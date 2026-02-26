Thứ Năm, 26/02/2026

Trang chủ Chứng khoán

Danh mục hàng loạt cổ phiếu hấp dẫn nhờ tăng trưởng lợi nhuận

Thu Minh

26/02/2026, 12:03

Dựa trên kết quả kinh doanh quý 4/2025, Chứng khoán Mirae Asset tiến hành lọc cổ phiếu có kết quả kinh doanh ổn định, duy trì sức tăng trưởng tốt và có câu chuyện riêng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nhìn lại bức tranh kết quả kinh doanh toàn thị trường 4/2025 cho thấy, có sự tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ và phân hóa giữa các  nhóm ngành. Số lượng nhóm ngành có lợi nhuận sau thuế tăng trưởng dương bằng so với quý 3/2025.

Tốc độ tăng trưởng tổng lợi nhuận sau thuế toàn thị trường chỉ thấp hơn quý 2/2025 và quý 3/2025 giai đoạn 2024-2025. Cụ thể, theo dữ liệu FiinTrade Quý 4/2025 lợi nhuận sau thuế tăng +31,3% so với cùng kỳ. 

Lợi nhuận sau thuế của nhóm Phi tài chính tăng 40,7% so với cùng kỳ và nhóm Tài chính tăng 23,5% so với cùng kỳ.  Trong đó, ghi nhận nhóm ngành tăng gồm: Dầu khí (+233,5%), Bán lẻ (+133,2%), Dịch vụ tài chính (+92,7%), Bất động sản (+75,9%), Hàng cá nhân & Gia dụng (+54,5%), Tiện ích (+48,9%), Xây dựng và Vật liệu (+44,8%), Du lịch và Giải trí (+41,7%), Thực phẩm và đồ uống (+41,1%), Ô tô và phụ tùng (+38,9%), Y tế (+37%), Tài nguyên Cơ bản (+28,3%), Công nghệ Thông tin (+21,1%), Ngân hàng (+20,8%), Hàng & Dịch vụ công nghiệp (+11%), Viễn thông (+7,1%).

Nhóm ngành giảm gồm: Bảo hiểm (-0,6%), Truyền thông (-16,7%), Hóa chất (-31,2%).

Lợi nhuận quý 4/2025 tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ, phản ánh sự dẫn dắt và hồi phục ở nhiều nhóm ngành.

Dựa trên kết quả kinh doanh quý 4/2025, Chứng khoán Mirae Asset tiến hành lọc cổ phiếu có kết quả kinh doanh ổn định, duy trì sức tăng trưởng tốt và có câu chuyện riêng.

Các tiêu chí dựa trên sự kết hợp giữa phương pháp chọn cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt theo phương pháp SEPA của Mark Minervini và phương pháp đầu tư Canslim của William O’neil.

Một số cổ phiếu đáng chú ý thuộc nhóm mang tính ổn định như thực phẩm, điện, bảo hiểm là những lựa chọn tương đối an toàn. Ngoài ra, những ngành triển vọng, có câu chuyện tăng trưởng như đầu tư công (xây dựng, đá xây dựng, nhựa xây dựng, xây lắp hạ tầng điện), dầu khí, hóa chất, chứng khoán cũng là lựa chọn phù hợp khi rơi về những vùng giá hấp dẫn.

Danh sách các nhóm ngành và cổ phiếu tiềm năng gồm: 

Vật liệu Xây dựng (BMP, DHA, HPG): Trong giai đoạn 2026–2030, các dự án trọng điểm như đường sắt Hà Nội – Hải Phòng – Lào Cai, đường sắt Bắc – Nam, cao tốc Bắc – Nam mở rộng và đường vành đai 3–4 TP.HCM, … sẽ tạo dư địa backlog lớn cho các doanh nghiệp xây lắp, vật liệu xây dựng củng cố triển vọng tăng trưởng trong trung hạn.

VnEconomy

Dầu khí (PVD, PVB, BSR, PVS): Năm 2026, ngành dầu khí bước vào pha tái tăng tốc nhờ hai lực kéo chính: khung pháp lý hoàn thiện hơn, tăng minh bạch; an ninh năng lượng trở thành ưu tiên khi nguồn cung nội địa suy giảm, khiến các dự án lớn phải đẩy nhanh tiến độ: Lô B – Ô Môn bước vào cao điểm EPC, Lạc Đà Vàng dự kiến vận hành giàn xử lý từ quý 3/2026 và hướng tới đón dòng dầu đầu tiên quý 4/2026. Đồng thời, LNG theo Quy hoạch điện VIII thúc đẩy đầu tư hạ tầng khí, kéo nhu cầu dịch vụ dầu khí phục hồi.

Hóa chất (DCM, DPM): Năm 2026, triển vọng ngành phân bón được đánh giá tích cực khi giá urê thế giới duy trì vùng 400–450 USD/tấn, giúp mặt bằng giá bán trong nước khả quan. Ngoài ra, thuế VAT đầu ra 5% áp dụng từ giữa 2025, cho phép doanh nghiệp khấu trừ/hoàn thuế VAT đầu vào. Nhờ đó, chi phí giá vốn giảm, biên lợi nhuận gộp cải thiện và sức cạnh tranh của ngành được nâng lên.

Điện (GEG, NT2, POW, TV2): Quy hoạch Điện 8 điều chỉnh và Luật Điện lực (sửa đổi) hướng đến xây dựng một thị trường phát điện cạnh tranh hơn. Nhu cầu tiêu thụ điện dự kiến tăng trưởng trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng GDP 10%/năm.

VnEconomy

Chứng khoán (VIX, MBS, VND): Tính đến 31/12/2025, Việt Nam có hơn 11,8 triệu tài khoản chứng khoán cá nhân (khoảng 11% dân số), vượt mục tiêu 11 triệu tài khoản vào năm 2030 do Chính phủ đề ra. Triển vọng nâng hạng thị trường cải thiện thanh khoản, cùng việc các công ty chứng khoán tăng vốn để mở rộng cho vay margin, tạo động lực phát triển cho ngành.

Danh sách trên được chọn lọc và đánh giá dựa trên việc so sánh biên lợi nhuận gộp giữa 2 quý gần nhất và năm trước đó để đưa danh sách cổ phiếu tiềm năng, có sự tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận. Đồng thời phải thỏa mãn tiêu chí về giá trị giao dịch, tức mã cổ phiếu phải có mức thanh khoản nhất định.

