ACBC ra mắt hai sản phẩm chứng chỉ quỹ mới

Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ ACB (ACBC) vừa chính thức ra mắt hai sản phẩm chứng chỉ quỹ mới gồm Quỹ Đầu tư Tăng trưởng chủ động ACBC (ACBC-AGF) và Quỹ Đầu tư Tăng trưởng ổn định ACBC (ACBC-BGF)...

Ngày 27/2/2026, Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ ACB (ACBC) công bố ra mắt hai sản phẩm chứng chỉ quỹ mới gồm: Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Chủ động ACBC (ACBC-AGF) và Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Ổn định ACBC (ACBC-BGF).

Việc giới thiệu bộ đôi quỹ được doanh nghiệp xác định là bước đi trong chiến lược phát triển hệ sinh thái đầu tư theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đồng thời mở rộng lựa chọn cho nhà đầu tư với các mục tiêu tài chính khác nhau. Theo đại diện ACBC, hai quỹ mới được thiết kế nhằm đáp ứng các khẩu vị rủi ro và kỳ vọng lợi nhuận đa dạng.

Đối với ACBC-AGF là quỹ cổ phiếu hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận dài hạn thông qua đầu tư vào các cổ phiếu chất lượng trên thị trường. Danh mục đầu tư kết hợp linh hoạt một phần chứng khoán nợ nhằm duy trì thanh khoản.

Quỹ đặt mục tiêu lợi nhuận kỳ vọng từ 13% đến 15% mỗi năm, tham chiếu theo chỉ số VN-Index. Chiến lược đầu tư được triển khai theo hướng chủ động, tập trung lựa chọn doanh nghiệp có nền tảng tài chính ổn định, tiềm năng tăng trưởng và mức định giá phù hợp. Danh mục được điều chỉnh theo diễn biến thị trường, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc quản trị rủi ro và đa dạng hóa tài sản nhằm hướng tới tăng trưởng trung và dài hạn.

Còn với ACBC-BGF được xây dựng theo chiến lược cân bằng, hướng đến mục tiêu tăng trưởng vốn song song với bảo toàn tài sản. Quỹ phân bổ danh mục vào cổ phiếu, trái phiếu và tiền gửi với tỷ trọng linh hoạt tùy theo điều kiện thị trường và mức độ hấp dẫn của từng nhóm tài sản.

ACBC cho biết ACBC-BGF có mức lợi nhuận kỳ vọng từ 10% đến 12% mỗi năm, dựa trên mức sinh lời trung bình của VN-Index, trái phiếu doanh nghiệp và tiền gửi. Danh mục đầu tư ưu tiên các doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, hiệu quả hoạt động ổn định, đồng thời duy trì tỷ trọng tài sản thu nhập cố định nhằm đảm bảo thanh khoản và tạo dòng tiền đều đặn trong trung và dài hạn.

Theo bà Lê Yến Quỳnh, Tổng Giám đốc ACBC, trong bối cảnh tài chính hiện nay, hiệu quả đầu tư phụ thuộc vào cách phân bổ và quản trị dòng tiền thay vì tập trung vào một loại tài sản đơn lẻ. Theo bà Quỳnh, chứng chỉ quỹ tạo điều kiện để nhà đầu tư tham gia thị trường theo chiến lược dài hạn với sự quản lý chuyên nghiệp và kỷ luật đầu tư.

ACBC đồng thời đẩy mạnh số hóa hoạt động đầu tư nhằm đơn giản hóa quy trình giao dịch cho khách hàng. Nhà đầu tư có thể đăng ký, mua – bán chứng chỉ quỹ và theo dõi hiệu quả đầu tư trực tiếp trên ứng dụng ACB ONE hoặc ACBS SMART thay cho các thủ tục giấy tờ truyền thống.

Trên nền tảng số, nhà đầu tư có thể giao dịch trong các ngày làm việc với tính thanh khoản linh hoạt; thông tin giao dịch, lịch sử và hiệu quả danh mục được hiển thị đầy đủ. Hệ thống vận hành theo tiêu chuẩn bảo mật ngân hàng, bảo đảm an toàn thông tin và tài sản.