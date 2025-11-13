Doanh nghiệp Hàn Quốc muốn hợp tác phát triển bất động sản tại Việt Nam

Mới đây, Ban lãnh đạo Công ty TNHH Tổng hợp Xây dựng Gwangseong (đến từ Hàn Quốc) đã có chuyến thăm và làm việc với Tập đoàn Đại Nam Sơn nhằm tìm hiểu thị trường và mở rộng cơ hội hợp tác trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam.

Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Lee Gwi Hyeong, Giám đốc điều hành Công ty Gwangseong, cho biết: Gwangseong có trụ sở tại Seoul. Chúng tôi là đơn vị chuyên thực hiện và thi công các dự án officetel và nhà ở chung cư (với giá trị thi công khoảng 100 tỷ won/năm).

Hơn 10 năm qua, công ty đã triển khai hàng trăm dự án tại nhiều thành phố của Hàn Quốc. Trong đó có: dự án chung cư Beneheim The Win tại phường Jakjeon, thành phố Incheon; dự án officetel Beneheim The Hill tại thành phố Goyang; dự án cơ sở lưu trú dạng căn hộ Grand Blue tại đảo Yeongjong, thành phố Incheon; dự án officetel S-Mate tại thành phố Seoul, dự án officetel The Able thành phố Paju…

Khu lưu trú tổng hợp Yeongjong Grand Blue - 1 trong những công trình do Gwangseong thực hiện

"Với kinh nghiệm và tiềm lực sẵn có trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, Gwangseong rất mong muốn mở rộng hoạt động đầu tư sang Việt Nam. Chúng tôi đã nghe nói nhiều đến Đại Nam Sơn nên đã liên hệ gặp gỡ. Kỳ vọng kết quả chuyến thăm và làm việc với Đại Nam Sơn lần này sẽ đặt nền móng vững chắc để Gwangseong bước chân vào thị trường đầy tiềm năng này. Điều mà chúng tôi quan tâm nhất hiện nay là thủ tục pháp lý của Việt Nam liên quan đến các phương thức tiếp cận đất đai, huy động vốn, các loại thuế, phí phát triển bất động sản, chi phí thi công xây dựng dự án, các hình thức hợp tác với các doanh nghiệp Việt…", ông Lee Gwi Hyeong chia sẻ.

Về phía Đại Nam Sơn, Ban lãnh đạo Tập đoàn đã giải đáp mọi thắc mắc mà phía đối tác đang băn khoăn. Đồng thời, phân tích rõ những đặc trưng của thị trường bất động sản Việt Nam; ưu và nhược điểm khi phía bạn lựa chọn các phương thức đầu tư dự án; những cơ hội và cả khó khăn, thách thức mà doanh nghiệp nước ngoài có thể gặp phải khi đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam…

“Chúng tôi hiện là một doanh nghiệp có thương hiệu, đang thực hiện nhiều dự án từ Bắc tới Nam, với đội ngũ cán bộ, công nhân viên rất am hiểu thị trường cũng như các bước thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng, tư vấn lựa chọn dự án, đối tác, quảng bá, tạo dựng hiệu quả cho dự án. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đang cần một đối tác có kinh nghiệm về xây dựng, có năng lực tài chính, kinh nghiệm thiết kế như Gwangseong. Bởi vậy, tôi cũng kỳ vọng trong tương lai không xa, chúng ta sẽ cùng nhau ký kết hợp tác, cùng nhau tạo nên một liên doanh vững mạnh về đầu tư, phát triển bất động sản tại Việt Nam”, ông Phạm Đình Huỳnh, Chủ tịch HĐQT Đại Nam Sơn phát biểu.

Trong khi đó, bà Mã Thị Kim Đào, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Nam Sơn, Phó Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, nhấn mạnh: “Với kinh nghiệm của một doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong lĩnh vực bất động sản Việt Nam, chúng tôi cam kết tạo mọi điều kiện để Gwangseong và Đại Nam Sơn có thể hợp tác lâu dài với nguyên tắc hai bên cùng có lợi. Với cương vị là một trong những lãnh đạo của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, tôi cũng cam kết nỗ lực hết sức để tìm kiếm đối tác, dự án tiềm năng, hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác nếu Gwangseong muốn liên kết với các doanh nghiệp bất động sản khác. Điều quan trọng nhất là làm sao mang đến sự thành công của Gwangseong khi đã quyết định đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam”.