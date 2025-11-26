Thị trường bất động sản đang thiết lập nhịp tăng trưởng ổn định

Các báo cáo khảo sát mới đây cho thấy đà tăng trưởng của thị trường bất động sản đang được thiết lập, song sự khác biệt về mức tăng và diễn biến của từng loại hình, từ chung cư, nhà ở riêng lẻ đến đất nền, cũng như giữa những vùng miền ngày càng thể hiện rõ…

Thị trường bất động sản Việt Nam bước vào năm 2025 với nhiều chuyển động đáng chú ý, khi mức độ quan tâm gia tăng nhưng bức tranh thị trường lại xuất hiện sự phân hóa rõ rệt giữa các phân khúc và khu vực.

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm bất động sản cuối quý 3/2025 tăng đáng kể so với thời điểm đầu quý 2/2025. Trong đó, chung cư tăng 22%, nhà riêng tăng 13%, nhà phố tăng 11%, riêng đất nền giảm 11%.

Mức độ quan tâm bất động sản bán theo khu vực và loại hình.

Tuy nhiên, nhu cầu tìm kiếm không tăng trưởng đồng đều mà có sự phân hóa rõ rệt, phản ánh đặc thù kinh tế - đô thị của từng vùng.

Tại miền Bắc, thị trường chung cư sôi động ở các đô thị lớn, giá rao bán tiếp tục đi lên trong khi giá thuê duy trì ổn định. Phân khúc đất nền cũng khởi sắc hơn so với cùng kỳ 2024 dù chưa hoàn toàn hồi phục sau giai đoạn biến động vĩ mô. Đáng chú ý, Hải Phòng dẫn đầu lượng quan tâm đất nền trong 3 quý đầu năm 2025. Một số địa phương ghi nhận mức tăng giá ấn tượng so với quý đầu năm 2023, giá rao bán đất nền tại Hòa Bình (cũ) tăng tới 200%, Bắc Giang (cũ) tăng 108% và Hưng Yên (cũ) tăng 80%.

Tại miền Trung, đà phục hồi mạnh của du lịch tiếp tục là động lực thúc đẩy thị trường. Đất nền Đà Nẵng nóng lên trong quý 3/2025 với mức tăng mạnh cả về giá và lượng quan tâm. Thành phố Huế cũng cho thấy sức bật rõ nét: GRDP 6 tháng đầu năm đạt 9,39% - mức cao nhất từ trước đến nay cũng ghi nhận giá bất động sản bình quân tăng 14% so với cùng kỳ 2024.

Đặc biệt, với vai trò đầu tàu kinh tế, miền Nam ghi nhận mức độ quan tâm tăng mạnh ở nhiều địa phương so với đầu năm. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) tăng 95%, Bình Dương (cũ) tăng 178% và Đồng Nai (cũ) tăng 104%. Đáng lưu ý, lượng tìm kiếm bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh của người dân đến từ Hà Nội biến động mạnh, tăng 49% trong quý 3/2025 so với cùng kỳ năm trước, phản ánh xu hướng dịch chuyển dòng tiền giữa các vùng.

Batdongsan.com.vn nhận định bất động sản tiếp tục là kênh đầu tư có lợi suất tốt tại Việt Nam trong 10 năm qua, với tỷ suất lợi nhuận của loại hình chung cư đạt 197% và đất nền là 137% vào quý 4/2025 so với quý 1/2015. Thị trường đang từng bước chuyển từ tăng trưởng theo lượng sang tăng trưởng theo chất, thể hiện sự trưởng thành và bền vững hơn trong giai đoạn mới.