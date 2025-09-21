Đà Nẵng khởi động cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026- Cơ hội tăng cường thương hiệu du lịch Quốc gia
Ngô Anh Văn
21/09/2025, 09:15
Ngày 20/09, tại Cung Hội nghị Quốc tế (ICP) thuộc Furama Resort Đà Nẵng, vòng sơ khảo miền Trung và Tây Nguyên của cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 đã chính thức được khởi động. Sự kiện này không chỉ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tôn vinh vẻ đẹp và trí tuệ của phụ nữ Việt Nam mà còn khẳng định vị thế của Đà Nẵng như một trung tâm văn hóa, nghệ thuật và du lịch của cả nước.
Với
mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành "cửa ngõ" của Việt Nam ra thế giới, sự
kiện này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội cho ngành du lịch và các nhà đầu tư. Đà
Nẵng đã và đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng trong việc kết nối Việt Nam với
kinh tế toàn cầu thông qua các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch.
Ông
Andre Pierre Gentzsch, Tổng Giám đốc vận hành Quần thể Du lịch Quốc tế Furama -
Ariyana nhấn mạnh rằng sự kiện này mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ cho Đà Nẵng
mà còn cho toàn bộ ngành du lịch Việt Nam. Việc tổ chức Hoa hậu Du lịch Việt
Nam 2026 tại Đà Nẵng không chỉ là một sự kiện giải trí mà còn là một phần trong
chiến lược phát triển du lịch bền vững của thành phố.
Cuộc
thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam được tổ chức định kỳ hai năm một lần, nhằm tôn
vinh vẻ đẹp và trí tuệ của người phụ nữ Việt Nam, đồng thời quảng bá di sản văn
hóa và điểm đến của đất nước ra thế giới. Mùa giải 2026 đã thu hút sự quan tâm
lớn từ công chúng với sự tham gia của nhiều giám khảo uy tín và các ứng viên
xuất sắc từ khắp các tỉnh thành. Đặc biệt, sự hiện diện của các chuyên gia,
nghệ sĩ và hoa hậu trong ban giám khảo sẽ mang đến những góc nhìn đa chiều và
công tâm cho vòng sơ khảo năm nay.
Vòng
sơ khảo miền Trung và Tây Nguyên sẽ là nơi các thí sinh thể hiện bản lĩnh và sự
chuẩn bị kỹ lưỡng của mình thông qua các phần thi như giới thiệu bản thân,
phỏng vấn trực tiếp và trình diễn catwalk. Sau vòng sơ khảo, chương trình sẽ
tiếp tục với bán kết toàn quốc vào ngày 27/12/2025 và chung kết vào tối
10/1/2026. Những thí sinh xuất sắc nhất sẽ được vinh danh và đảm nhận trọng
trách Đại sứ Du lịch Việt Nam, tham gia các chương trình xúc tiến văn hóa – du
lịch tại các sự kiện trong nước và quốc tế.
Sự
kiện này không chỉ mang lại cơ hội cho các thí sinh mà còn tạo ra một làn sóng
mới cho ngành du lịch Đà Nẵng. Với bề dày kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự
kiện lớn, Furama Resort Đà Nẵng đã khẳng định được vị thế của mình trong việc
phát triển thương hiệu điểm đến của thành phố.
Đà
Nẵng, với những tiềm năng du lịch phong phú và cơ sở hạ tầng hiện đại, đang dần
khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch quốc tế. Sự kiện này sẽ là một
bước đệm quan trọng để Đà Nẵng tiếp tục phát triển và thu hút đầu tư trong lĩnh
vực du lịch, góp phần vào sự phát triển kinh tế bền vững của thành phố.
