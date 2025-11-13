Doanh nghiệp Hàn Quốc muốn hợp tác phát triển bất động sản tại Việt Nam

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 13/11/2025
Phan Nam
13/11/2025, 13:29
Mới đây, Ban lãnh đạo Công ty TNHH Tổng hợp Xây dựng Gwangseong (đến từ Hàn Quốc) đã có chuyến thăm và làm việc với Tập đoàn Đại Nam Sơn nhằm tìm hiểu thị trường và mở rộng cơ hội hợp tác trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam.
Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Lee Gwi Hyeong, Giám đốc điều hành Công ty Gwangseong, cho biết: Gwangseong có trụ sở tại Seoul. Chúng tôi là đơn vị chuyên thực hiện và thi công các dự án officetel và nhà ở chung cư (với giá trị thi công khoảng 100 tỷ won/năm).
Hơn 10 năm qua, công ty đã triển khai hàng trăm dự án tại nhiều thành phố của Hàn Quốc. Trong đó có: dự án chung cư Beneheim The Win tại phường Jakjeon, thành phố Incheon; dự án officetel Beneheim The Hill tại thành phố Goyang; dự án cơ sở lưu trú dạng căn hộ Grand Blue tại đảo Yeongjong, thành phố Incheon; dự án officetel S-Mate tại thành phố Seoul, dự án officetel The Able thành phố Paju…
"Với kinh nghiệm và tiềm lực sẵn có trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, Gwangseong rất mong muốn mở rộng hoạt động đầu tư sang Việt Nam. Chúng tôi đã nghe nói nhiều đến Đại Nam Sơn nên đã liên hệ gặp gỡ. Kỳ vọng kết quả chuyến thăm và làm việc với Đại Nam Sơn lần này sẽ đặt nền móng vững chắc để Gwangseong bước chân vào thị trường đầy tiềm năng này. Điều mà chúng tôi quan tâm nhất hiện nay là thủ tục pháp lý của Việt Nam liên quan đến các phương thức tiếp cận đất đai, huy động vốn, các loại thuế, phí phát triển bất động sản, chi phí thi công xây dựng dự án, các hình thức hợp tác với các doanh nghiệp Việt…", ông Lee Gwi Hyeong chia sẻ.
Về phía Đại Nam Sơn, Ban lãnh đạo Tập đoàn đã giải đáp mọi thắc mắc mà phía đối tác đang băn khoăn. Đồng thời, phân tích rõ những đặc trưng của thị trường bất động sản Việt Nam; ưu và nhược điểm khi phía bạn lựa chọn các phương thức đầu tư dự án; những cơ hội và cả khó khăn, thách thức mà doanh nghiệp nước ngoài có thể gặp phải khi đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam…
“Chúng tôi hiện là một doanh nghiệp có thương hiệu, đang thực hiện nhiều dự án từ Bắc tới Nam, với đội ngũ cán bộ, công nhân viên rất am hiểu thị trường cũng như các bước thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng, tư vấn lựa chọn dự án, đối tác, quảng bá, tạo dựng hiệu quả cho dự án. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đang cần một đối tác có kinh nghiệm về xây dựng, có năng lực tài chính, kinh nghiệm thiết kế như Gwangseong. Bởi vậy, tôi cũng kỳ vọng trong tương lai không xa, chúng ta sẽ cùng nhau ký kết hợp tác, cùng nhau tạo nên một liên doanh vững mạnh về đầu tư, phát triển bất động sản tại Việt Nam”, ông Phạm Đình Huỳnh, Chủ tịch HĐQT Đại Nam Sơn phát biểu.
Trong khi đó, bà Mã Thị Kim Đào, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Nam Sơn, Phó Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, nhấn mạnh: “Với kinh nghiệm của một doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong lĩnh vực bất động sản Việt Nam, chúng tôi cam kết tạo mọi điều kiện để Gwangseong và Đại Nam Sơn có thể hợp tác lâu dài với nguyên tắc hai bên cùng có lợi. Với cương vị là một trong những lãnh đạo của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, tôi cũng cam kết nỗ lực hết sức để tìm kiếm đối tác, dự án tiềm năng, hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác nếu Gwangseong muốn liên kết với các doanh nghiệp bất động sản khác. Điều quan trọng nhất là làm sao mang đến sự thành công của Gwangseong khi đã quyết định đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam”.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành các Quyết định số 5398, 5399 và 5400/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu B, C, D với tỷ lệ 1/2000…
Dự án nghiên cứu khoa học về Bộ Tiêu chuẩn hành nghề môi giới bất động sản Việt Nam (VREB) vừa được khởi động. Đây là bước đi đầu tiên nhằm xây dựng khung năng lực hành nghề chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp và minh bạch cho thị trường môi giới bất động sản trong nước...
Với nhiều yếu tố tác động tích cực, cũng như những tín hiệu khởi sắc của thị trường bất động sản, ngành xây dựng được đánh giá là một trong những ngành tăng trưởng mạnh trong năm 2025 và cả trong năm tới.
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5520/QĐ-UBND xây dựng công trình khẩn cấp cải tạo tuyến kênh Thụy Phương để bổ cập nước cho sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Đoàn ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra và lân cận…
Chính sách nhà ở chỉ phát huy hiệu quả khi người lao động có đủ thu nhập để mua hoặc thuê được chỗ ở phù hợp. Hiện nay, giá nhà vẫn vượt xa khả năng tài chính thực tế của họ. Theo khảo sát, mức lương bình quân khoảng 8,3 triệu đồng/tháng, phần lớn họ chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày…
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
