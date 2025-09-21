Chủ Nhật, 21/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu & Dùng

Đà Nẵng khởi động cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026- Cơ hội tăng cường thương hiệu du lịch Quốc gia

Ngô Anh Văn

21/09/2025, 09:15

Ngày 20/09, tại Cung Hội nghị Quốc tế (ICP) thuộc Furama Resort Đà Nẵng, vòng sơ khảo miền Trung và Tây Nguyên của cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 đã chính thức được khởi động. Sự kiện này không chỉ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tôn vinh vẻ đẹp và trí tuệ của phụ nữ Việt Nam mà còn khẳng định vị thế của Đà Nẵng như một trung tâm văn hóa, nghệ thuật và du lịch của cả nước.

Thi tài năng tại vòng sơ khảo khu vực miền Trung - Tây Nguyên
Thi tài năng tại vòng sơ khảo khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Với mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành "cửa ngõ" của Việt Nam ra thế giới, sự kiện này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội cho ngành du lịch và các nhà đầu tư. Đà Nẵng đã và đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng trong việc kết nối Việt Nam với kinh tế toàn cầu thông qua các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch.

Ông Andre Pierre Gentzsch, Tổng Giám đốc vận hành Quần thể Du lịch Quốc tế Furama - Ariyana nhấn mạnh rằng sự kiện này mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ cho Đà Nẵng mà còn cho toàn bộ ngành du lịch Việt Nam. Việc tổ chức Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 tại Đà Nẵng không chỉ là một sự kiện giải trí mà còn là một phần trong chiến lược phát triển du lịch bền vững của thành phố.

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam được tổ chức định kỳ hai năm một lần, nhằm tôn vinh vẻ đẹp và trí tuệ của người phụ nữ Việt Nam, đồng thời quảng bá di sản văn hóa và điểm đến của đất nước ra thế giới. Mùa giải 2026 đã thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng với sự tham gia của nhiều giám khảo uy tín và các ứng viên xuất sắc từ khắp các tỉnh thành. Đặc biệt, sự hiện diện của các chuyên gia, nghệ sĩ và hoa hậu trong ban giám khảo sẽ mang đến những góc nhìn đa chiều và công tâm cho vòng sơ khảo năm nay.

Vòng sơ khảo miền Trung và Tây Nguyên sẽ là nơi các thí sinh thể hiện bản lĩnh và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mình thông qua các phần thi như giới thiệu bản thân, phỏng vấn trực tiếp và trình diễn catwalk. Sau vòng sơ khảo, chương trình sẽ tiếp tục với bán kết toàn quốc vào ngày 27/12/2025 và chung kết vào tối 10/1/2026. Những thí sinh xuất sắc nhất sẽ được vinh danh và đảm nhận trọng trách Đại sứ Du lịch Việt Nam, tham gia các chương trình xúc tiến văn hóa – du lịch tại các sự kiện trong nước và quốc tế.

Ban Giám khảo cuộc thi vòng sơ khảo khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Ban Giám khảo cuộc thi vòng sơ khảo khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Sự kiện này không chỉ mang lại cơ hội cho các thí sinh mà còn tạo ra một làn sóng mới cho ngành du lịch Đà Nẵng. Với bề dày kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện lớn, Furama Resort Đà Nẵng đã khẳng định được vị thế của mình trong việc phát triển thương hiệu điểm đến của thành phố.

Đà Nẵng, với những tiềm năng du lịch phong phú và cơ sở hạ tầng hiện đại, đang dần khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch quốc tế. Sự kiện này sẽ là một bước đệm quan trọng để Đà Nẵng tiếp tục phát triển và thu hút đầu tư trong lĩnh vực du lịch, góp phần vào sự phát triển kinh tế bền vững của thành phố.

Từ khóa:

Đà Nẵng Hoa hậu Du lịch Việt nam thương hiệu du lịch Tiềm năng du lịch

Đọc thêm

Gạo trở thành “ngôi sao mới” của ngành đồ uống

Gạo trở thành “ngôi sao mới” của ngành đồ uống

Mùa hè năm nay, một cuộc chuyển mình ẩm thực đáng kinh ngạc đang diễn ra khi gạo, vốn chỉ là “nhân vật chính” trong chế độ ăn uống, bỗng trở thành nguyên liệu được ưa chuộng trong các món đồ uống và tráng miệng phổ biến nhất...

Thuốc giảm cân vào thực đơn chăm sóc sức khỏe tại các resort xa xỉ

Thuốc giảm cân vào thực đơn chăm sóc sức khỏe tại các resort xa xỉ

Các loại thuốc giảm cân như Ozempic tưởng chừng có thể khiến các chương trình detox tại khu nghỉ dưỡng biến mất. Nhưng thực tế, chúng lại đang được hồi sinh…

Không gian kiến trúc kết nối các thế hệ

Không gian kiến trúc kết nối các thế hệ

Xu hướng thiết kế mở, đa không gian đã trở thành xu hướng kiến trúc được yêu thích nhất thời gian gần đây. Không chỉ mở để “chạm” tới thiên nhiên, sự giao lưu phóng khoáng giữa các không gian còn giúp kết nối các thế hệ thành viên trong gia đình...

Cơn sốt Labubu đã hạ nhiệt hay chưa?

Cơn sốt Labubu đã hạ nhiệt hay chưa?

Cơn sốt Labubu hạ nhiệt đã chặn đứng một trong những đợt tăng giá cổ phiếu mạnh nhất thế giới, cuốn bay hàng tỷ USD khỏi giá trị của Pop Mart International Group Ltd…

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Ngày 17/9/2025, trong không gian trang trọng và ấm áp tại thủ đô Stockholm, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cần khung pháp lý hoàn chỉnh để phát triển Trung tâm Tài chính TP.HCM

Đầu tư

2

Thay đổi kế hoạch kinh doanh, SHS không bán 20 triệu cổ phiếu SHB như đăng ký

Doanh nghiệp niêm yết

3

Cảnh báo chiêu trò “lướt sóng” đất ở Hà Tĩnh

Bất động sản

4

Thanh Hóa phê duyệt hơn 1.800 tỷ đồng hỗ trợ sắp xếp bộ máy chính trị

Tài chính

5

Thanh Hóa tái cấu trúc 5 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy