cứu, VIS Rating

Khơi thông dòng vốn cho kỷ nguyên “siêu dự án”: Lời giải từ trái phiếu hạ tầng và bài học quốc tế

07:00, 14/01/2026

Khơi thông dòng vốn cho kỷ nguyên “siêu dự án”: Lời giải từ trái phiếu hạ tầng và bài học quốc tế

Thị trường trái phiếu tháng 10/2025: Nhóm bất động sản dẫn dắt tăng trưởng

17:32, 13/11/2025

Thị trường trái phiếu tháng 10/2025: Nhóm bất động sản dẫn dắt tăng trưởng

Nghị định 245: Bước ngoặt định hình thị trường trái phiếu... vẫn còn khoảng trống

21:00, 16/10/2025

Nghị định 245: Bước ngoặt định hình thị trường trái phiếu... vẫn còn khoảng trống

Từ khóa:

nhu cầu vốn doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp 2025 tăng trưởng bền vững Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tổ chức phát hành trái phiếu VIS Rating

Đọc thêm

Cầu Phước Khánh nối TP. Hồ Chí Minh với Đồng Nai vượt mốc 95% khối lượng

Cầu Phước Khánh nối TP. Hồ Chí Minh với Đồng Nai vượt mốc 95% khối lượng

Trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, cầu Phước Khánh đã đạt hơn 95% khối lượng thi công và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng trước khi hợp long vào tháng 5/2026...

Dữ liệu là “lá chắn” cho cuộc chiến chống lừa đảo

Dữ liệu là “lá chắn” cho cuộc chiến chống lừa đảo

Là một chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, ông Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), nhận định “cuộc chiến” chống lừa đảo trực tuyến đang ngày càng khốc liệt hơn. Chúng ta đang chạy chậm hơn tội phạm và nếu không kết nối dữ liệu, “cuộc chiến” này sẽ càng trở nên khó khăn...

Crystal Bay Airlines: Đổi mới du lịch Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines: Đổi mới du lịch Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Trong nhiều năm, mỗi khi bàn về phát triển du lịch, các địa phương thường đặt trọng tâm vào số lượng chuyến bay và số lượt khách. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, “nhiều chuyến bay hơn” không đồng nghĩa với “giá trị cao hơn”. Điều các điểm đến như Phú Quốc, Nha Trang hay Đà Nẵng đang cần không chỉ là thêm khách, mà là dòng khách ổn định, lưu trú dài ngày và chi tiêu cao.

Định hướng đột phá từ nghị quyết 79: SCIC “chuyển mình” thành Quỹ Đầu tư quốc gia

Định hướng đột phá từ nghị quyết 79: SCIC “chuyển mình” thành Quỹ Đầu tư quốc gia

Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị vừa được ban hành đã tạo ra một xung lực mới và mạnh mẽ cho quá trình phát triển kinh tế nhà nước, đặt trọng tâm vào việc cơ cấu lại vốn nhà nước và đổi mới toàn diện hệ thống doanh nghiệp...

Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt các nhiệm vụ năm 2026

Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt các nhiệm vụ năm 2026

Thủ tướng khẳng định cả nước đã đón Tết vui tươi, ấm cúng, an toàn, lành mạnh và nghĩa tình, đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư và Chính phủ; đồng thời phục vụ hiệu quả chuyến công tác đối ngoại quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hoa Kỳ.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cạnh tranh lãi suất huy động trực tuyến tăng nhiệt

Tài chính

2

Blog chứng khoán: Chờ đợi rung lắc cường độ cao hơn

Chứng khoán

3

Dịp Tết tại các bệnh viện tuyến cuối: Gia tăng ca bệnh do tai nạn sinh hoạt

Sức khỏe

4

Truy tố cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu và đồng phạm chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng

Dân sinh

5

Trang bị kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy