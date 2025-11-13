Thứ Năm, 13/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Doanh nghiệp Hàn Quốc muốn hợp tác phát triển bất động sản tại Việt Nam

Phan Nam

13/11/2025, 13:29

Mới đây, Ban lãnh đạo Công ty TNHH Tổng hợp Xây dựng Gwangseong (đến từ Hàn Quốc) đã có chuyến thăm và làm việc với Tập đoàn Đại Nam Sơn nhằm tìm hiểu thị trường và mở rộng cơ hội hợp tác trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam.

Buổi làm việc giữa hai bên
Buổi làm việc giữa hai bên

Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Lee Gwi Hyeong, Giám đốc điều hành Công ty Gwangseong, cho biết: Gwangseong có trụ sở tại Seoul. Chúng tôi là đơn vị chuyên thực hiện và thi công các dự án officetel và nhà ở chung cư (với giá trị thi công khoảng 100 tỷ won/năm).

Hơn 10 năm qua, công ty đã triển khai hàng trăm dự án tại nhiều thành phố của Hàn Quốc. Trong đó có: dự án chung cư Beneheim The Win tại phường Jakjeon, thành phố Incheon; dự án officetel Beneheim The Hill tại thành phố Goyang; dự án cơ sở lưu trú dạng căn hộ Grand Blue tại đảo Yeongjong, thành phố Incheon; dự án officetel S-Mate tại thành phố Seoul, dự án officetel The Able thành phố Paju

Khu lưu trú tổng hợp Yeongjong Grand Blue - 1 trong những công trình do Gwangseong thực hiện
Khu lưu trú tổng hợp Yeongjong Grand Blue - 1 trong những công trình do Gwangseong thực hiện

"Với kinh nghiệm và tiềm lực sẵn có trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, Gwangseong rất mong muốn mở rộng hoạt động đầu tư sang Việt Nam. Chúng tôi đã nghe nói nhiều đến Đại Nam Sơn nên đã liên hệ gặp gỡ. Kỳ vọng kết quả chuyến thăm và làm việc với Đại Nam Sơn lần này sẽ đặt nền móng vững chắc để Gwangseong bước chân vào thị trường đầy tiềm năng này. Điều mà chúng tôi quan tâm nhất hiện nay là thủ tục pháp lý của Việt Nam liên quan đến các phương thức tiếp cận đất đai, huy động vốn, các loại thuế, phí phát triển bất động sản, chi phí thi công xây dựng dự án, các hình thức hợp tác với các doanh nghiệp Việt…", ông Lee Gwi Hyeong chia sẻ.

Về phía Đại Nam Sơn, Ban lãnh đạo Tập đoàn đã giải đáp mọi thắc mắc mà phía đối tác đang băn khoăn. Đồng thời, phân tích rõ những đặc trưng của thị trường bất động sản Việt Nam; ưu và nhược điểm khi phía bạn lựa chọn các phương thức đầu tư dự án; những cơ hội và cả khó khăn, thách thức mà doanh nghiệp nước ngoài có thể gặp phải khi đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam…

“Chúng tôi hiện là một doanh nghiệp có thương hiệu, đang thực hiện nhiều dự án từ Bắc tới Nam, với đội ngũ cán bộ, công nhân viên rất am hiểu thị trường cũng như các bước thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng, tư vấn lựa chọn dự án, đối tác, quảng bá, tạo dựng hiệu quả cho dự án. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đang cần một đối tác có kinh nghiệm về xây dựng, có năng lực tài chính, kinh nghiệm thiết kế như Gwangseong. Bởi vậy, tôi cũng kỳ vọng trong tương lai không xa, chúng ta sẽ cùng nhau ký kết hợp tác, cùng nhau tạo nên một liên doanh vững mạnh về đầu tư, phát triển bất động sản tại Việt Nam”, ông Phạm Đình Huỳnh, Chủ tịch HĐQT Đại Nam Sơn phát biểu.

Trong khi đó, bà Mã Thị Kim Đào, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Nam Sơn, Phó Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, nhấn mạnh: “Với kinh nghiệm của một doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong lĩnh vực bất động sản Việt Nam, chúng tôi cam kết tạo mọi điều kiện để Gwangseong và Đại Nam Sơn có thể hợp tác lâu dài với nguyên tắc hai bên cùng có lợi. Với cương vị là một trong những lãnh đạo của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, tôi cũng cam kết nỗ lực hết sức để tìm kiếm đối tác, dự án tiềm năng, hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác nếu Gwangseong muốn liên kết với các doanh nghiệp bất động sản khác. Điều quan trọng nhất là làm sao mang đến sự thành công của Gwangseong khi đã quyết định đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam”.

Rào cản khiến người lao động khó tiếp cận nhà ở ổn định

11:07, 13/11/2025

Rào cản khiến người lao động khó tiếp cận nhà ở ổn định

TP. Hồ Chí Minh tháo gỡ khó khăn thủ tục hành chính các dự án nhà ở xã hội

14:44, 12/11/2025

TP. Hồ Chí Minh tháo gỡ khó khăn thủ tục hành chính các dự án nhà ở xã hội

Công trình xanh: Xu hướng bền vững trong bất động sản 4.0

20:00, 12/11/2025

Công trình xanh: Xu hướng bền vững trong bất động sản 4.0

Từ khóa:

bất động sản Việt Nam hợp tác xây dựng

Đọc thêm

Hà Nội quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu B, C, D

Hà Nội quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu B, C, D

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành các Quyết định số 5398, 5399 và 5400/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu B, C, D với tỷ lệ 1/2000…

Triển khai xây dựng Bộ Tiêu chuẩn hành nghề môi giới bất động sản Việt Nam

Triển khai xây dựng Bộ Tiêu chuẩn hành nghề môi giới bất động sản Việt Nam

Dự án nghiên cứu khoa học về Bộ Tiêu chuẩn hành nghề môi giới bất động sản Việt Nam (VREB) vừa được khởi động. Đây là bước đi đầu tiên nhằm xây dựng khung năng lực hành nghề chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp và minh bạch cho thị trường môi giới bất động sản trong nước...

Ngành xây dựng có tiềm năng tăng trưởng lớn

Ngành xây dựng có tiềm năng tăng trưởng lớn

Với nhiều yếu tố tác động tích cực, cũng như những tín hiệu khởi sắc của thị trường bất động sản, ngành xây dựng được đánh giá là một trong những ngành tăng trưởng mạnh trong năm 2025 và cả trong năm tới.

Hà Nội xây dựng công trình khẩn cấp để bổ cập nước cho sông Tô Lịch

Hà Nội xây dựng công trình khẩn cấp để bổ cập nước cho sông Tô Lịch

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5520/QĐ-UBND xây dựng công trình khẩn cấp cải tạo tuyến kênh Thụy Phương để bổ cập nước cho sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Đoàn ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra và lân cận…

Rào cản khiến người lao động khó tiếp cận nhà ở ổn định

Rào cản khiến người lao động khó tiếp cận nhà ở ổn định

Chính sách nhà ở chỉ phát huy hiệu quả khi người lao động có đủ thu nhập để mua hoặc thuê được chỗ ở phù hợp. Hiện nay, giá nhà vẫn vượt xa khả năng tài chính thực tế của họ. Theo khảo sát, mức lương bình quân khoảng 8,3 triệu đồng/tháng, phần lớn họ chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

eMagazine

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Bloomberg: Nhập khẩu đậu tương Mỹ của Trung Quốc lại ngưng trệ

Thế giới

2

Đề xuất viên chức nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được trợ cấp 12 tháng lương

Dân sinh

3

Quốc hội cho phép chuyển nguồn từ cải cách tiền lương, bảo đảm mức lương cơ sở

Tài chính

4

Khả năng Nhật Bản can thiệp bảo vệ tỷ giá đồng yên đang tăng lên

Thế giới

5

Thị trường trái phiếu tháng 10/2025: Nhóm bất động sản dẫn dắt tăng trưởng

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy