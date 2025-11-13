Ngành xây dựng có tiềm năng tăng trưởng lớn

Với nhiều yếu tố tác động tích cực, cũng như những tín hiệu khởi sắc của thị trường bất động sản, ngành xây dựng được đánh giá là một trong những ngành tăng trưởng mạnh trong năm 2025 và cả trong năm tới.

Ngày 12/11/2025, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã phối hợp cùng Báo VietNamNet công bố Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025. Bảng xếp hạng này không chỉ tôn vinh những doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, mà còn phản ánh tiềm lực của doanh nghiệp Việt trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Trước bối cảnh toàn cầu đầy biến động, doanh nghiệp Việt đã chứng minh bản lĩnh và khả năng thích ứng nhanh, đóng góp tích cực vào phục hồi và duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế.

Thông tin tại sự kiện cho biết với mức tăng tổng doanh thu từ 4.744 nghìn tỷ đồng năm 2022 lên 5.565 nghìn tỷ đồng năm 2025, nhóm ngành Công nghiệp – Xây dựng tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong cơ cấu doanh nghiệp lớn thuộc bảng xếp hạng VNR500 năm 2025 khi chiếm 68,0% tổng số doanh nghiệp trong bảng xếp hạng, giữ vai trò là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Kết quả khảo sát của Vietnam Report cũng chỉ ra top 3 ngành có tiềm năng tăng trưởng lớn nhất trong 12 tháng tới.

Theo đó, ngành Vận tải/logistics được 52,5% doanh nghiệp VNR500 đánh giá là ngành có tiềm năng tăng trưởng cao nhất. Sự cải thiện mạnh mẽ này phản ánh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc và vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong mạng lưới thương mại khu vực. Sau giai đoạn khó khăn 2023–2024, sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu phục hồi nhanh, đặc biệt nhờ sự mở rộng của các ngành chế tạo, điện tử và nông sản xuất khẩu.

Hơn nữa, Chính phủ đang đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng giao thông – logistics chiến lược: các tuyến đường sắt và cao tốc Bắc – Nam, sân bay Long Thành, cảng Lạch Huyện giai đoạn 2 và các trung tâm logistics vùng. Cùng với đó, chính sách khuyến khích logistics xanh và chuyển đổi số (ứng dụng nền tảng quản lý TMS/WMS, dự báo nhu cầu, hệ thống e-logistics) đang giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh.

Trong bối cảnh chi phí vận chuyển quốc tế vẫn biến động, doanh nghiệp logistics Việt Nam có cơ hội mở rộng quy mô, tham gia sâu hơn vào dịch vụ tích hợp và logistics thương mại điện tử, hướng tới biên lợi nhuận cao hơn. Hạ tầng logistics hoàn thiện, cùng với các hiệp định thương mại tự do giúp thúc đẩy lưu thông hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường ra nước ngoài, từ đó tăng cường nhu cầu về dịch vụ logistics.

Nhờ phát triển hạ tầng và dòng vốn đầu tư công, ngành Xây dựng/vật liệu xây dựng, cũng được đánh giá cao với 47,2% doanh nghiệp VNR500 tin rằng lĩnh vực này sẽ tăng trưởng mạnh trong năm tới. Sự lạc quan đến từ chu kỳ đầu tư công mới và chính sách mở khóa nguồn lực hạ tầng – đặc biệt trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng, đô thị và nhà ở xã hội. Tổng vốn đầu tư công 10 tháng năm 2025 đạt 640,2 nghìn tỷ đồng, tăng 27,8% so với cùng kỳ, tập trung vào các công trình hạ tầng giao thông, logistics trọng điểm quốc gia.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản dân dụng và công nghiệp đang phục hồi, khi các rào cản pháp lý được tháo gỡ và dòng vốn tín dụng được thúc đẩy. Điều này kéo theo nhu cầu lớn về vật liệu xây dựng, cơ điện, hạ tầng và năng lượng. Ngành vật liệu Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sang vật liệu xanh, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải carbon. Dù vậy, vẫn tồn tại nhiều rủi ro, bao gồm: giá nguyên vật liệu đầu vào còn biến động, cạnh tranh gay gắt và tiến độ giải ngân đầu tư công không đồng đều giữa các địa phương…

Bứt phá ngoạn mục, vươn lên vị trí thứ 3 trong top các ngành có tiềm năng tăng trưởng lớn là ngành Công nghiệp/chế tạo, với 38,2% doanh nghiệp đánh giá đây là lĩnh vực tăng trưởng lớn trong 2025.

"Nguyên nhân xuất phát từ làn sóng dịch chuyển sản xuất toàn cầu và dòng vốn FDI chất lượng cao đổ vào Việt Nam. Các ngành điện tử - viễn thông, thiết bị y tế, linh kiện ô tô và bao bì công nghiệp đều ghi nhận đơn hàng tăng. Việt Nam hiện đang được xem là công xưởng mới của châu Á. Việc ký kết và mở rộng 17 FTA, cùng sự hình thành các không gian tăng trưởng mới sau sáp nhập, giúp doanh nghiệp nội địa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đặc biệt, chính sách mới khuyến khích áp dụng cơ chế sandbox cho đổi mới sáng tạo, phát triển AI, công nghiệp bán dẫn và năng lượng mới, tạo cơ sở thể chế cho doanh nghiệp chế tạo đầu tư dài hạn", chuyên gia của Vietnam Report nhận định.

Theo Vietnam Report, kết quả trên phản ánh niềm tin của doanh nghiệp VNR500 vào xu hướng phục hồi vĩ mô và tác động tích cực của những chính sách đối với năng lực sản xuất – logistics – xây dựng trong nước.